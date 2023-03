Erling Haaland schließt neuen Ausrüstervertrag mit Nike ab

Zuletzt trug er Schuhe verschiedener Marken, nun legt sich Erling Haaland wieder auf einen Ausrüster fest.

WAS IST PASSIERT? Manchester Citys Stürmerstar Erling Haaland hat einen neuen Ausrüstervertrag bei Nike unterschrieben. Das gaben der US-Sportartikelhersteller und Haaland am Freitagnachmittag offiziell bekannt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Haaland hatte bereits bis Januar 2022 bei Nike unter Vertrag gestanden. Seit seinem Abschied damals spielte er abwechselnd in Fußballschuhen von Puma, adidas oder Nike. Nun hat sich der Norweger wieder auf letztere Marke festgelegt.

Und der neue Deal ist für Haaland wohl finanziell sehr lukrativ. Einem Bericht von The Athletic zufolge soll der 22-Jährige pro Jahr künftig rund 22 Millionen Euro von Nike kassieren.

DER TWEET ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Haaland steht in seiner ersten Saison für City derzeit bei 42 Toren in 37 Pflichtspieleinsätzen. Die Skyblues treffen am Samstag im Premier-League-Topspiel auf den FC Liverpool, Mitte April stehen dann die beiden Champions-League-Viertelfinals gegen den FC Bayern München an.

Spätestens dann will Haaland wieder vollständig fit sein. Zuletzt musste er wegen Adduktorenbeschwerden auf einen Einsatz für die norwegische Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation verzichten.