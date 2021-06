England vs. Kroatien live: EM-Vorrundenspiel jetzt im LIVE-TICKER - 0:0

Heute spielt England bei der EM 2021 in Gruppe D gegen Kroatien. Verfolgt das Duell jetzt hier bei Goal im LIVE-TICKER.

Heute kommt es bei der EM 2021 in Gruppe D zum Duell zwischen England und Kroatien - eine Neuauflage des WM-Halbfinals 2018. Anpfiff der Partie in Wembley, London ist um 15 Uhr .

Verfolgt das Duell jetzt hier im LIVE-TICKER mit Goal . Wenn Ihr die Partie lieber im TV oder LIVE-STREAM sehen wollt , gibt es hier alle Infos zur Übertragung !

England vs. Kroatien 1. Halbzeit - 0:0 Tore - Aufstellung England Pickford - Walker, Stones, Mings, Trippier - Phillips, Rice - Foden, Mount, Sterling - Kane Aufstellung Kroatien Livakovic - Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol - Modric, Brozovic, Kovacic - Kramaric, Rebic, Perisic Gelbe Karten -

36. | Vom Sitz reißt das keinen der etwa 22.000 Stadionbesucher in Wembley. Die Menschen hätten es durchaus verdient, besser unterhalten zu werden. Mal wieder Zutritt zu einer Fußballarena erlangt zu haben, wird den Fans auf Dauer nicht genügen.

34. | Entsprechend tut sich gerade wenig. Daher müssen wir diesen langen Ball von Kyle Walker thematisieren, den Phil Foden auf dem rechten Flügel wunderbar herunternimmt. Zur Wahrheit jedoch gehört allerdings auch, dass der englische Angriff kurz darauf vollständig versandet.

31. | An Tempo sind die Kroaten aber weiterhin nicht wirklich interessiert. Der Ballbesitz allein bringt da natürlich wenig. Die Engländer, so scheint es, nehmen sich gerade eine Pause.

29. | Erneut ist auf dem rechten Flügel Vrsaljko unterwegs, sorgt für eine weitere hohe Hereingabe. Dieser allerdings fehlt es komplett an Präzision. Die Kugel segelt direkt ins Toraus.

27. | Von der rechten Seite bringt Sime Vrsaljko eine Flanke in den Sechzehner an. Tatsächlich kommt der Ball bis zu Ivan Perisic durch, der aus halblinker Position den ersten Torschuss für Kroatien abfeuert. Der italienische Meister von Inter Mailand trifft die Kugel nicht richtig, weshalb Jordan Pickford weiterhin keinen Finger krümmen muss.

25. | Ein paar mehr Spielanteile gibt es gerade für die Kockasti. Von der linken Seite flankt Josko Gvardiol. Die 19-Jährige Neuverpflichtung von RB Leipzig spielt den Ball jedoch völlig ins Leere.

22. | Im Ansatz zeigen die Kroaten durchaus, dass sie mit dem Ball umzugehen verstehen. Doch zu Ende gespielt bekommen es die Männer von Zlatko Dalic bei Weitem nicht. Somit warten wir noch immer einen kroatischen Torschussversuch.

20. | Von der linken Seite spielt Mason Mount den Ball gut in den Sechzehner. Dort hat Raheem Sterling wieder etwas Platz, muss sich aber noch drehen. Und das gibt Domagoj Vida die Zeit, sich zu stellen und alles dicht zu machen. So bleibt nur der Flankenversuch, der letztlich fehlschlägt.

17. | Vielleicht ergibt sich etwas über eine Standardsituation. In zentraler Position liegt der Ball bereit. Kieran Trippier spielt den Freistoß nach vorn in den Strafraum, wo sich Harry Kane gegen Ante Rebic bemüht, dann aber wegen einer Abseitsposition zurückgepfiffen wird.

15. | Daher verflacht die Partie zunehmend. Dabei sah das hier schon so vielversprechend aus. Von den guten Szenen der Engländer hätten wir gern noch mehr - und zwar auf beiden Seiten.

13. | Zumindest defensiv hat sich der Vizeweltmeister jetzt wieder stabilisiert, lässt jetzt nichts Brenzliges mehr zu. Damit allerdings müssen sich die kroatischen Anhänger fürs Erste zufriedengeben.

11. | Weiterhin spielt einzig das Team von Gareth Southgate. Was ist mit den Kroaten los? Da kommt bislang gar nichts. Aus der Ruhe aber wollen sich die nicht bringen lassen. Routine sollte genug vorhanden sein, um mit dieser Situation klarzukommen.

9. | Zumindest eine erste Ecke springt dabei raus. In deren Folge wird es gleich noch einmal gefährlich. Halbrechts an der Strafraumgrenze zieht Kalvin Phillips ab. Den Rechtsschuss pariert Dominik Livakovic.

