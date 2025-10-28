Der Meisterschafsbetrieb in Deutschland wird kurz unterbrochen, damit die zweite Runde des DFB-Pokals stattfinden kann. Am heutigen Dienstag (28. Oktober) stehen mehrere Partien an, unter anderem auch das Duell zwischen dem Drittligisten Energie Cottbus und RB Leipzig. Der Anpfiff im LEAG Energie Stadion (Cottbus) erfolgt um 20.45 Uhr.

GOAL verrät Euch, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Energie Cottbus vs. RB Leipzig heute im Live Stream und live im Free TV: Wer zeigt / überträgt den DFB Pokal?

Das DFB-Pokalduell zwischen Cottbus und Leipzig wird ausschließlich bei Sky gezeigt. Der Pay-TV-Sender überträgt wie gewohnt alle Pokalspiele live. Die Vorberichterstattung des Einzelspiels startet um 20.35 Uhr auf Sky Sport 4 HD, ehe Oliver Seidler die Partie kommentiert.

Wer lieber die Konferenz mit allen Parallelspielen verfolgen möchte, kann Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event oder Sky Sport 1 HD einschalten.

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz sind zudem im kostenpflichtigen Livestream über SkyGo oder WOW verfügbar.

Anstoßzeit Energie Cottbus gegen RB Leipzig

Energie Cottbus vs. RB Leipzig: Aufstellungen

Keine Spieler-Ausfälle

News über Energie Cottbus

Die Cottbuser präsentieren sich derzeit in absoluter Topform. Mit sechs Siegen in Folge führen sie souverän die Tabelle der 3. Liga an.

News über RB Leipzig

Auch Leipzig befindet sich in bestechender Form. Seit der 0:6-Auftaktniederlage gegen den FC Bayern München sind die Sachsen ungeschlagen. Mit nur fünf Punkten Rückstand belegen sie in der Bundesliga den zweiten Platz hinter dem Rekordmeister.

Form

Bilanz direkte Duelle

Energie Cottbus vs. RB Leipzig: Die Tabellen

Nützliche Links

