"Endlich hat er ihn": Internet lacht über Trophäe für Cristiano Ronaldo, die wie WM-Pokal aussieht

Im Arab Club Champions Cup wird Cristiano Ronaldo ausgezeichnet - und im Internet wird vor allem über den Pokal gesprochen.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo ist nach dem 1:0 von Al-Nassr im Arab Club Champions Cup gegen Al-Shorta als 'Man of the Match' ausgezeichnet worden - und im Internet hat vor allem die dazugehörige Trophäe für Aufsehen gesorgt.

Zahlreiche User wiesen auf die verblüffende optische Ähnlichkeit zum WM-Pokal hin, auch wenn die Trophäe, die CR7 bekam, deutlich kleiner war.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WAS WURDE GESAGT? "Ronaldo bekommt seinen ersten WM-Pokal", lautet einer der ironischen Kommentare. "Sie haben Ronaldo einen eigens angefertigten WM-Pokal gegeben", ein anderer. "Er ist so glücklich. Endlich hat er ihn", schob ein anderer User nach.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo hatte beim 1:0 gegen Al-Shorta per Elfmeter für den Sieg gesorgt, nachdem Neuzugang Sadio Mané gefoult worden war.

CR7 hat für Portugal bislang acht WM-Tore erzielt, davon allerdings keines in der K.-o.-Phase. 2006 kam er mit seinem Land am weitesten, als es bis ins Halbfinale ging. 2022 in Katar scheiterte die Ronaldo-Truppe im Viertelfinale an Marokko.