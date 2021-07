Angeln mit Papa statt Meisterparty: Als Phil Foden Vincent Kompany versetzte

Nachdem er erstmals die Premier League gewonnen hatte, feierte Phil Foden nicht: Er ging viel lieber seinem liebsten Hobby nach.

HINTERGRUND

Falls der Fußball am Sonntagabend wirklich nach Hause kommt, wird es in England kein Halten mehr geben. Da muss man kein Prophet sein! Premierminister Boris Johnson hat schonmal verkündet, dass die Sperrstunde am Finalabend der Europameisterschaft nach hinten verlegt wird. Und sollten die Three Lions in London den Titel holen, dürfte der Abpfiff des EM-Endspiels der Startschuss einer gigantischen Party werden - Pandemie hin oder her.

Auch unter den Spielern, die England den ersten großen Titel seit 1966 bescheren könnten, dürfte die Euphorie im Erfolgsfall riesig sein. Aber ob dann auch alle Akteure die Puppen tanzen lassen? Zumindest bei Supertalent Phil Foden darf da ein Fragezeichen gesetzt werden. Denn es wäre nicht das erste Mal, dass er den Gewinn eines Titels nicht groß zelebriert – und das aus einem durchaus ungewöhnlichen Grund.

Meister mit City: Englands Phil Foden gab Kompany einen Korb

So geschah es im April 2018. Foden hatte gerade mit City auf dem Sofa seinen ersten Meistertitel in der Premier League gewonnen. Der ärgste Verfolger ManUnited vergeigte ein Heimspiel gegen West Bromwich Albion und so war der 'Noisy Neighbour' vier Spieltage vor Schluss in der Tabelle uneinholbar vorn.

Die Stars von Pep Guardiola wollten den souveränen Triumph ordentlich begießen, und so organisierte der damalige Kapitän Vincent Kompany eine spontane Sause in einem Pub. Er rief auch den 17-jährigen Foden an und lud ihn ein. Allerdings mit dem Hinweis, dieser solle sich mit dem Alkohol zurückhalten, schließlich dauere es noch sechs Wochen, ehe er volljährig werde.

Foden aber hatte anderes im Sinn und seine überraschende Antwort auf Kompanys Einladung lautete: "Ich gehe in Stoke Nachtangeln mit meinem Dad."

Der Zeitpunkt mag Kompany durchaus überrascht haben, Fodens Hobby indes nicht. Der offensive Mittelfeldspieler ist seit Jahren begeisterter Angler. In Spanien zog er einst einen 62 Kilogramm schweren Wels aus dem Wasser.

England-Star Phil Foden ist begeisterter Angler

"Es ist die Lösung für alles", erzählte Foden mal. "Wenn ich Probleme habe, gehe ich einfach Angeln und komme wieder auf klare Gedanken. Es ist der perfekte Weg, um sich von allem loszulösen."

Große Probleme hat Foden zumindest sportlich gerade nicht. Mit den Three Lions kämpft er am Mittwochabend gegen Dänemark ( 21 Uhr im LIVE-TICKER ) um den Einzug in besagtes EM-Endspiel. Wie er einen möglichen Triumph feiern würde, dazu ließ er sich noch nichts entlocken.

Dafür aber verriet er, dass er mit seinen Mannschaftskameraden einen anderen Deal habe: Sollten die Engländer sich zum Europameister krönen, werden sich alle Mitglieder des Southgate-Kaders Fodens markante Gascoigne-Frisur schneiden lassen.