8. | Konstruktiv nach vorn sind nach wie vor nur die Three Lions tätig, behaupten sich da gerade auf dem linken Flügel. Dann geht die Post in den Sechzehner ab. Mason Mount schirmt den Ball ab, bedient dann Raheem Sterling, der sich clever einer Abseitsposition entzieht. Der Winkel gestaltet sich für ihn dann sehr spitz, zudem ist kein Vorbeikommen an Duje Caleta-Car.

6. | Dann bietet sich tatsächlich mal etwas Raum für die Briten. Sofort macht Raheem Sterling das Spiel schnell, bedient auf halbrechts Phil Foden. An der Strafraumgrenze schlägt der einen kurzen Haken nach innen und schießt mit dem linken Fuß an den linken Pfosten.

4. | Erstmals deuten die Kroaten an, selbst auch aktiv am Spiel teilnehmen zu wollen. Anfangs sind es Querpässe in der eigenen Hälfte, die für Ballsicherheit sorgen sollen. Dann aber tastet man sich auch mal zaghaft nach vorn.

3. | Etwas mehr Initiative legen die Engländer an den Tag. Die Nervosität können die fürs Erste nicht ablegen. Nach wie vor erleben wir nur Stückwerk.

2. | Noch läuft wenig zusammen. Mit dem Ball wissen beide Seiten wenig anzufangen. Technische Unzulänglichkeiten und Fehlpässe stören jegliches Aufkommen von Spielfluss. Das lässt sich zäh an.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff. In London hat der Sommer Einzug gehalten. Sonnenschein und 26 Grad werden geboten. Für die etwa 22.000 Zuschauer im Wembley Stadium ist das ganz sicher angenehm. Die Spieler profitieren eher von dem gewohnt hervorragend präparierten englischen Rasen.

England vs. Kroatien im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Daniele Orsato betraut. Der italienische FIFA-Referee bestreitet sein erstes großes Turnier und setzt auf die Hilfe seiner Landsleute Alessandro Giallatini und Fabiano Preti. Neben diesen beiden Assistenten haben wir mit dem Niederländer Björn Kuipers als viertem Offiziellen einen erfahren Mann zwischen den Trainerbänken.

vor Beginn | Als souveräner Gruppensieger meisterten die Engländer die EM-Qualifikation. Einen Ausrutscher erlaubte man sich einzig in Tschechien (1:2). Die übrigen Partien wurden allesamt gewonnen. Ihre letzte Niederlage fingen sich die Briten im November 2020 in der Nations League A in Belgien ein (0:2). Seither folgten nur noch Siege - sieben an der Zahl. So behauptete man sich in der WM-Quali mit 2:1 gegen Polen. In den Testspielen Anfang des Monats gab es 1:0-Erfolge gegen Österreich und Rumänien.

vor Beginn | Ihren Weg zu diesem paneuropäischen Turnier fanden die Männer von Trainer Zlatko Dalic als Sieger der Qualifikationsgruppe E. Dort lief es allerdings nicht reibungslos. Die zweite Partie wurde in Ungarn verloren (1:2). Und obwohl dann noch Unentschieden in Aserbaidschan und Wales folgten, ließ man die genannten Teams und auch die Slowakei letztlich hinter sich. Auch in der Folge prägten wechselhafte Ergebnisse das Treiben der Kroaten. Im aktuellen Kalenderjahr begann man mit einem 0:1 gegen Slowenien und zog mit diesem Resultat auch im letzten Test gegen Belgien den Kürzeren. Dazwischen hatte man es unter anderem in der WM-Qualifikation mit kleineren Kalibern zu tun. Zypern und Malta wurden geschlagen - nicht aber Armenien (1:1).

vor Beginn | Kroatien ist amtierender Vizeweltmeister. Die Kockasti, die Karierten, sind zum sechsten Mal bei einer EM am Start, gaben 1996 in England ihr Turnierdebüt und schieden im Viertelfinale gegen Deutschland aus. Über die Runde der letzten Acht kam man auch 2008 nicht hinaus. Und mehr war für die Kroaten auch EM-Ebene bislang auch nicht drin.

vor Beginn | Auf der einen Seite haben wir die Engländer. Der Weltmeister von 1966 ist zum zehnten Mal bei einer EM-Endrunde dabei, schnitt als Dritter 1968 am Besten ab. Bis 1980 wurde Bronze bei Europameisterschaften übrigens ausgespielt. Nochmals für Furore sorgten die Three Lions beim Turnier im eigenen Land. 1996 jedoch scheiterte man im Halbfinale nach Elfmeterschießen gegen Deutschland. Vor fünf Jahren war im Achtelfinale gegen Island Schluss. 2018 wurden die Engländer in Russland WM-Vierter.

