"Das ist kein Elfmeter": Entscheidung bei England vs. Dänemark sorgt für Diskussionen

Die strittige Elfmeter-Entscheidung von Danny Makkelie für die Three Lions im EM-Halbfinale gegen Dänemark sorgt für Stirnrunzeln und Kritik.

Der umstrittene Strafstoß für Englands Nationalmannschaft in der Verlängerung des EM-Halbfinales gegen Dänemark (2:1) hat für heftige Diskussionen gesorgt. Schiedsrichter Danny Makkelie (Niederlande) hatte in der 102. Minute nach einem vermeintlichen Foul von Joakim Maehle an Raheem Sterling auf Strafstoß für die Three Lions entschieden. Nicht nur bei den Dänen war das Unverständnis angesichts des minimalen Kontakts in jenem Duell anschließend groß, zumal die Entscheidung der Überprüfung durch den VAR standhielt.

Sterling kommentierte es bei ITV nach Spielschluss so: "Ich bin in den Strafraum und er stellte sein rechtes Bein raus. Am Ende zählt nur, dass er reingeht." Es sei "definitiv" ein Strafstoß gewesen.

Ex-FIFA-Schiedsrichter Manuel Gräfe sprach dagegen in seiner Funktion als Experte im ZDF von einer "harten Entscheidung". Makkelie habe sich "womöglich" von einer strittigen Situation mit Kane im Sechzehner in der regulären Spielzeit beeinflussen lassen.

Elfmeter für England gegen Dänemark: Kritik von Mertesacker und Wenger

Für den niederländischen Unparteiischen ist es der erste Einsatz bei einem großen Turnier und Gräfe sprach davon, dass auch auf internationaler Ebene ein Generationenwechsel eingesetzt habe, wodurch sich ein "Qualitätsverlust" bemerkbar machen könnte.

No penalty !!!!! — Bixente Lizarazu (@BixeLizarazu) July 7, 2021

Kritisch äußerte sich auch Per Mertesacker. Der Rio-Weltmeister bemängelte, dass Makkelie in besagter Szene nicht zunächst abwartete, um sich dann vom VAR die Bestätigung bei einer Überprüfung einzuholen.

Kritik hagelte es auch von Arsene Wenger. Der langjährige Arsenal-Trainer, heute in Diensten der FIFA, sagte bei beIN Sports : "Das ist kein Elfmeter. Und ich verstehe auch nicht, warum man dem Schiedsrichter nicht sagt, er solle sich das noch einmal anschauen. In dem Moment ist es wichtig, dass der Schiedsrichter von seiner Entscheidung überzeugt ist." Der VAR habe Makkelie "im Stich gelassen", so Wenger.

Harry Kane verwandelt Elfmeter im Nachschuss

Ebenfalls strittig: Als Sterling zum Dribbling ansetzte, lag ein zweiter Ball auf dem Rasen in direkter Nähe des Tatorts. Makkelie unterbrach die Aktion nicht.

Am Ende entschied diese Szene die Partie. Harry Kane scheiterte bei der Ausführung des Strafstoßes zwar zunächst an Kasper Schmeichel, verwertete aber den Nachschuss und führte England damit ins erste EM-Finale der Geschichte des Landes .