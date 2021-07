EM-Bilanz: Wie oft wurde England schon Europameister?

England blickt als "Mutterland des Fußballs" auf eine lange Tradition, aber konnten sich die Three Lions auch schon einmal den EM-Titel sichern?

Bei der WM vor drei Jahren hat England bereits angedeutet, wie viel Talent in der Mannschaft steckt, als die Three Lions bis in Halbfinale stürmten. Dass es damals nicht für den Titel reichte, wurde auch damit begründet, dass die Spieler noch zu jung seien. Inzwischen ist die Mannschaft deutlich erfahrener - und hat beste Chancen, bis ins Finale zu kommen.

An diesem Samstag (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER ) sind die Three Lions gegen die Ukraine gefordert und können zeigen, ob sie der gesteigerten Erwartungshaltung gewachsen sind. Auch im Halbfinale könnte mit Tschechien oder Dänemark ein vergleichsweise machbarer Gegner warten, ehe es im Finale zum Aufeinandertreffen mit Spanien oder Italien kommen könnte.

Der größte Erfolg gelang England, das bis heute als das "Mutterland des Fußballs" bezeichnet wird, 1966 mit dem WM-Sieg im eigenen Land. Doch konnte man sich bei aller Tradition auch schon einmal den EM-Titel sichern? Goal versorgt euch mit allen Informationen zum bisherigen Abschneiden der Three Lions.

EM-Bilanz: So hat England in den vergangenen Jahren abgeschnitten

EM Teilnahme bis ... Platzierung 1960 nicht teilgenommen 1964 nicht qualifiziert 1968 Spiel um Platz 3 3 1972 nicht qualifiziert 1976 nicht qualifiziert 1980 Gruppenphase - 1984 nicht qualifiziert 1988 Gruppenphase - 1992 Gruppenphase - 1996 Halbfinale - 2000 Gruppenphase - 2004 Viertelfinale - 2008 nicht qualifiziert 2012 Viertelfinale - 2016 Achtelfinale -

EM-Bilanz: Was waren Englands beste Platzierungen bei früheren Turnieren?

1968 traf England in der Vorrunde auf Schottland, Wales und Nordirland und qualifizierte sich als Gruppensieger für das Viertelfinale. Dort gewannen die Three Lions beide Spiele gegen Spanien; das Hinspiel durch einen Treffer von Sir Bobby Charlton (84.), beim 2:1 im Rückspiel waren Martin Peters (54.) und Norman Hunter (82.) erfolgreich.

Im Halbfinale gegen das ehemalige Jugoslawien galt England nach dem Gewinn des WM-Titels zwei Jahre zuvor als Favorit, aber musste sich nach dem späten Treffer von Dragan Dzajic (86.) geschlagen geben. Im Spiel um Platz Drei wartete mit der UdSSR der Europameister von 1960, das England durch Tore von Sir Bobby Charlton (40.) und Geoff Hurst (63.) souverän gewann.

EM-Bilanz: War England in der Vergangenheit schon Europameister?

Insgesamt hat England an neun Endrunden teilgenommen, aber für den EM-Titel reichte es bislang nicht. Zwar kamen die Three Lions bei der EM 1996 im eigenen Land nochmals bis ins Halbfinale, dort unterlagen sie allerdings im Elfmeterschießen (5:6) dem späteren Europameister Deutschland; ein Spiel um Platz Drei wurde beim damaligen Turnier nicht ausgetragen.

Ohnehin hatte Deutschland, abgesehen vom WM-Finale 1966, in entscheidenden Spielen immer gegen England gewonnen. Das änderte sich für die Briten jedoch unter der Woche mit dem 2:0-Erfolg gegen den ewigen Rivalen im Achtelfinale: Seitdem ist im "Mutterland des Fußballs" die Hoffnung gewachsen, dass man diesmal endlich den EM-Titel gewinnen könnte.

Und die Chancen stehen bei diesem Turnier tatsächlich nicht schlecht. Trainer Gareth Southgate blickt zwar auf einen der jüngsten Kader bei dieser EM, der allerdings mit vielen schnellen und technisch versierten Spielern gespickt ist. Zudem hat sich seine Mannschaft wie beim WM-Titel bislang noch kein Gegentor während des Turniers gefangen.