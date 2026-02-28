In der 3. Liga steht an diesem Wochenende der 26. Spieltag auf dem Programm. Dieser wird am heutigen Samstag, 28. Februar, unter anderem mit der Partie zwischen Energie Cottbus und dem SC Verl fortgesetzt. Los geht's im Energie-Stadion um 16.30 Uhr.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Energie Cottbus vs. SC Verl heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Energie Cottbus vs. SC Verl live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

Energie Cottbus vs. SC Verl wird heute von zwei Anbietern live übertragen - allerdings jeweils kostenpflichtig. MagentaSport zeigt die Partie ab 16.15 Uhr mit Kommentator Philip Konrad und Moderatorin Stefanie Blochwitz live im Pay-TV und im Livestream. Der Rechteinhaber aller Spiele der 3. Liga kann aber nur nach dem Abschluss eines Abos empfangen werden. Die Kosten für ein Monats- oder Jahresabo variieren, je nachdem ob man Kunde bei der Telekom ist oder nicht.

Auf der Fußballplattform OneFootball könnt Ihr Euch die Partie zudem per Pay-per-View zum Preis von 4,99 Euro im Livestream ansehen.

Anstoßzeit Energie Cottbus gegen SC Verl

Energie Cottbus vs SC Verl: Aufstellungen

Energie Cottbus vs SC Verl Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer C. Wollitz Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Strobl

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Energie Cottbus

Cottbus grüßt in der 3. Liga weiterhin von der Tabellenspitze. Die Konkurrenz ist dem Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz aber auf den Fersen. Der MSV Duisburg und der VfL Osnabrück liegen nur noch zwei Punkte hinter Energie, das in diesem Jahr noch ungeschlagen ist. Vor den heimischen Fans hat Cottbus im bisherigen Saisonverlauf erst einmal verloren.

News über SC Verl

Verl verlor am letzten Spieltag gegen Alemannia Aachen, dennoch spricht der SCV im Aufstiegskampf ein Wörtchen mit. Mit 44 Punkten hat er nur vier Zähler weniger auf seinem Konto als Tabellenführer Cottbus. Mit einem Sieg bei Energie würde Verl das Aufstiegsrennen noch spannender machen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Energie Cottbus vs SC Verl: Die Tabellen

