Manchester City: Erling Haaland wohl vor Unterschrift bei Ausrüster Nike

Erling Haaland spielte in den vergangenen Monaten ohne Ausrüstervertrag. Jetzt scheint es ihn wieder zu seinem alten Partner zu ziehen.

WAS IST PASSIERT? Das Rätsel um den neuen Ausrüster von Erling Haaland scheint vor der Auflösung zu stehen. Wie The Athletic berichtet, hat sich der Norweger nun entschieden und wird in Kürze eine neuen Vertrag unterschreiben - und zwar bei seinem alten Ausrüster Nike.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Torjäger von Manchester City stand bereits bis Januar 2022 bei dem US-Sportartikelriesen unter Vertrag. Damals stand der Norweger noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag.

Seitdem spielte Haaland abwechselnd mit Schuhen von adidas, Puma und eben Nike.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Umsonst wird Haaland selbstverständlich nicht in Nike-Schuhen auflaufen. Laut des Berichts soll er dafür 22 Millionen Euro pro Jahr erhalten.

Haaland wechselte erst im vergangenen Sommer für rund 60 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund zu den Citizens. Dort läuft sein Vertrag bis 2027. Beim PL-Klub ist der Stürmer unumstrittener Leistungsträger - in 33 Pflichtspielen 2022/23 erzielte er 33 Tore. Am vergangenen Wochenende stieg er zum ersten Spieler in der Geschichte der Skyblues auf, dem 27 Saisontore in einer Premier-League-Saison gelangen - und diese ist noch lange nicht beendet.