"Erhebliche Zweifel": Eltern von BVB-Talent Paris Brunner bei Sebastian Kehl gesichtet

Suspendierung im Herbst, Vorfall im Trainingslager: Nun wurden Paris Brunners Eltern auf die BVB-Geschäftsstelle geladen.

WAS IST PASSIERT? Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Marbella, wo Paris Brunner abermals für negative Schlagzeilen sorgte, hatten die Eltern des U17-Weltmeisters am Dienstag einen Termin auf der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund. Dies geht aus einem Bericht der Bild hervor.

Darin wird spekuliert, dass sie sich mit Sportdirektor Sebastian Kehl getroffen haben, auch Paris Brunner war offenbar anwesend. Angeblich soll dabei nicht nur über die Leistungen des Spielers im Trainingslager, sondern auch über sein Verhalten abseits des Platzes gesprochen worden sein. Brunner war schon vor einigen Wochen vom BVB suspendiert worden.

Die Bild schreibt, dass es im Klub derzeit "erhebliche Zweifel an der Einstellung" des 17-Jährigen geben soll. Nach rund eineinhalb Stunden verließen die Eltern die Geschäftsstelle, der Spieler fuhr etwas später mit dem Taxi davon.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Brunner stand am 14. Spieltag gegen RB Leipzig erstmals im Kader eines Bundesligaspiels, kam damals aber nicht zum Einsatz. Zuletzt nahm ihn Trainer Edin Terzic mit ins Trainingslager in Spanien.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images