Erling Haaland provoziert pfeifende Arsenal-Fans

Der Norweger erntet Pfiffe von Arsenal-Anhängern - und reagiert darauf eiskalt.

WAS IST PASSIERT? Manchester Citys Starstürmer Erling Haaland hat mit einer provokanten Geste auf die Pfiffe einiger Arsenal-Fans reagiert. Der Norweger zeigte während des Supercup-Duells in London mit seiner linken Hand zunächst drei Finger, danach formte er eine '0'. Haaland erinnerte die Gunners-Anhänger damit daran, dass er mit City in der vergangenen Saison drei Titel gewann, während Arsenal als Vizemeister leer ausging.

WAS IST DER HINTERGRUND? Haaland, der 2022/23 nach dem Transfer vom BVB zu City mehrere Rekorde brach, ging im Community Shield leer aus. Er wurde beim Stand von 0:0 nach gut einer Stunde ausgewechselt. Bei der Gelegenheit bedachten ihn einige Arsenal-Fans mit Pfiffen.

City verlor das Spiel anschließend trotz eines Traumtors von Cole Palmer im Elfmeterschießen.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Nach dem Verpassen des ersten Saisontitels gegen Arsenal steht für den Titelverteidiger in der Premier League in wenigen Tagen das Auftaktspiel auf dem Programm: Am 5. August geht es für Haaland und seine Mannschaftskameraden gegen Aufsteiger FC Burnley.