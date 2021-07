England, Elfmeterschießen bei der EM: Die-Bilanz bei Europameisterschaften

England spielt im Finale der EM 2021 gegen Italien. Sollte es zum Elfmeterschießen kommen, dann können die Three Lions folgende Statistik vorweisen.

Im Finale der EM 2021 muss England gegen Italien in die Verlängerung. Luke Shaw hatte die Three Lions schon in der 2. Minute in Führung gebracht, Mitte der zweiten Halbzeit gelang Leonardo Bonucci jedoch der Ausgleich für die Squadra Azzurra.

Damit steht es im Londoner Wembley Stadium nach 90 Minuten 1:1 und die Extra Time könnte die Entscheidung herbeiführen. Steht auch danach kein Sieger fest, muss der Europameister 2021 im Elfmeterschießen gekürt werden.

Elfmeterschießen und England? Da war doch was! Aber wie sieht hier eigentlich die Bilanz der Engländer bei EM-Endrunden aus? Goal verrät es Euch in den nächsten Abschnitten.

Wie oft schaffte England bereits den Einzug in die K.o.-Phase der EM?

Man mag es kaum glauben, aber England hat es erst sechsmal in die K.o.-Phase einer EM geschafft.

Erstmals gelang das den Three Lions 1968 in Italien, als man im Halbfinale an Jugoslawien scheiterte und nach einem 2:0-Sieg gegen die Sowjetunion im kleinen Finale immerhin Dritter wurde.

Für die Endrunden 1972 und 1976 qualifizierte sich England nicht, 1980 war dann genau so schon nach der Gruppenphase Schluss wie 1988 und 1992. Erst 1996 im eigenen Land schafften es die Engländer mal wieder über die Vorrunde hinaus – und nach einem Sieg über Spanien im Viertelfinale scheiterte das Team seinerzeit im Halbfinale an Deutschland.

Den dritten Einzug in die K.o.-Phase gab es 2004 (Aus im Viertelfinale gegen Portugal), 2012 zog man dann ebenfalls in der Runde der letzten Acht den Kürzeren (gegen Italien). 2016 ereilte England das Aus im Achtelfinale gegen Island, in diesem Jahr schafften es die Kicker von der Insel nun bekanntlich bis ins Endspiel.

England: Die EM-Bilanz im Elfmeterschießen

England hat bisher vier Elfmeterschießen bei EM-Endrunden bestritten.

Zunächst gab es einen 4:2-Erfolg gegen Spanien im Viertelfinale der Europameisterschaft im eigenen Land 1996. Wenige Tage später lief es jedoch nicht mehr so gut, als England im Halbfinale der deutschen Mannschaft mit 6:7 nach Elfmeterschießen unterlag.

Weiter ging es dann 2004 in Portugal. Im Viertelfinale gegen den Gastgeber hatte es nach 120 Minuten 2:2 gestanden. In einem dramatischen Elfmeterschießen hatten die Portugiesen die besseren Nerven, England schied aus.

England: Das ist die Bilanz in EM-Elfmeterschießen

EM-Endrunde Runde Gegner Ergebnis nach Elfmeterschießen 1996 Viertelfinale Spanien 4:2 1996 Halbfinale Deutschland 6:7 2004 Viertelfinale Portugal 7:8 2012 Viertelfinale Italien 2:4

Das bis dato letzte EM-Elfmeterschießen erlebte England dann 2012 ausgerechnet gegen den heutigen Finalgegner Italien. Im Viertelfinale hatte es nach 120 Minuten 0:0 gestanden, vom Punkt jubelten dann die Italiener.

Von vier Elfmeterschießen bei EM-Endrunden hat England also nur ein einziges gewonnen - und das liegt bereits 25 Jahre zurück.