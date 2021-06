Im Achtelfinale der EM kommt es zum Klassiker zwischen England und Deutschland. Hier sind alle Infos zu TV-Übertragung, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER.

Sowohl Deutschland als auch England haben die Gruppenphase der EM 2021 letztlich erfolgreich hinter sich gebracht. Während sich die deutsche Elf vor allem gegen Ungarn schwertat, marschierten die Engländer als Gruppenerster und ohne Niederlage durch ihre Gruppe. Dennoch kam immer wieder Kritik an den Auftritten der Three Lions auf. Nun also das Achtelfinale: England trifft am Dienstag, den 29. Juni, um 18 Uhr im Wembley Stadium auf Deutschland.

Bereits in der Runde der letzten 16 kommt es also zum Klassiker zwischen England und Deutschland. Trotz unterschiedlicher Ergebnisse scheint die Stimmung in beiden Fanlagern dieselbe zu sein. Trotz guter Ergebnisse reißt nämlich die Kritik am englischen Nationaltrainer Gareth Southgate nicht ab. Verantwortlich dafür sind die teils uninspirierten und ideenlosen Auftritte aus der Gruppenphase. Zwar spielte man dreimal zu Null, erzielte jedoch auch nur zwei Treffer.

Gegen eine teilweise ebenfalls offensiv harmlose deutsche Mannschaft wird England aller Wahrscheinlichkeit nach denselben Ansatz wählen wie die Franzosen oder Ungarn. Es ist schlicht und ergreifend die Stärke der Three Lions. Deutschland waren die Probleme gegen tief stehende Franzosen (0:1) und Ungarn (2:2) deutlich anzumerken. Die Chancen, die herausgespielt wurden, ließen Gnabry und Co. dann sogar oft liegen. In jedem Fall dürfte dieses geschichtsträchtige Aufeinandertreffen an Spannung nicht zu überbieten sein.

HIER FINDET IHR DEN KOSTENLOSEN LIVE-TICKER ZUM SPIEL!

England vs. Deutschland heute live schauen: Das Achtelfinale der EM 2021 auf einen Blick

Wettbewerb EM 2021 - K.o.-Phase/Achtelfinale Begegnung England vs. Deutschland Anpfiff 29. Juni - 18 Uhr Ort Wembley Stadium (London, England)

England vs. Deutschland heute live im TV: Wo ist das Spiel im Fernsehen zu verfolgen?

In den letzten Jahren haben die ARD und das ZDF die Übertragung der Turnierspiele stets unter sich aufgeteilt. Bei der EM 2021 Jahr kommt nun mit MagentaTV ein Pay-TV-Sender hinzu. Dieser hat sich an zehn Partien die exklusiven Übertragungsrechte sichern können. 41 der insgesamt 51 Begegnungen sind also live im Free-TV zu sehen. Unter anderem auch die dieser Klassiker zwischen England und Deutschland.

England vs. Deutschland heute live im Free-TV sehen: Die Übertragung in der ARD

Das Achtelfinalduell zwischen England und Deutschland wird in der ARD übertragen. Alexander Bommes wird Euch ab 17 Uhr als Moderator durch die Sendung und Vorberichte führen. Ergänzt wird Bommes dabei von folgenden Experten: dem deutschen U21-Coach Stefan Kuntz und der deutschen Nationaltorhüterin Almuth Schult. Nach kurzer Abstinenz wird auch Kevin-Prince Boateng wieder als Experte mit von der Partie sein. Boateng ließ aufgrund seiner Unterschrift bei Hertha BSC zeitweise seine Tätigkeit als ARD-Experte ruhen.

Neben dem Platz werden Moderatorin Jessy Welmer und Experte Bastian Schweinsteiger ebenfalls immer wieder zum Einsatz kommen. Neben Tom Bartels sind auch Gerd Gottlob und Florian Naß als Kommentatoren am Mikro zu hören. Als Co-Kommentator steht Thomas Broich seinen Kollegen hin und wieder zur Seite. Der Klassiker zwischen England und Deutschland wird diesmal von Florian Naß am Mikrofon begleitet.

