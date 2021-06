England vs. Österreich: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - die Übertragung des Testspiels vor der EM

Heute findet das EM-Testspiel zwischen England und Österreich statt. Hier bekommt Ihr alle Infos zur TV-Übertragung, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER.

Die finale Phase der EM-Vorbereitung steht an. Für die österreichische Elf beginnt diese gleich mit einem richtigen Kracher. Man ist in Middlesbrough zu Gast und bekommt es mit England zu tun. Los geht es heute um 21 Uhr.

Eigentlich war das Testspiel schon früher geplant, aufgrund der aktuellen Lage musste man den Termin aber nach hinten verschieben. Bitter für die österreichischen Fans, da das Spiel eigentlich als Heimspiel geplant war. Auch wenn die Tickets zurückerstattet werden, hätten einige sicher gerne die englischen Stars rund um Harry Kane, Jadon Sancho und den frischgebackenen Champions-League Sieger Mason Mount in Aktion gesehen.

Für Österreich, das es in seiner EM-Gruppe mit Nordmazedonien, Ukraine und den Niederlanden zu tun bekommt, wird das Spiel am Mittwochabend im Riverside Stadion ein echter Gradmesser. Aber auch Gareth Southgate wird seine Mannschaft davor warnen, die Österreicher mit Kapitän Julian Baumgartlinger zu unterschätzen.

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zur Begegnung England vs. Österreich, von der Aufstellung bis zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

EM-Testspiel England vs. Österreich live sehen - alle Daten auf einen Blick

Wettbewerb Testspiel für die EM 2021 Begegnung England vs. Österreich Ort Riverside-Stadion, Middlesbrough Anpfiff 02.06.2021 - 21:00 Uhr

England vs. Österreich heute live sehen: Die Übertragung des Testspiels im TV

Wer die Begegnung zwischen den Three Lions und Österreich im Free-TV verfolgen möchte, der geht leider leer aus. Nur das zeitgleich stattfindende Testspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Dänemark wird in voller Länge beim Privatsender RTL gezeigt. Nur in der danach stattfindenden Berichterstattung zu den übrigen Spielen wird eine kurze Zusammenfassung des England-Österreich-Spiels gezeigt.

England vs. Österreich: Das EM-Testspiel im LIVE-STREAM sehen - so klappts!

Wer sich nicht mit einer Zusammenfassung der Highlights des Spiels zufrieden geben möchte, kann über den Streamingdienst DAZN das komplette Spiel verfolgen. Dieser zeigt ebenfalls alle anderen Testspiele der EM-Teilnehmer ohne deutsche Beteiligung live.

England vs. Österreich heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Mit dem Anpfiff um 21:00 Uhr führt Kommentator Max Gross durch die Partie England vs. Österreich auf DAZN. Wer sich für eine Mitgliedschaft beim Streamingdienst entscheiden will, der kann entweder 11,99€ monatlich zahlen oder ein Jahresabo für 119,99€ abschließen.

Diese Preise erhöhen sich zwar ab August um drei Euro monatlich oder 30 Euro jährlich, dafür bekommen Fußballfans allerdings noch mehr Champions-League- und Bundesligaspiele zu sehen. Durch das breite Programm, das auch die NBA, NFL und diverse andere Livesportangebote umfasst, kommt jeder Sportfan dabei auf seine Kosten.

Die weitere gute Nachricht: DAZN bietet einen Endspurt zur EM: die Testspiele auf DAZN - jetzt den Gratismonat starten!

