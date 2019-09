Salzburg-Shootingstar Erling Haaland träumt vom Premier-League-Titel mit Leeds United

In der Champions League überraschte Erling Haaland mit einem Dreierpack. Sein Traum ist der Premier-League-Titel mit Leeds.

Red Bull Salzburgs Torjäger Erling Haaland träumt vom Gewinn des Premier-League-Titel mit dem englischen Traditionsverein . Das verriet der Senkrechtstarter bereits 2017 in einem Interview mit der norwegischen Zeitung Aftenposten.

"Ich möchte der Beste sein", sagte der Mittelstürmer damals. "Mein Traum ist es, die Premier League mit Leeds zu gewinnen. Außerdem möchte ich besser werden als mein Vater es war. Ich hoffe, dass ich mehr Länderspiele machen werde als er."

Eling Haalands Vater Alf-Inge war Profi bei Leeds United

Sein Vater Alf-Inge Haaland (34 Länderspiele für ) spielte zwischen 1993 und 2003 in . Für Nottingham Forrest, Leeds und absolvierte er insgesamt 181 Spiele in der Premier League. Während seiner Zeit in Leeds wurde Sohn Erling geboren.

Bei seinem Champions-League-Debüt gegen den KRC Genk (6:2) am Dienstag überragte der 19-Jährige Erling Haaland mit einem Dreierpack vor der Pause.

Dass er tatsächlich mittelfristig in Leeds landet und mit dem Klub die englische Meisterschaft anvisiert, ist angesichts seiner Leistungsexplosion und Leeds' Dasein in der zweiten englischen Liga sehr unwahrscheinlich.