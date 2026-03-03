Goal.com
Live
Deutschland 3 Liga
team-logoVfB Stuttgart II
team-logoEnergie Cottbus
Marko Brkic

Energie Cottbus bei VfB Stuttgart II im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

In der 3. Liga kommt es zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart II und Energie Cottbus. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Am heutigen Dienstag (3. März) stehen sich im Rahmen des 27. Spieltags der 3. Liga der VfB Stuttgart II und Energie Cottbus gegenüber. Der Pfiff zum Anstoß in der WIRmachenDruck-Arena (Aspach) erfolgt um 19 Uhr. 

GOAL verrät Euch, wer sich um die Übertragung der Partie kümmert.

MagentaSportHier ansehen

Wie alle Partien der 3. Liga wird auch das Duell zwischen der Reservemannschaft der Stuttgarter und Cottbus live und in voller Länge bei MagentaSport übertragen. Die Vorberichte beginnen um 18.45 Uhr, moderiert von Alexander Küpper, während Sebastian Ulrich als Kommentator fungiert.

Auch die vier parallel laufenden Spiele am heutigen Dienstag werden von MagentaSport live übertragen - sowohl einzeln als auch in einer Konferenz.

Anstoßzeit VfB Stuttgart II gegen Energie Cottbus

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

VfB Stuttgart II vs. Energie Cottbus: Aufstellungen

VfB Stuttgart II vs Energie Cottbus Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Willig

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Wollitz

Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II crest
VfB Stuttgart II
VFB
Energie Cottbus crest
Energie Cottbus
COT

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über VfB Stuttgart II

Die Stuttgarter Reserve präsentierte zuletzt durchwachsene Leistungen. In den letzten fünf Spielen feierte der Mittelfeldklub zwei Siege, musste sich jedoch dreimal geschlagen geben.

News über Energie Cottbus

Am Wochenende musste Cottbus im Aufstiegsrennen einen Rückschlag hinnehmen: Das torlose Unentschieden gegen den SC Verl bedeutete den Verlust der Tabellenführung an den VfL Osnabrück, mit denen man nun punktgleich ist.

Form

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

COT
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/3
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

VFB

Letzte 5 Spiele

COT

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

4

Erzielte Tore

12
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

VfB Stuttgart II vs Energie Cottbus: Die Tabellen

Energie Cottbus bei VfB Stuttgart II im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live? Nützliche Links

