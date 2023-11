"Er liebt Messi und die Argentinier": Paulo Dybala verrät, was José Mourinho nach dem WM-Finale tat

Der Spieler der Roma hat verraten, dass er nach dem WM-Sieg mit Argentinien von seinem Vereinstrainer José Mourinho angerufen wurde.

WAS IST PASSIERT? Paulo Dybala hat verraten, dass Roma-Trainer José Mourinho ein großer Fan der Albiceleste ist und sich sehr über ihren Erfolg im Endspiel der WM von Katar gegen Frankreich (2:2, 3:3, 4:2 n.E.) freute. Mehr noch fast als Dybalas Damilie!

WAS WURDE GESAGT? "Als das Finale gegen Frankreich zu Ende war, war ich im Raum für die Dopingkontrolle. Dann kam ich in die Umkleidekabine, griff zum Telefon, um mit meiner Familie zu sprechen, und ich hatte fünf verpasste Anrufe von Mou. Ich glaube, ich habe zuerst ihn und dann meine Mutter angerufen", sagte Dybala in einem Interview mit dem argentinischen TyC Sports-Journalisten Gaston Edul.

Wweiter sagte der Roma-Star über seinen Klubtrainer: "Er war sehr glücklich, weil er Argentinier liebt. Er erzählt mir immer wunderbare Dinge über (Ángel) Di María und auch (Lionel) Messi, er liebt sie sehr. Alle Argentinier haben ihm in seinen Mannschaften etwas gegeben, und er spricht von allen sehr gut. Er hat eine große Zuneigung zu allen Argentiniern."

WAS IST DER HINTERGRUND? Dybala erzählte auch, wie er eine entscheidende Rolle dabei spielte, Mourinho davon zu überzeugen, Leandro Paredes zur Roma zu holen. Der Argentinier kam dann im Sommer 2023 von PSG nach Rom.

"Ich habe versucht, ihn (Paredes) zu überzeugen, zur Roma zu kommen. Als ich im Frühsommer mit ihm sprach, wusste er noch nicht, ob er nach Paris zurückkehren oder für ein anderes Team spielen sollte", sagte Dybala. "Ich habe ein paar Mal mit Mourinho gesprochen. (...) Eines Tages kam Mou aus dem Nichts zu mir und fragte: 'Ist Leandro bereit, zu uns zu kommen?' Ich habe ihn angerufen und ihm gesagt, dass er kommen soll. Ich habe es vermisst, in der Umkleidekabine Spanisch zu sprechen, unsere Familien kennen sich. Er mag die Stadt sehr, genau wie ich. Das ist eine Stadt, in der die Menschen Fußball leben, wie in Argentinien."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Dybala hofft, am Donnerstagabend in der Europa League gegen Slavia Prag für die Roma auflaufen zu können.