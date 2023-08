Wegbereiter Sadio Mané: Cristiano Ronaldo schießt Al-Nassr ins Finale des Arab Club Champions Cup

Cristiano Ronaldo setzt seine Torserie fort und führt Al-Nassr ins Endspiel des Arab Club Champions Cup.

WAS IST PASSIERT? Al-Nassr steht im Finale des Arab Club Champions Cup. Superstar Cristiano Ronaldo führte den Klub per Strafstoßtreffer zu einem 1:0-Erfolg über den irakischen Vertreter Al-Shorta. Der ehemalige Bayern-Star Sadio Mané war zuvor im Strafraum zu Fall gebracht worden, nach VAR-Überprüfung gab es den Elfmeter.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: CR7 ist in dieser Saison schon früh in bärenstarker Verfassung: In den vergangenen vier Spielen erzielte er jeweils einen Treffer.

WIE GEHT ES WEITER? Am Samstag hat Al-Nassr nun die Chance auf den ersten Titel dieser Spielzeit. Im Endspiel des Arab Club Champions Cup wartet Saudi-Pro-League-Rivale Al-Hilal auf Ronaldo und seine Mannschaftskameraden. Al-Hilal warf Al-Shabab aus dem Wettbewerb (3:1), unter anderem traf dabei Neuzugang Malcom.