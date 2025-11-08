Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Energie Cottbus gegen VfL Osnabrück heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga im Free TV und im Live Stream?

Energie Cottbus trifft heute auf den VfL Osnabrück. Wo die Partie läuft, erklärt Euch GOAL.

Am heutigen Samstag (8. November) stehen sich am 14. Spieltag der 3. Liga Energie Cottbus und der VfL Osnabrück gegenüber. Los geht es um 14 Uhr im LEAG Energie Stadion in Cottbus.

GOAL erklärt im folgenden Absatz, wer sich um die Übertragung von Cottbus gegen Osnabrück kümmert.

MagentaSportHier live sehen!
RBBHier live sehen!

Einige Spiele der 3. Liga werden in dieser Saison auch im Free-TV übertragen - darunter die Begegnung zwischen Cottbus und Osnabrück. Das Spiel ist live im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) zu sehen. Dazu wird auch ein kostenloser Livestream zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus wird die Partie wie gewohnt auch bei MagentaSport im Pay-TV gezeigt. Die Übertragung startet um 13.45 Uhr. Andreas Mann kümmert sich dabei um den Kommentar, Hannes Jakobi um die Moderation.

Anstoßzeit Energie Cottbus gegen Osnabrück

Energie Cottbus vs. Osnabrück: Aufstellungen

Energie Cottbus vs Osnabrück Aufstellungen

Energie CottbusHome team crest

4-1-2-1-2

Aufstellung

3-2-4-1

Home team crestOSN
33
M. Funk
3
H. Rorig
5
D. Pelivan
23
N. Awortwie-Grant
2
K. Manu
21
L. Guwara
20
A. Borgmann
8
L. Michelbrink
11
M. Hannemann
18
E. Engelhardt
7
T. Thiele
21
L. Jonsson
27
R. Fabinski
25
N. Wiemann
24
Jannik Müller
18
L. Kehl
15
B. Jacobsen
3
F. Christensen
31
P. Kammerbauer
29
D. Kopacz
26
F. Wagner
11
Robin Meißner

3-2-4-1

OSNAway team crest

COT
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Wollitz

OSN
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Schultz

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Cottbus hat in der laufenden Saison bereits 30 Tore erzielt und stellt damit gemeinsam mit dem SC Verl die treffsicherste Offensive der Liga. Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz mischt im Aufstiegsrennen zur 2. Bundesliga mit - der Weg dorthin ist allerdings noch lang und anspruchsvoll.

Während Cottbus die meisten Tore in der 3. Liga erzielt hat, stellt Osnabrück mit nur elf Gegentreffern die beste Defensive der Liga. Auch in der Tabelle liegen beide Teams eng beieinander - sie trennen lediglich drei Punkte.

Form

COT
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/13
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

OSN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

COT

Letzte 5 Spiele

OSN

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

8

Erzielte Tore

9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Energie Cottbus vs. Osnabrück: Die Tabellen

