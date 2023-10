In der Champions League in Newcastle war Neuzugang Nmecha einer der Matchwinner für den BVB. Im Sommer stand er beim Gegner auf der Wunschliste.

WAS IST PASSIERT? Eddie Howe, Cheftrainer von Newcastle United, hat nach der Niederlage seiner Magpies gegen Borussia Dortmund zugegeben, in der vergangenen Transferperiode an einer Verpflichtung von BVB-Star Felix Nmecha interessiert gewesen zu sein.

WAS WURDE GESAGT? "Wir haben ihn beobachtet und er hat uns sehr gut gefallen", sagte Howe gegenüber Reportern. "Jetzt spielt er für Dortmund, wie wir alle wissen. Ob wir stattdessen jemand anders hätten holen sollen? Das ist nicht immer so einfach."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nmecha (23) wechselte im Sommer für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund. Zuvor war der zentrale Mittelfeldspieler für Manchester City aktiv gewesen. Am Mittwoch schoss er den BVB mit seinem ersten Pflichtspieltreffer zum Sieg in Newcastle.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Dortmund muss am Sonntag in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt ran, Newcastle United ist bereits am Samstag bei den Wolverhampton Wanderers in der Premier League gefordert. Am Dienstag, den 7. November, treffen der BVB und die Magpies zur Revanche in der Königsklasse aufeinander.