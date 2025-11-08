Am heutigen Samstag (8. November) stehen sich am 14. Spieltag der 3. Liga Energie Cottbus und der VfL Osnabrück gegenüber. Los geht es um 14 Uhr im LEAG Energie Stadion in Cottbus.

GOAL erklärt im folgenden Absatz, wer sich um die Übertragung von Cottbus gegen Osnabrück kümmert.

Energie Cottbus gegen VfL Osnabrück heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga im Free TV und im Live Stream?

Einige Spiele der 3. Liga werden in dieser Saison auch im Free-TV übertragen - darunter die Begegnung zwischen Cottbus und Osnabrück. Das Spiel ist live im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) zu sehen. Dazu wird auch ein kostenloser Livestream zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus wird die Partie wie gewohnt auch bei MagentaSport im Pay-TV gezeigt. Die Übertragung startet um 13.45 Uhr. Andreas Mann kümmert sich dabei um den Kommentar, Hannes Jakobi um die Moderation.

Anstoßzeit Energie Cottbus gegen Osnabrück

Energie Cottbus vs. Osnabrück: Aufstellungen

Cottbus hat in der laufenden Saison bereits 30 Tore erzielt und stellt damit gemeinsam mit dem SC Verl die treffsicherste Offensive der Liga. Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz mischt im Aufstiegsrennen zur 2. Bundesliga mit - der Weg dorthin ist allerdings noch lang und anspruchsvoll.

Während Cottbus die meisten Tore in der 3. Liga erzielt hat, stellt Osnabrück mit nur elf Gegentreffern die beste Defensive der Liga. Auch in der Tabelle liegen beide Teams eng beieinander - sie trennen lediglich drei Punkte.

Form

Bilanz direkte Duelle

Energie Cottbus vs. Osnabrück: Die Tabellen

