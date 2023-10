Er täuschte seinen Tod vor: Ex-Schalker Hiannick Kamba von Polizei festgenommen

Der ehemalige Schalke-Spieler Hiannick Kamba ist nach langer Flucht von der Polizei festgenommen worden.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige Jugendspieler von Schalke 04, Hiannick Kamba, ist von der Polizei festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Essen auf Nachfrage der Bild-Zeitung am Donnerstag mit.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kamba sitzt nun nach langer Flucht für einige Zeit in Haft. Der inzwischen 34-Jährige war im November 2021 zu drei Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden, weil er seinen eigenen Tod vorgetäuscht hatte, um aus seiner Lebensversicherung 1,2 Millionen Euro für sich und seine Ehefrau zu kassieren.

Kamba hatte zunächst unter Auflagen gehen dürfen, da das Urteil noch nicht rechtskräftig war. Nach einer Niederlage in höherer Instand stand die Strafe eigentlich fest. Allerdings floh er und wurde für knapp zwei Jahre per internationalem Haftbefehl gesucht.

Vor rund einem Monat gelang es der französischen Polizei, Kamba zu erwischen.

WAS WURDE GESAGT? "Der Verdächtige wurde am 4. September im französischen Noyon festgenommen", erklärte Dr. Leif Seeger, Sprecher der Staatsanwaltschaft Essen, in der Stellungnahme.

WIE GEHT ES WEITER? Kamba, der in der Schalker A-Jugend unter anderem mit Manuel Neuer gespielt hatte, befindet sich bereits in einem deutschen Gefängnis. Beamte hatte ihn am 22. September mit einem Flieger abgeholt.

Für seine Flucht gibt es keine Konsequenzen. Der Versuch, einer Haftstrafe zu entkommen, ist nicht strafbar.