vor Beginn | Mit dieser Nachmittagspartie wird der Spielbetrieb in Gruppe D aufgenommen. Die zwei hier favorisierten Teams treffen gleich direkt aufeinander. Darüber hinaus gehören zum Quartett Schottland und Tschechien, die es morgen miteinander zu tun bekommen.

vor Beginn | Auch Zlatko Dalic fehlt ein wichtiger Innenverteidiger. Dejan Lovren steht aufgrund einer Muskelverletzung zumindest heute nicht zur Verfügung. Zur kroatischen Startelf zählt mit Andrej Kramaric ein aktueller Bundesligaprofi (Hoffenheim). Darüber hinaus finden sich mit Domagoj Vida (Leverkusen), Ivan Perisic (Dortmund, Wolfsburg, München) und Ante Rebic (Leipzig, Frankfurt) in Deutschland bekannte Akteure in der Anfangsformation wieder.

Vor Beginn | Dem stellt sich Kroatien in folgender Besetzung entgegen: Livakovic - Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol - Modric, Brozovic, Kovacic - Kramaric, Rebic, Perisic

Vor Beginn | Verzichten muss Gareth Southgate auf Harry Maguire. Der Abwehrchef hat nach einer Verletzung am Donnerstag zwar das Training wieder aufgenommen, für einen Einsatz heute aber reicht es noch nicht. Darüber hinaus greift Englands Coach nicht auf die Dienste von Jadon Sancho und Ben Chillwell zurück, die zwar ebenfalls ins EM-Aufgebot berufen wurden, aber nicht im Spieltagskader stehen. Dafür sitzt Jordan Henderson nach auskurierter Leistenverletzung und dem Comeback im Freundschaftsspiel gegen Rumänien zumindest auf der Bank.

Vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Nachmittags und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. England geht die Begegnung mit diesen elf Spielern an: Pickford - Walker, Stones, Mings, Trippier - Phillips, Rice - Sterling, Mount, Foden - Kane

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum 1. Spieltag der EM 2021 in der Gruppe D zwischen England und Kroatien.

England vs. Kroatien im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von England: Pickford - Walker, Stones, Mings, Trippier - Phillips, Rice - Foden, Mount, Sterling - Kane

Kroatien setzt auf folgende Aufstellung: Livakovic - Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol - Modric, Brozovic, Kovacic - Kramaric, Rebic, Perisic

England - Kroatien live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

England vs. Kroatien im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten

Dies ist das 3. Aufeinandertreffen zwischen England und Kroatien bei einem Großereignis (WM oder EM). Die Three Lions schlugen Kroatien in der Gruppenphase der Euro 2004 mit 4-2, während sich die Kroaten im Halbfinale der WM 2018 mit 2-1 nach Verlängerung durchsetzten.

England nimmt zum 10. Mal an einer EM-Endrunde teil – keine Mannschaft bestritt so viele Spiele bei Europameisterschaften, ohne jemals das Finale zu erreichen (31 Spiele).

England hat bei einem großen Turnier noch nie im Wembley-Stadion verloren (WM 1966, EM 1996), dabei gewannen die Three Lions 7-mal und spielten 4-mal Remis (exkl. Elfmeterschießen).

Kroatien nimmt an seiner 6. Europameisterschaft teil, der 5. in Folge. Seit der ersten Teilnahme 1996 wechselte sich das Erreichen der K.o.-Phase stets mit dem vorzeitigen Gruppenaus ab (VF 1996, Gruppenaus 2004, VF 2008, Gruppenaus 2012, AF 2016).

Kroatien hat bei 3 der letzten 4 großen Turniere (WM und EM) gegen den späteren Sieger verloren: Spanien bei der EM 2012 (Gruppenphase), Portugal bei der EM 2016 (Achtelfinale) und Frankreich bei der WM 2018 (Finale).

England hat noch nie sein Eröffnungsspiel bei einer EM gewonnen (5 Remis, 4 Niederlagen). Kroatien hingegen ist in seinen 5 EM-Auftaktspielen ungeschlagen (4 Siege, 1 Remis).

Elfmeterschießen ausgenommen hat Kroatien nur zwei der letzten elf EM-Spiele verloren, beide mit 0-1 (gegen Spanien 2012 und Portugal 2016).

England erzielte in der Qualifikation für diese EM im Schnitt 4.6 Tore pro Spiel (37 Tore in 8 Spielen), mehr als jedes andere Team.

Harry Kane sicherte sich bei der letzten Weltmeisterschaft mit 6 Toren (3 Elfmeter) den Goldenen Schuh. Bei seiner einzigen EM-Teilnahme 2016 blieb er in 239 Minuten allerdings torlos, obwohl er mehr Schüsse als jeder andere englische Spieler abgab (13).