Eigentlich war das Testspiel schon für Juni 2021 geplant, aufgrund der aktuellen Lage musste man den Termin aber nach hinten verschieben. Bitter für die österreichischen Fans, da das Spiel eigentlich als Heimspiel geplant war. Auch wenn die Tickets zurückerstattet werden, hätten einige sicher gerne die englischen Stars rund um Harry Kane, Jadon Sancho und den frischgebackenen Champions-League Sieger Mason Mount in Aktion gesehen. Für Österreich die es in ihrer EM-Gruppe mit Nordmazedonien, Ukrainer und den Niederlanden zu tun bekommen, wird das Spiel am Mittwochabend im Riverside Stadion ein echter Gradmesser. Aber auch Gareth Southgate wird seine Mannschaft warnen die Österreicher mit Kapitän Julian Baumgartlinger zu unterschätzen.

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zur Begegnung England vs. Österreich, von der Aufstellung zur Übertragung

EM-Testpiel England vs. Österreich - alle Daten auf einen Blick

Wettbewerb Testspiel für die EM 2021 Begegnung England vs. Österreich Ort Riverside-Stadtion, Middlesbrough Anpfiff 02.06.2021 - 21:00 Uhr

England vs. Österreich - die Übertragung des Testspiels im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

Wer die Begegnung zwischen den Three Lions und Österreich im Free-TV verfolgen möchte geht leider leer aus. Nur das zeitgleich stattfindende Testspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Dänemark wird in voller Länger beim Privatsender RTL gezeigt. Nur in der danach stattfindenden Berichterstattung zu den übrigen Spielen, wird eine kurze Zusammenfassung des England-Österreich Spiels gezeigt.

England vs. Österreich: Das EM-Testspiel im LIVE-STREAM sehen - so klappts!

Wer sich nicht mit einer Zusammenfassung der Higlights des Spiels zufrieden geben möchte, kann über den Streamingdienst DAZN das komplette Spiel verfolgen. Dieser zeigt ebenfalls alle anderen Testspiele der EM-Teilnehmer im Vorfeld der Europameisterschaft

England vs. Österreich: der LIVE-STREAM bei DAZN

Wer sich für eine Mitgliedschaft bei DAZN entscheiden will kann entweder 11,99€ monatlich zahlen, oder ein Jahresabo für 119,99€ abschließen. Diese Preise erhöhen sich zwar ab August um 4€ monatlich oder 30€ jährlich, dafür bekommen Fußballfans allerdings noch mehr Champions-League und Bundesligaspiele zu sehen. Durch das breite Programm, das auch die NBA, NFL und diverse andere Livesportangebote umfasst, kommt jeder Sportfan dabei auf seine Kosten.

Kostenloser Probemonat bei DAZN - die finalen Testspiele vor der EM jetzt live verfolgen

Die weitere gute Nachricht: DAZN bietet einen kostenlosen Probemonat an. Wer also das Spiel England vs. Österreich verfolgen will, muss dabei noch kein kostenpflichtiges Abonnemt abschließen. Anschließend kann man das Spiel ganz entspannt über jedes internetfähige Gerät ob Tablet, Computer oder Smartphone verfolgen.

" target="_blank">kostenlosen Probemonat an. Wer also das Spiel der Three Lions gegen die ÖFB-Elf verfolgen will, muss dafür noch kein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Anschließend kann man das Spiel ganz entspannt über jedes internetfähige Gerät - ob Tablet, Computer oder Smartphone - verfolgen.

England vs. Österreich: Die Übertragung im LIVE-STREAM auf DAZN

Übertragungsbeginn: 21:00 Uhr

Anpfiff: 21:00 Uhr

Kommentator: Max Gross

Sender: DAZN

England vs. Österreich: Das Testspiel im LIVE-TICKER verfolgen

Wer sein Datenvolumen schonen will, kann sich bequem über den LIVE-TICKER von Goal über den aktuellen Spielstand und die Geschehnisse auf dem Spielfeld informieren lassen. Über diesen Link verpasst ihr nichts im Spiel zwischen England und Österreich.

Ready for the week ahead! 👊 pic.twitter.com/AOXAMVP0Os — England (@England) May 31, 2021

England vs. Österreich live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Hier findet ihr pünktlich eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Teams.

England vs. Österreich live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM auf einen Blick