Emre Can der Nationalspieler des Jahres? Manipulierte Wahl sorgt für Aufsehen

Emre Can ist auf dem besten Weg, Nationalspieler des Jahres zu werden. Allerdings ging nicht alles mit rechten Dingen zu.

WAS IST PASSIERT? Emre Can von Borussia Dortmund wird voraussichtlich zum Nationalspieler des Jahres gewählt. Der Grund dafür ist kurios.

WAS IST DER HINTERGRUND? Auf der offiziellen Fanclub-Website des DFB führt der Mittelfeldspieler des BVB die Wahl zum besten DFB-Spieler 2023 deutlich an (Stand: 23. Dezember).

So darf sich Can über 50 Prozent der Stimmen und über 8.000 Votes freuen. Als Favorit hatte eigentlich sein Teamkollege Niclas Füllkrug gegolten.

Doch plötzlich stiegen die Stimmen für den 29-Jährigen an. Dies hängt mit einer Aktion von zahlreichen Usern der Plattform X, vormals Twitter, zusammen.

Weil sich einige Nutzer darüber gewundert hatten, dass Can überhaupt zur Auswahl steht, beschlossen sie die Wahl zugunsten des ehemaligen Bayern-Talents zu manipulieren. Zuletzt war er von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht einmal mehr für den Kader berücksichtigt worden.

Teilweise riefen auch User mit vier- bis fünfstelliger Followerzahl zur Manipulation auf. Innerhalb von 24 Stunden wurden mehr Stimmen abgegeben als noch bei der kompletten Wahl im Vorjahr.

WIE GEHT ES WEITER? Hinter Can liegen Füllkrug (18 Prozent) und Jamal Musiala (10 Prozent) abgeschlagen auf den Plätzen zwei und drei. Die Abstimmung geht noch bis zum 12. Januar um 12 Uhr.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Can wurde nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft von Ex-Bundestrainer Hansi Flick in die Nationalmannschaft zurückgeholt - und absolvierte in diesem Jahr sechs Spiele.

Seit der Übernahme von Nagelsmann ist Can jedoch wieder außen vor. Beim vergangenen Lehrgang im November hätte er aber ohnehin wegen einer Prellung gefehlt.