England vs. Schottland live: Die EM 2021 heute im LIVE-TICKER

England trifft heute im zweiten Spiel der Gruppenphase der EM 2021 auf Schottland. Verfolgt die Partie jetzt hier im LIVE-TICKER bei Goal.

England trifft bei der EM 2021 am heutigen Freitag am 2. Spieltag der Gruppe D auf das Team aus Schottland. Anpfiff der Partie im Londoner Wembley-Stadion ist um 21 Uhr. Mit Goal könnt Ihr die Partie jetzt hier im LIVE-TICKER verfolgen.

England hat zum Auftakt einen 1:0-Sieg gegen Kroatien gefeiert und würde mit einem weiteren Dreier heute bereits den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Schottland hatte indes zum Start 0:2 gegen Tschechien verloren und ist damit im Nachbarschaftsduell am heutigen Abend bereits unter Zugzwang.

England - Schottland Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung England Pickford - James, Stones, Mings, Shaw - Rice, Phillips - Foden, Mount, Sterling - Kane Aufstellung Schottland Marshall - O'Donnell, Hanley, Tierney, Robertson - McTominay, McGinn, McGregor - Gilmour - Dykes, Adams Gelbe Karten -

vor Beginn | Herzlich willkommen zum 2. Spieltag der EM 2021 in der Gruppe D zwischen England und Schottland.

Your Scotland team taking on England this evening.



Come on, lads!#EURO2020 | #SCO pic.twitter.com/BzCdZuCug7 — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 18, 2021

England vs. Schottland im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten zur EM heute

Es ist das 115. Spiel zwischen England und Schottland und das 100. in einem Pflichtspiel. Das einzige vorherige Aufeinandertreffen bei einem Großereignis war in der Gruppenphase der Euro 1996, ebenfalls im Wembley-Stadion – England gewann durch Tore von Alan Shearer und Paul Gascoigne mit 2-0. Der aktuelle englische Cheftrainer Gareth Southgate stand dabei über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

England trifft zum 33. Mal im Wembley-Stadion auf Schottland, das ist fast doppelt so oft wie jedes andere Spiel mit englischer Beteiligung in diesem Stadion (18 Spiele gegen Nordirland und Wales). Keine der bisherigen 32 Begegnungen endete torlos.

Schottland gewann nur eines der letzten 11 Spiele gegen England (2 Remis, 8 Niederlagen): Mit 1-0 durch ein Tor von Don Hutchinson im November 1999 in einem EM-Qualifikationsspiel im Wembley.

In den vier Spielen zwischen England und Schottland in diesem Jahrhundert fielen im Schnitt 4 Tore pro Spiel (insgesamt 16 – 11 für England, 5 für Schottland).

England gewann durch das 1-0 gegen Kroatien erstmals das Auftaktspiel einer Europameisterschaft, die ersten beiden Gruppenspiele bei einem großen Turnier gewannen die Engländer zuvor nur 3-mal: Bei den Weltmeisterschaften 1982, 2006 und 2018.

England gewann bisher alle 6 Spiele in allen Wettbewerben in diesem Kalenderjahr, dies gelang den Engländern zuvor nur 1909 und 1986. Nun könnten die Three Lions erstmals die ersten 7 Spiele eines Kalenderjahres gewinnen. 7 Siege in Folge gelangen den Engländern zuletzt unter Roy Hodgson zwischen September 2014 und März 2015

Schottland blieb in 5 der bisherigen 7 Spiele bei EM-Endrunden torlos, einzig am letzten Gruppenspieltag der beiden vorigen EM-Teilnahmen war dies nicht der Fall: 1992 gegen die GUS (3-0) und 1996 gegen die Schweiz (1-0).

Mit 1.9 xG hatte Schottland am 1. Gruppenspieltag den höchsten Expected-Goals-Wert der 4 Teams in Gruppe D, jedoch waren die Schotten bei der 0-2 Niederlage gegen Tschechien mit keinem ihrer 19 Versuche erfolgreich.

Raheem Sterling war in seinen letzten 17 Einsätzen für England an 19 Toren direkt beteiligt (13 Tore, 6 Assists) und gewann bisher alle 11 Spiele, in denen er für die Three Lions getroffen hat – kein anderer Spieler traf in so vielen Spielen für England und gewann dabei immer. Zudem hat er die meisten Spiele für England im Wembley ohne Niederlage bestritten (23 – 21 Siege, 2 Remis).

