Handspiel: Diese neuen Regeln gelten bei der EM 2021

Die umstrittene Handspielregel ist zur EM 2021 nochmals überarbeitet worden. Eine Übersicht, wann die Schiedsrichter angehalten sind, zu pfeifen.

Kaum eine Regel hat in den vergangenen Jahren für mehr Diskussionen gesorgt als jene, ob es als Handspiel auszulegen ist, wenn der Ball mit den oberen Extremitäten berührt wurde. Deshalb hat das International Football Association Board (IFAB) die entsprechenden Bestimmungen nochmals modifiziert.

So wird bei der am Freitag begonnenen Fußball-EM, und ab nächster Saison auch in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League, nicht mehr jede Berührung als ein Vergehen bewertet. Stattdessen entscheiden die Schiedsrichter ab sofort nach einem wesentlichen Kriterium: der Absicht des Spielers.

Die umstrittene Handspielregel ist vom IFAB nochmals überarbeitet worden und die entsprechenden Änderungen werden bei der EM 2021 bereits angewendet. Hier liefert Euch Goal eine Übersicht, wann die Schiedsrichter angehalten sind, zu pfeifen - und welche Eventualitäten fortan nicht mehr geahndet werden.

So ist das Regelbuch von acht auf drei Unterpunkte verkürzt worden. Ein Handspiel ist demnach gegeben, wenn ein Spieler mit einer absichtlichen Bewegung die Hand oder den Arm zum Ball führt oder seinen Körper unnatürlich vergrößert und "durch seine Körperhaltung die Intention verfolgt, den Ball aufzuhalten".

Nach der neuen Auslegung des IFAB wird somit von einem absichtlichen Handspiel gesprochen, wenn die Hand- oder Armhaltung nicht mit der Körperbewegung des Spielers in der jeweiligen Situation gerechtfertigt werden kann, und der Spieler das Risiko eingeht, den Ball mit seiner Hand oder seinem Arm zu berühren.

Zudem werden versehentliche Handspiele nur noch beim Torschützen geahndet, dieser Punkt galt bislang auch für die Entstehung von Toren. Wenn einem anderen Spieler als jenem, der anschließend auch das Tor erzielt, der Ball an die Hand oder den Arm springt, wird somit nicht mehr abgepfiffen.