Es ist soweit, das zweite Halbfinale der EM 2021 steht an. Hier bei Goal bekommt ihr alle Infos zur Übertragung von England gegen Dänemark heute.

Heute am Mittwoch, den 7. Juli, um 21 Uhr, wird im Londoner Wembley Stadion zwischen England und Dänemark geklärt, wer ins Finale der EM 2021 einziehen darf.

Auch wenn Dänemark bereits vor der EM ein paar Leute als Geheimtipp auf dem Zettel hatten, dürfte der Halbfinaleinzug dann doch die meisten überrascht haben - besonders, nachdem Dänemark gleich das erste Gruppenspiel verlor.

Aber auch England kann das Heimspiel in der Hauptstadt mit breiter Brust antreten. In den bisherigen fünf Spielen kassierte man noch kein Gegentor, das ist Rekord bei einer EM. Auch das deutsche Team unterlag den Engländern im Achtelfinale mit 0:2.

Dänemark konnte sich indes zuletzt mit 2:1 gegen die Tschechen durchsetzen. Man darf also gespannt sein, wer es heute schafft, das letzte Finalticket zu buchen.

Hier bei Goal erklären wir euch alles zur Übertragung des EM-Halbfinals England vs. Dänemark heute im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co.

England vs. Dänemark heute live sehen: Das Halbfinale der EM auf einen Blick

Begegnung England vs. Dänemark Wettbewerb EM 2021 - Halbfinale Anpfiff 07.07. - 21:00 Uhr Spielort Wembley-Stadion (London)

England vs. Dänemark heute live: Die Übertragung im TV

Selbstverständlich wird das Halbfinale heute Abend auch im deutschen Free-TV gezeigt. Für die Übertragung ist dabei das ZDF zuständig. Außerdem könnt ihr das Spiel aber auch beim Pay-TV Sender MagentaTV verfolgen. Wie genau das funktioniert, erklären wir euch weiter unten.

England vs. Dänemark heute live im Free-TV sehen: Das Spiel im ZDF

Anpfiff der Partie ist wie schon erwähnt um 21:00 Uhr, die Vorberichterstattung beginnt dabei wie gewohnt um 20:15 Uhr. Dabei wird Jochen Breyer moderieren, unterstützt von Experte Per Mertesacker. Zum Ensemble der Kommentatoren gehören bei dieser EM im ZDF übrigens altgediente Stimmen wie Béla Réthy oder Oliver Schmidt.

England vs. Dänemark heute live im TV: Die Partie bei MagentaTV

Wie oben beschrieben wird das Spiel auch beim Pay-TV Sender der Telekom gezeigt. Um aber mit MagentaTV das Spiel sehen zu können, müsst ihr dort erst ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Alle Infos zu den verschiedenen Abo-Modellen könnt ihr hier finden.

Telekomkunde sein oder werden müsst ihr übrigens nicht, falls ihr dort einen Vertrag abschließen wollt. Gezeigt wird das Spiel dann per LIVE-STREAM auf der Website von MagentaTV. Personell gesehen hat die Telekom dabei bei dieser EM einiges aufgefahren. U.a. Michael Ballack und Fredi Bobic sind als Experten zu hören, Johannes B. Kerner moderiert.

England vs. Dänemark heute live sehen: Das Halbfinale der EM im LIVE-STREAM

Neben der Übertragung im TV könnt ihr das Spiel natürlich auch per LIVE-STREAM sehen. Wir zeigen euch, wie das geht.

England vs. Dänemark heute kostenlos im LIVE-STREAM beim ZDF sehen: So geht's

Auch das ZDF bietet parallel zur Übertragung im Free-TV einen LIVE-STREAM an. Diesen findet ihr entweder über die Website des ZDF oder einfach mit diesem Link. Anpfiff ist dort natürlich auch um 21:00 Uhr, davor könnt ihr die Vorberichte verfolgen.

England vs. Dänemark heute live: LIVE-STREAM bei MagentaTV

Wie schon oben erwähnt, läuft die Partie bei MagentaTV im LIVE-STREAM. Zugriff darauf bekommt ihr wie gesagt aber nur, wenn ihr ein Abo abschließt. Den Link findet ihr nochmal hier.

England vs. Dänemark heute live: Der LIVE-TICKER zum EM-Halbfinale

Auch für alle, die das Spiel nicht live verfolgen können, haben wir eine Lösung. Mit dem LIVE-TICKER von Goal bekommt ihr sofort mit, wenn etwas auf dem Platz passiert und seid so beim Halbfinale immer up to date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

England vs. Dänemark heute live: Die Highlights des Spiels auf DAZN

Liveübertragungen der EM-Spiele könnt ihr bei DAZN leider nicht sehen, dafür werden euch dort immer eine Stunde nach Abpfiff die Highlights der Spiele gezeigt. Wer also noch einmal entspannt die schönsten Tore und Szenen der EM sehen will, der ist dort genau richtig.

Aber nicht nur Fußballfans kommen hier auf ihre Kosten. Das Programm bei DAZN bietet wirklich für jeden etwas, von der NBA, NFL über Motorsport bis hin zu UFC-Kämpfen könnt ihr dort alles sehen, was das Sportlerherz begehrt.

England vs. Dänemark heute live: Die Übertragung im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights auf einen Blick

Free-TV ZDF LIVE-STREAM ZDF / MagentaTV LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

England vs. Dänemark heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der Mannschaften veröffentlicht werden, könnt ihr sie hier finden.