Andrew Robertson kreierte zum Auftakt gegen Tschechien 6 Chancen für Schottland, das ist Bestwert aller Spieler in Gruppe D. In der bisherigen EM-Geschichte haben nur Gary McAllister (16) und Gordon Durie (7) mehr Chancen für Schottland kreiert, diese haben jedoch mindestens vier Spiele mehr bestritten als der Linksverteidiger.

England vs. Schottland heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Mit einem Sieg in der Battle of Britain ins Achtelfinale - und dabei auch noch dem Erzrivalen die große EM-Party vermiesen?! Für Englands Fußballfans gibt es vor dem Duell mit Schottland wohl kaum eine schönere Vorstellung. Teammanager Gareth Southgate will davon aber nicht wissen. "Wir müssen alles investieren, damit wir bereits sind für das Spiel", sagte er: "Es ist eine große Herausforderung. Wir müssen uns fokussieren, um unser Ziel zu erreichen."

Das älteste Nationen-Duell der Fußball-Geschichte elektrisiert die ganze Insel, doch die Vorzeichen könnten vor dem Spiel am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) kaum unterschiedlicher sein. Hier England, das mit seinen pfeilschnellen Offensivkräften zu den Titelanwärtern bei der EM zählt und bereits ins Achtelfinale einziehen könnte - dort Schottland, das nach der Auftaktniederlage gegen Tschechien mit aller Macht darum kämpft, dass das erste große Turnier seit 23 Jahren nicht schon in der Vorrunde endet.

"Wenn Schottland das erste Tor gelingt, ist alles möglich", sagte die schottische Trainerlegende Sir Alex Ferguson der Sport Bild: "Die Rivalität beider Länder ist riesig. Bei so einem Spiel holt jeder die letzten Reserven aus sich heraus." Diese Partie hätte "noch mehr Brisanz als etwa Deutschland gegen die Niederlande", betonte Ferguson, der fast drei Jahrzehnte lang Teammanager von Manchester United war.

114-mal standen sich die beiden Teams schon gegenüber, am 30. November 1872 bestritten sie das erste Länderspiel in der Geschichte des Fußballs. Aus historischer Sicht hielten die Schotten meist gut mit, 41 Duelle gewannen sie, 48 gingen an England. Dennoch sind die Three Lions klar favorisiert.

"Das wird eines der größten Spiele in unserer Karriere", sagte Stürmer Marcus Rashford, der zugleich vor den Schotten warnte: "Es wird ein hartes Spiel. Schottland ist gefährlich in vielerlei Hinsicht." Auch Southgate trat als Mahner auf: "Ein Auftaktsieg birgt auch Gefahren", sagte er nach dem 1:0 gegen Kroatien: "Wir müssen das Schottlandspiel mit derselben Einstellung angehen und absolut bereit sein."

Bei den Schotten herrscht ebenfalls große Zuversicht. Beim 0:2 gegen Tschechien, dem ersten Spiel bei einem großen Turnier seit der WM 1998 in Frankreich, hielt die Mannschaft von Teammanager Steve Clarke gut mit, ging mit ihren zahlreichen Chancen aber leichtfertig um.

"Wir spielen Woche für Woche in der Premier League gegen diese Jungs. Natürlich haben sie große Stärken, aber wir können ihnen große Probleme bereiten", sagte Mittelfeldspieler John McGinn und betonte: "Wir haben keine Angst, wir sind nicht beunruhigt. Wir alle, auch unsere Fans zu Hause, müssen daran glauben, dass wir sie schlagen können."

McGinn (Aston Villa), Scott McTominay (Manchester United) und Stuart Armstrong (FC Southampton) werden dabei eine Schlüsselrolle spielen. Die drei sollen im Mittelfeld die Fäden ziehen und die gefürchtete englische Offensive gar nicht erst Tempo aufnehmen lassen. Auf der linken Seite sprintet Andy Robertson auf und ab, wie es ihm Jürgen Klopp beim FC Liverpool beigebracht hat. "England wird das zu spüren bekommen und könnte dadurch seine Probleme kriegen", sagte Ferguson.



Quelle: SID

