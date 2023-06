Tore am Fließband sind so etwas wie ein Markenzeichen von Erling Haaland. Jubelt der City-Star dabei immer gleich?

Im Februar 2020 sorgte Erling Haaland für Aufsehen, als er ein Tor für Borussia Dortmund im Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain in Yoga-Pose feierte.

In der Zwischenzeit spielt Haaland nicht mehr für den BVB, sondern für Manchester City - und hat zahlreiche weitere Tore auf sein Konto gebucht.

Die Frage ist: Jubelt der Stürmerstar nach jedem seiner Treffer im Yoga-Style?

Macht Erling Haaland nach jedem Tor seinen Yoga-Jubel?

Nein, Haaland bejubelt nicht jedes seiner Tore in Yoga-Pose.

Vielmehr feiert der 22-Jährige seine Treffer eher selten in diesem Stil. Und auch ansonsten hat Haaland keinen Trademark-Jubel wie zum Beispiel das SIUUUUU von Cristiano Ronaldo.

Getty

Erstmals mit der Yoga-Pose fiel er wie gesagt im Februar 2020 auf. Auch sein erstes Pflichtspiel-Tor für Manchester City im August vergangenen Jahres gegen West Ham hatte Haaland dann so bejubelt. Möglicherweise hebt er sich den Yoga-Style also nur für besondere Treffer auf - wie er sie möglicherweise auch im Champions-League-Finale mit City am Samstag gegen Inter Mailand erzielen könnte.

Erling Haaland bei Manchester City: Seine Tore in dieser Saison