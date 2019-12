BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Haaland-Transfer perfekt, Kevin-Prince Boateng schwärmt von Jürgen Klopp

Der BVB hat das Rennen um Shootingstar Erling Haaland gewonnen. Der Norweger wechselt im Winter nach Dortmund. Alle BVB-News.

Für den BVB lief es in der Hinrunde angesichts der hohen Erwartungen vor Saisonbeginn nicht immer zufriedenstellend.

Dafür gibt es für den BVB das erste Erfolgserlebnis der Winterpause: Die Schwarz-Gelben sicherten sich die Dienste von Erling Haaland. Der von einigen europäischen Top-Klubs umworbene Norweger wechselt im Winter nach Dortmund.

Im Werben um ein Talent aus soll es allerdings einen Rückschlag gegeben haben.

Indes rät Stefan Effenberg Mario Götze dazu, in Berlin einen Neustart zu wagen.

Hier gibt es alle News rund um am heutigen Sonntag!

Borussia Dortmund verpflichtet Erling Haaland

Mittelstürmer Erling Braut Haaland wechselt von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund. Wie der BVB am Sonntagnachmittag offiziell bestätigte, unterschreibt der 19-Jährige einen Vertrag bis ins Jahr 2024.

"Trotz vieler Angebote absoluter Top-Klubs aus ganz Europa hat sich Erling Haaland für die sportliche Aufgabe beim BVB und die Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, entschieden. Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt", freut sich BVB-Vorstand Hans-Joachim Watzke über den Transfercoup.

Ex-BVB-Profi Kevin-Prince Boateng über Jürgen Klopp: Das macht ihn so einzigartig

Der ehemalige -Profi Kevin-Prince Boateng hat verraten, was seinen ehemaligen Coach Jürgen Klopp von anderen Trainern unterscheidet. "Er ist ein geiler Typ und auch noch ein geiler Trainer", erklärte Boateng in einem Interview mit der Bild am Sonntag.

"Meistens hast du nur das eine oder das andere." Klopp habe jedoch "einfach beides. Er weiß, wie er dich packen muss", schwärmte der gebürtige Berliner.

Der 32-Jährige glaubt nicht, dass es einen Spieler bei Liverpool gäbe, der Klopp nicht möge. "So war es auch in Dortmund", sagte Boateng und fügte an: "Das ist das, was ihn ausmacht." Aus diesem Grund werde "jede Mannschaft alles für ihn geben", erklärte der ehemalige Nationalspieler Ghanas.

BVB: Dortmund scheitert wohl mit 15-Millionen-Offerte für Antony

Der FC Sao Paulo hat ein erstes Angebot von Borussia Dortmund für Offensiv-Talent Antony angeblich abgelehnt. Das berichtet Globo Esporte.

Demnach habe der BVB 15 Millionen Euro für den 19-jährigen Brasilianer geboten, der als Ersatz für den wohl kommenden Sommer abwandernden Jadon Sancho kommen soll. Sao Paulo sei das Angebot der Dortmunder zu niedrig gewesen.

Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp tütet wohl Millionen-Deal mit Erdinger ein

Jürgen Klopp hat offenbar den nächsten Werbedeal eingetütet. Wie die Bild berichtet, wird der Trainer von Champions-League-Sieger FC Liverpool das neue Werbegesicht des bayrischen Weißbier-Brauers Erdinger.

Dem Bericht zufolge startet der Deal ab 1. Januar 2020 und läuft erst einmal über drei Jahre – optional kann er um zwei weitere Jahre verlängert werden. Dabei soll Klopp rund zwei Millionen Euro pro Jahr verdienen.

BVB: Stefan Effenberg rät Mario Götze zu Hertha-Wechsel

Der frühere Bayern-Kapitän Stefan Effenberg hat BVB-Star Mario Götze und Julian Draxler von PSG einen Wechsel zu empfohlen. Zuletzt waren Gerüchte über ein Interesse der Berliner an den beiden Mittelfeldspielern aufgekommen.

"Für die beiden wäre es womöglich genau das Richtige, bei Hertha einen völligen Neustart zu wagen – und damit auch in ganz andere Rollen zu schlüpfen, vielleicht als Führungsspieler", schrieb Effenberg in seiner Kolumne für t-online.de.

BVB offenbar neben Juventus, Inter und Roma an -Talent Rovella dran

Borussia Dortmund gehört offenbar zu den Interessenten für den defensiven Mittelfeldspieler Nicolo Rovella vom . Das berichtet Calciomercato .

Neben dem BVB sollen auch , und die am 18-Jährigen dran sein, der kurz vor Weihnachten sein Profidebüt feiern durfte.

Scouts der Schwarz-Gelben sollen Rovella bereits bei der im Sommer beobachtet haben, dort wurde er mit dem Nachwuchs der Squadra Azzurra Vize-Europameister.