England vs. Deutschland heute live - Die Begegnung bei MagentaTV sehen

Sollte Ihr das Spiel nicht in der ARD verfolgen wollen, könnt Ihr alternativ auch MagentaTV nutzen. Allerdings ist das Nutzen des Magenta-Angebots nicht kostenlos, sondern erfordert ein kostenpflichtiges Abonnement. Wie die einzelnen Angebote aussehen, erfahrt Ihr hier.

Die personelle Besetzung des Telekom-Anbieters kann sich ebenfalls sehen lassen und steht der ARD und dem ZDF in nichts nach. Moderatoren-Urgestein Johannes B. Kerner wird begleitet von Michael Ballack oder Fredi Bobic. Als Kommentator konnte Magenta mit Wolff Christoph Fuss einen großen Namen der Kommentatoren-Szene für sich gewinnen. Die komplette Besetzung der einzelnen Sender findet Ihr hier.

England vs. Deutschland heute im LIVE-STREAM sehen: Wer überträgt die EM 2021?

Falls Ihr die Begegnung zwischen England und der deutschen Nationalmannschaft lieber über einen LIVE-STREAM verfolgen, könnt Ihr dies problemlos tun. Neben der ARD bietet auch Magenta einen LIVE-STREAM an.

England vs. Deutschland heute live im kostenlosen LIVE-STREAM der ARD

Zeitgleich zur Übertragung im TV wird der Klassiker auch im Internet als LIVE-STREAM ausgestrahlt. Über diesen Link gelangt Ihr zum LIVE-STREAM der ARD. Die Besetzung der Moderatoren und Experten ist genau dieselbe wie bei der TV-Übertragung. Auch der Kommentator wird der gleiche sein.

England vs. Deutschland im LIVE-STREAM bei MagentaTV

Sollte Euch das Angebot bzw. die Aufmachung von Magenta mehr ansprechen, könnt Ihr auch hier auf den LIVE-STREAM zugreifen. Um diesen nutzen zu können, wird ein internetfähiges Gerät benötigt. Über ein handelsübliches Handy, einen Laptop oder auch einen SmartTV könnt Ihr so den LIVE-STREAM verfolgen. Die Besetzung ist dieselbe wie bei der Fernsehübertragung von MagentaTV.

England vs. Deutschland heute: Der LIVE-TICKER zum Achtelfinale der EM

Solltet Ihr wider Erwarten das Duell unserer deutschen Nationalmannschaft gegen England nicht live am Bildschirm verfolgen können, schaffen wir Abhilfe. Mit dem LIVE-TICKER von Goal seid Ihr über alle wichtigen Ereignisse und Szenen zu jeder Zeit bestens informiert. Egal, ob Tore, Karten oder andere Dinge, mit dem LIVE-TICKER verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

England vs. Deutschland verpasst? Die Highlights des Klassikers auf DAZN

Im Gegensatz zu den Übertragungsrechten der Bundesliga, Champions League oder Europa League konnte sich DAZN keine Senderechte für die EM 2021 sichern. Trotzdem findet Ihr eine Stunde nach Abpfiff auf der Streamingplattform alle Highlights zu den Spielen in einer Zusammenfassung.

DAZN ist wie MagentaTV allerdings nicht kostenlos. Für ein Monatsabonnement wären 11,99€ fällig, interessiert Euch ein Jahresabo, würde dies 119,99€ kosten. Ab August 2021 werden die Preise angehoben. Auf je 14,99€ und 149,99€. Allerdings bietet Euch DAZN für diese Preise auch deutlich mehr. Neben noch mehr Übertragungen der Bundesliga und Champions League werden auch viel mehr Spiele der NBA und NFL übertragen. Hier ist der Link zum kostenlosen Probemonat.

England vs. Deutschland live - TV-Übertragung, LIVE-STREAM, Highlights und LIVE-TICKER in der Übersicht

Free-TV ARD Pay-TV MagentaTV LIVE-STREAM ARD / MagentaTV LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

England vs. Deutschland heute live im TV und im LIVE-STREAM - Die Aufstellungen der Teams

Aufstellung England: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Phillips - Foden, Grealish, Sterling - Kane

Deutschland - die Aufstellung unserer Nationalmannschaft: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens - Havertz, Müller - Gnabry