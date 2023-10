FC Bayern: Juve-Star Federico Chiesa angeblich weiterhin ein Thema

Der FC Bayern München soll sich für Federico Chiesa interessieren. Der Italiener könnte helfen, sollte ein Star-Flügelspieler die Bayern verlassen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München ist an Federico Chiesa von Juventus Turin interessiert. Das berichtet Calciomercato.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits in der Vergangenheit ist dem FC Bayern ein loses Interesse an Federico Chiesa von Juventus Turin nachgesagt worden. "Ich kann bestätigen, dass er ein großartiger Spieler ist", sagte Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge im Dezember 2021.

Mit Spielern wie Leroy Sané, Serge Gnabry und Kingsley Coman ist der FCB zwar auf den offensiven Außenpositionen gut aufgestellt, aber für den Fall eines hochkarätigen Abgangs auf der Flügelposition soll Chiesa eine Option in München sein. Der Italiener kämpfte sich nach einem Kreuzbandriss zurück zur Top-Form und könnte dem Bericht zufolge für 50 Millionen Euro zu haben sein. Allerdings haben wohl auch Manchester United, Newcastle und Aston Villa sowie Klubs aus Saudi-Arabien ein Auge auf Chiesa geworfen.