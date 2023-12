"Er wäre gut für Bayern!" Giorgio Chiellini empfiehlt dem Rekordmeister einen Offensiv-Star

Geht es nach Italien-Legende Giorgio Chiellini, würde Landsmann Federico Chiesa sehr gut zum FC Bayern München passen.

WAS IST PASSIERT? Federico Chiesa von Juventus Turin wurde zuletzt immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Laut Giorgio Chiellini würde der Flügelflitzer auch gut zum deutschen Rekordmeister passen.

WAS WURDE GESAGT? "Ja, er wäre gut für Bayern", sagte Chiellini, der aktuell für den Los Angeles FC spielt, über seinen italienischen Landsmann. Allerdings würde der 26-jährige Offensivspieler zu zahlreichen Mannschaften passen, weil seine Fähigkeiten einzigartig seien, erklärte der Europameister von 2021 weiter.

"Im Eins gegen Eins ist er nicht zu stoppen", so Chiellini: "Chiesa könnte zehnmal gegen dich antreten und er würde dich in neun von zehn Fällen schlagen. Er kann rechts und links spielen, sein Tempo ist unglaublich."

WAS IST DER HINTERGRUND? Chiesa soll, so heißt es in übereinstimmenden Medienberichten, bei Bayern für den Fall ein Thema werden, dass es auf den offensiven Außenpositionen im Sommer einen hochkarätigen Abgang wie Leroy Sané, Serge Gnabry oder Kingsley Coman geben sollte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Chiesa wechselte im Sommer 2022 von der AC Florenz zu Juventus, wo er bis 2025 unter Vertrag steht. In der laufenden Saison steuerte er in 14 Pflichtspielen vier Tore und zwei Assists bei.