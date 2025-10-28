Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Energie Cottbus vs. RB Leipzig heute im Live Stream und live im Free TV: Wer zeigt / überträgt den DFB Pokal?

Energie Cottbus und RB Leipzig stehen sich heute im DFB-Pokal gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Der Meisterschafsbetrieb in Deutschland wird kurz unterbrochen, damit die zweite Runde des DFB-Pokals stattfinden kann. Am heutigen Dienstag (28. Oktober) stehen mehrere Partien an, unter anderem auch das Duell zwischen dem Drittligisten Energie Cottbus und RB Leipzig. Der Anpfiff im LEAG Energie Stadion (Cottbus) erfolgt um 20.45 Uhr.

GOAL verrät Euch, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Das DFB-Pokalduell zwischen Cottbus und Leipzig wird ausschließlich bei Sky gezeigt. Der Pay-TV-Sender überträgt wie gewohnt alle Pokalspiele live. Die Vorberichterstattung des Einzelspiels startet um 20.35 Uhr auf Sky Sport 4 HD, ehe Oliver Seidler die Partie kommentiert.

Wer lieber die Konferenz mit allen Parallelspielen verfolgen möchte, kann Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event oder Sky Sport 1 HD einschalten.

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz sind zudem im kostenpflichtigen Livestream über SkyGo oder WOW verfügbar.

Anstoßzeit Energie Cottbus gegen RB Leipzig

Energie Cottbus vs. RB Leipzig: Aufstellungen

Energie Cottbus vs RB Leipzig Aufstellungen

Energie CottbusHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-3-3

Home team crestRBL
33
M. Funk
2
K. Manu
23
N. Awortwie-Grant
3
H. Rorig
24
A. Lucoqui
31
J. Butler
5
D. Pelivan
11
M. Hannemann
10
T. Cigerci
20
A. Borgmann
37
M. Biankadi
26
M. Vandevoordt
5
E. Bitshiabu
17
R. Baku
4
W. Orban
22
D. Raum
6
E. Banzuzi
13
N. Seiwald
14
C. Baumgartner
9
J. Bakayoko
7
A. Nusa
40
R. Cruz

4-3-3

RBLAway team crest

COT
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Wollitz

RBL
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Werner

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Die Cottbuser präsentieren sich derzeit in absoluter Topform. Mit sechs Siegen in Folge führen sie souverän die Tabelle der 3. Liga an.

Auch Leipzig befindet sich in bestechender Form. Seit der 0:6-Auftaktniederlage gegen den FC Bayern München sind die Sachsen ungeschlagen. Mit nur fünf Punkten Rückstand belegen sie in der Bundesliga den zweiten Platz hinter dem Rekordmeister.

Form

COT
-Form

Tor erzielt (kassiert)
17/7
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

RBL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

Energie Cottbus vs. RB Leipzig: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Energie Cottbus vs. RB Leipzig heute im Live Stream und live im Free TV: Wer zeigt / überträgt den DFB Pokal? Nützliche Links

0