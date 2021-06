In einer Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018 trifft England heute bei der EM auf Kroatien. Die Infos zum Topspiel gibt es hier.

Spitzenspiel bei der EM 2021: England trifft im heimischen Wembley Stadium heute auf Kroatien. Der Anpfiff erfolgt um 15.00 Uhr.

Football's coming home! Das Wembley Stadium wird in diesen Wochen zur Kathedrale des europäischen Fußballs, denn nicht nur drei Vorrundenspiele finden im Londoner Fußballtempel statt, sondern auch ein Achtelfinale sowie die beiden Halbfinals und das Finale. Der Auftakt ist gleich ein Kracher: England trifft auf Kroatien. War da nicht was?

Genau, bei der WM 2018 trafen beide Teams im Halbfinale aufeinander, ein Tor von Mario Mandzukic in der Verlängerung ließ Englands Traum vom Titel platzen. Gelingt dem Team von Trainer Gareth Southgate heute die Revanche? England gehört nicht nur aufgrund der Möglichkeit, das Finale zu Hause auszutragen, zu den Mitfavoriten im Turnier.

England trifft bei der EM 2021 heute auf Kroatien: Goal liefert die Infos zum Spiel.

England vs. Kroatien bei der EM 2021 heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG England vs. Kroatien WETTBEWERB EM 2021 | Gruppe D | 1. Spieltag ORT Wembley Stadium | London ANSTOSS 15.00 Uhr (im LIVE-TICKER)

England vs. Kroatien heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt Euch dieses tolle Spiel nicht entgehen lassen? Das ist mehr als verständlich. Doch wo wird die Partie eigentlich übertragen? Läuft sie auch im Free-TV? Die Antworten auf diese berechtigten Fragen gibt es jetzt.

England vs. Kroatien: So werden die Spiele bei der EM 2021 übertragen

Im Zuge eines aufsehenerregenden Deals hat sich die Deutsche Telekom die Live-Rechte an allen Spielen der EM 2021 gesichert. Sämtliche Spiele sind bei MagentaTV zu sehen, zehn Gruppenspiele ohne deutsche Beteiligung sogar exklusiv.

Aber 41 der 51 Spiele des Turniers wurden an ARD und ZDF sublizenziert, der ganz große Teil ist also weiterhin im Free-TV zu sehen. Doch was ist mit der heutigen Partie? Wurde auch diese an das öffentlich-rechtliche Fernsehen abgegeben oder gehört dieses Spiel zu den Exklusivpartien von MagentaTV? Die Antwort: England vs. Frankreich läuft ebenfalls im frei empfangbaren Fernsehen, genauer gesagt in der ARD.

England vs. Kroatien heute live: Die Übertragung im Free-TV in der ARD

Die ARD beginnt bereits um 14.10 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spitzenspiel der Gruppe D. Zu den ARD-Übertragungen während des Turniers gehören bekannte Namen. Jessy Wellmer und Alexander Bommes etwa werden die Sendungen moderieren, als Experten hat die ARD neben Stammexperte Bastian Schweinsteiger unter anderem auch Kevin-Prince Boateng verpflichtet.

England vs. Kroatien heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM in der ARD Mediathek

Ihr seid nicht zu Hause, sondern genießt den Sonntag bei Verwandten, die keine Lust auf Fußball haben? Oder Eure Partnerin oder Euer Partner möchte am Sonntagnachmittag lieber etwas anderes sehen, worauf Ihr aber absolut keine Lust habt?

Dann schafft das gute, alte Internet Abhilfe. Denn über die Mediathek der ARD könnt Ihr das Spiel auch unterwegs oder auf dem Second Screen sehen. Über den Browser findet Ihr die Mediathek unter diesem Link. Zudem könnt Ihr auch die entsprechende App für Euer Smartphone oder Tablet herunterladen. Einfach im App-Store nach "ARD Mediathek" suchen, die App kostenlos installieren und schon könnt Ihr das Spiel sehen.

England vs. Kroatien heute live: Die Übertragung bei MagentaTV

MagentaTV fährt für die EM große Geschütze auf. Zum erlesenen Expertenkreis gehören unter anderem Michael Ballack und Fredi Bobic, als Kommentatoren holte sich der Sender Wolff Fuss und Marco Hagemann für das Turnier an Bord.

Magenta verspricht an jedem Spieltag eine Berichterstattung von bis zu zehn Stunden, gesendet wird aus einem hochmodernen TV-Studio in München.

England vs. Kroatien heute: Das kostet MagentaTV

MagentaTV ist ein Produkt der Deutschen Telekom, entsprechend genießen Telekom-Kunden einen finanziellen Vorteil bei der Buchung des Sportangebots. Wer bereits einen Vertrag bei dem Kommunikationsriesen hat, der kann Magenta günstiger erwerben.

Alle anderen, die mit der Telekom nichts zu tun haben, haben die Wahl zwischen zwischen einer Mindestvertragslaufzeit von einem Monat oder 24 Monaten. Ein MagentaTV-Abo ermöglicht Euch den Zugang zu jedem einzelnen Spiel bei der EM. Dieses ist mit einer monatlichen Gebühr in Höhe von 10 Euro bemessen.

England vs. Kroatien heute: Die Highlights auf DAZN

Die Highlights aller Spiele der EM 2021 sind auch auf DAZN abrufbar. Immer 60 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr dort auf die besten Szenen der Partien zugreifen. Und das Beste: Wenn Ihr Euch heute registriert, zahlt Ihr bis zum Ende der EM nichts! Möglich macht das der Gratismonat.

Bei DAZN bekommt Ihr nationalen und internationalen Spitzenfußball ebenso geliefert wie US-Sport, Tennis, Darts, Boxen und vieles, vieles mehr. Wenn Ihr nach Ende Eures Gratismonats dabei bleiben wollt, kostet Euch das Monatsabo 14,99 Euro. Wer sich ein Jahr bindet, spart effektiv zwei Monate, denn das Jahresabo kostet 149,99 Euro.

England vs. Kroatien heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer das Spiel heute nicht live sehen kann, der ist im LIVE-TICKER von Goal bestens aufgehoben. Dort verpasst Ihr keine wichtige Szene. Klickt Euch gerne mal rein!

Zum LIVE-TICKER

England vs. Kroatien heute live: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht. Ihr bekommt sie dann schnellstmöglich hier an dieser Stelle nachgereicht.