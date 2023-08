Arsenal vs. Manchester City: Wer zeigt den Community Shield in TV und LIVE-STREAM?

Im Community Shield, dem englischen Superpokal, kämpfen Manchester City und Arsenal um den ersten Titel der neuen Saison.

Knapp eine Woche vor dem Start der neuen Premier-League-Saison steht der Community Shield an. Im englischen Superpokal stehen sich am Sonntag (6. August) Meister Manchester City und Vizemeister FC Arsenal gegenüber.

Normalerweise spielt beim Community Shield der Meister gegen den FA-Cup-Gewinner der abgelaufenen Spielzeit. Da City jedoch beide Titel holte, rückt Arsenal als Zweiter der Liga nach. Der Anpfiff der Partie im Londoner Wembley-Stadion ist für 17 Uhr angesetzt.

GOAL hat in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung von Arsenal vs. City und verrät Euch, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Arsenal vs. Manchester City heute live: Wann beginnt der Community Shield?

Spiel FC Arsenal - Manchester City Wettbewerb Community Shield Datum Sonntag, 6. August Uhrzeit 17 Uhr Ort Wembley-Stadion, London

Arsenal vs. Manchester City heute im TV und LIVE-STREAM schauen: Die Sender

Arsenal gegen Manchester City heute live schauen: News und Aufstellungen

Arsenal-News

Arsenal hat eine starke Saison hinter sich, im Endspurt ging den Gunners dann aber etwas die Puste aus. Dennoch ist der zweite Platz ein enorm gutes Resultat, zumal er das Team von Trainer Mikel Arteta wieder zurück in die Champions League bringt.

Getty

In der kommenden Spielzeit will Arsenal für City nun ein noch größerer Konkurrent im Meisterschaftsrennen sein. Mit Kai Havertz, Jurrien Timber oder Declan Rice haben die Londoner dafür einiges an Qualität hinzubekommen.

Arsenal: Die Aufstellung heute gegen City

Sobald die Aufstellung von Arsenal offiziell vorliegt, könnt Ihr sie an dieser Stelle einsehen.

Manchester City: News

Was für eine Saison liegt hinter City! Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola holte 2022/23 das Triple aus Premier League, FA Cup und Champions League. Im CL-Finale setzte man sich dank eines 1:0-Sieges gegen Inter Mailand endlich auch die europäische Krone auf.

Getty

Mit Ilkay Gündogan hat einer der wichtigsten Spieler die Skyblues verlassen, für ihn holte man Mateo Kovacic von Chelsea als Ersatz. Am Sonntag machte City dann die Verpflichtung von Leipzig-Verteidiger Josko Gvardiol perfekt.

Manchester City vs. Arsenal: Die Aufstellung

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn erfahrt Ihr hier, wie die Aufstellung von City aussieht.

Arsenal vs. Manchester City heute live im STREAM und TV: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 208 Siege Arsenal 98 Siege City 65 Unentschieden 45 Letztes Duell Manchester City - Arsenal 4:1 (Premier League, 26. April 2023)