Ivan Perisic war bei großen Turnieren (WM und EM) an mehr Toren direkt beteiligt als jeder andere Spieler Kroatiens (7 Tore, 4 Assists). Weiters ist er neben Andrés Iniesta und Cristiano Ronaldo einer von nur 3 europäischen Spielern, die bei jedem der letzten 4 Großereignisse (seit der Euro 2012) entweder ein Tor schossen oder eine Vorlage lieferten.

Cheftrainer Gareth Southgate wird England nach der WM 2018 (4. Platz) zum 2. Mal bei einem großen Turnier (WM und EM) betreuen. Bei der Euro 1996 war er neben David Seaman und Tony Adams einer von nur drei englischen Spielern, die alle 510 Minuten absolvierten – im Halbfinale gegen Deutschland verschoss er einen Strafstoß im Elfmeterschießen.

Zlatko Dalic – seit Oktober 2017 im Amt – ist nach Miroslav Blazevic (EM 1996, WM 1998) erst der 2. Trainer, der Kroatien bei 2 aufeinanderfolgenden großen Turnieren (WM und EM) betreut.

England vs. Kroatien im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Natürlich haben die englischen TV-Sender die alten Bilder wieder aus dem Archiv geholt. Gareth Southgate ist dort zu sehen, wie er erst einen langen Anlauf nimmt - und dann im Elfmeterschießen im Halbfinale der Heim-EM 1996 an Andreas Köpke scheitert. Es war ein nationales Drama, das bis heute eng mit dem Namen Southgate verknüpft ist. Jetzt, 25 Jahre später, nimmt er als Teammanager der Three Lions einen neuen Anlauf auf den EM-Thron und will endlich ein neues Kapitel schreiben.

"Wir müssen zeigen, dass dieses Team das Zeug hat, das es braucht, um zu gewinnen", sagte Southgate, dessen Ensemble der Hochtalentierten als Mitfavorit auf den Titel gilt: "Einige unserer jungen Spieler haben bereits Erfahrung in großen Spielen. Bei Turnieren geht es darum, zum richtigen Zeitpunkt in Form zu sein - jetzt müssen wir alles investieren, damit uns das gelingt."

Der Auftaktgegner dieser EM aber hat es in sich. Am Sonntag (15.00 Uhr/ARD und MagentaTV) geht es im Fußball-Tempel Wembley gegen Kroatien - und auch mit dem Vizeweltmeister verknüpfen die Engländer eine düstere Erinnerung. 2018 war im WM-Halbfinale Endstation, weil Mario Mandzukic in der Verlängerung entscheidend traf.

Nun soll es besser laufen, und gerade in der Offensive hat Southgate ein Überangebot von Topspielern: Kapitän und Torjäger Harry Kane ist gesetzt - doch dann sind da noch Phil Foden, Mason Mount, Jadon Sancho, Raheem Sterling, Jake Grealish und Marcus Rashford. Die Aufgabe wird sein, die richtige Balance zu finden, betonte Southgate.

Sein Assistent Steve Holland führte Argentinien als mahnendes Beispiel an. "Bei der WM 2018 hatten die ein Team wie beim Fantasy-Football", sagte Holland: "Sie hatten Dybala, Di Maria, Aguero, Messi und Higuain - und sind trotzdem im Achtelfinale rausgeflogen. Das zeigt: Wenn man zu viele Offensivkünstler einbaut, bekommt man nicht die beste Leistung der einzelnen Spieler - und darunter leidet die Performance der gesamten Mannschaft. Wir sind eben nicht beim Fantasy-Football."

Für die gereizte Stimmung im Land wäre ein erfolgreicher Auftakt Gold wert. Die Debatte um Rassismus wollen die englischen Stars zwar ausblenden, doch vermutlich wird es wieder Proteste und Pfiffe einiger der bis zu 22.500 Zuschauer geben, wenn das Team am Sonntag vor dem Anpfiff in die Knie geht. "Sie kennen die Kraft ihrer Stimmen. Sie wissen, dass sie etwas bewegen können", sagte Southgate.

Kroatien dagegen fühlt sich in der Rolle des Underdogs wohl. Das Team um Superstar Luka Modric von Real Madrid kann ohne großen Druck in die Partie gehen. "Die Engländer sind jung, gut, schnell und aggressiv. Sie spielen zu Hause, die Fans erwarten eine Menge", sagte Mateo Kovacic vom Champions-League-Sieger FC Chelsea: "Aber wir sind gut vorbereitet und bereit. Ich habe meinen Chelsea-Teamkollegen viel Glück gewünscht - am Sonntag aber sind wir für 90 Minuten Gegner. Und nur das zählt."

England vs. Kroatien im LIVE-TICKER: Das EM-Duell im Überblick