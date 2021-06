EM 2021, Achtelfinale live: Schweden vs. Ukraine JETZT im LIVE-TICKER - 0:0

Im letzten Achtelfinale der EM 2021 trifft Schweden auf die Ukraine. Goal ist im kostenlosen LIVE-TICKER mit von der Partie.

Gegen wen spielt England im Viertelfinale der EM 2021? Die Three Lions warfen Deutschland heute aus dem Turnier und treffen nun auf den Sieger des Spiels Schweden vs. Ukraine. Dieses findet heute um 21 Uhr in Glasgow statt.

Schweden vs. Ukraine jetzt im LIVE-TICKER - 0:0

Schweden vs. Ukraine 0:0 Tore - Aufstellung Schweden Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielsson, Augustinsson - Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg - Kulusevski, Isak Aufstellung Ukraine Buschtschan - Karawajew, Sabarnyi, Kryvtsov, Matwijenko - Stepanenko - Sydorchuk, Zinchenko - Yarmolenko, Yaremtschuk, Shaparenko Gelbe Karten -

6. | Inzwischen nehmen die Skandinavier sehr aktiv am Spiel teil, sind sehr häufig am Ball und geben aktuell den Ton an.

4. | Kurz darauf wird von den Schweden flach und steil in den Sechzehner gespielt. Erneut ist der ukrainische Keeper aufmerksam und schnappt sich die Kugel ganz sicher.

3. | Erst jetzt dürfen die Schweden mal Tuchfühlung zum Ball aufnehmen. Und über Mikael Lustig wird auch gleich der Weg in den gegnerischen Strafraum gesucht. Georgiy Bushchan ist mit der Faust zur Stelle.

2. | Fürs Erste sind beinahe ausnahmslos die Ukrainer am Ball. Sonderlich viel Tempo wird nicht geboten. Und wenn es in der gegnerischen Hälfe nicht weitergeht, dann spielen die Osteuropäer eben wieder hintenrum.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff im Hampden Park. Bei noch 22 Grad und lockerer Bewölkung herrschen in Glasgow sehr gute Bedingungen. Mit Niederschlägen wird nicht gerechnet.

Schweden vs. Ukraine jetzt im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Daniele Orsato. Der 45-jährige FIFA-Referee kommt zu seinem dritten Einsatz bei dieser EM, wird dabei unterstützt von den Assistenten Alessandro Giallatini und Fabiano Preti. Das italienische Aufgebot an Referees im Stadion macht der vierte Offizielle Davide Massa komplett.

vor Beginn | Nach dem Ausscheiden in der Vorrunde der Turniere 2012 und 2016 stehen die Ukrainer bei ihrer dritten EM-Teilnahme erstmals in der K.o.-Phase. Die Schweden haben da schon etwas mehr vorzuweisen, spielen ihre siebte EM und erreichten 1992 das Halbfinale.

vor Beginn | Als viertbester Gruppendritter schaffte die Ukraine mit drei Punkten geradeso das Weiterkommen, musste auf den endgültigen Vollzug allerdings zwei Tage warten. Dafür genügte in der Gruppe C ein 2:1 gegen Nordmazedonien. Diese Partie wurde umrahmt von den Niederlagen gegen die Niederlande (2:3) und Österreich (0:1). Aufgrund dieser eher mäßige Ausbeute könnte den Ukrainern ganz schnell die Außenseiterrolle zugeschoben werden. Doch die vergangenen Tage haben gezeigt, Favoriten oder Außenseiter scheint es bei dieser EM nicht zu geben.

vor Beginn | Zum Abschluss des Achtelfinales wird nun also nicht der nächste Gegner der deutschen Mannschaft gesucht. Die DFB-Auswahl scheiterte eben an den Engländern, die nun auf ihren Kontrahenten im Viertelfinale warten. Ein Bewerber für den Platz unter den besten acht Mannschaften sind die Schweden, die als Sieger der Gruppe E bei diesem Turnier noch ungeschlagen sind. Nach einem 0:0 zum Auftakt gegen Spanien räumten die Skandinavier die Slowakei (1:0) und Polen (3:2) aus dem Weg.

vor Beginn | Zwei Umstellungen gibt es auf Seiten der Osteuropäer. Andriy Shevchenko setzt Vitali Mykolenko und Ruslan Malinovskiy auf die Bank. Dafür rücken Sergiy Krivtsov und Taras Stepanenko in die ukrainische Startelf.

vor Beginn | Für die Ukraine laufen zu Beginn folgende Akteure auf: Bushchan - Karavaev, Krivtsov, Zabarnyi, Matvyenko - Shaparenko, Stepanenko, Sydorchuk - Yarmolenko, Yaremchuk, Zinchenko.

vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Gruppenspiel nimmt Janne Andersson eine Veränderung vor. Anstelle von Robin Quaison, der auf der Bank Platz nehmen wird, rutscht Dejan Kulusevski in die schwedische Anfangsformation.

vor Beginn | Gleich zu Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Schweden geht die heutige Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Kulusevski, Isak.

Vor Beginn | Herzlich willkommen bei der EM 2021 zur Begegnung im Achtelfinale zwischen Schweden und Ukraine.

Das ist die Aufstellung von Schweden:

Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielsson, Augustinsson - Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg - Kulusevski, Isak

Ukraine setzt auf folgende Aufstellung:

Buschtschan - Karawajew, Sabarnyi, Kryvtsov, Matwijenko - Stepanenko - Sydorchuk, Zinchenko - Yarmolenko, Yaremtschuk, Shaparenko

Schweden vs. Ukraine im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Es ist das 5. Aufeinandertreffen zwischen Schweden und der Ukraine, der einzige Sieg Schwedens gelang in einem Freundschaftsspiel im August 2011 (1 Remis, 2 Niederlagen).

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Schweden und der Ukraine fand bei der EM 2012 statt, wobei die Ukraine dank eines Doppelpacks des heutigen Trainers Andriy Shevchenko nach 0-1-Rückstand noch mit 2-1 gewann.

Es ist erst die 3. Teilnahme Schwedens an der K.o.-Runde einer Europameisterschaft: 1992 verloren die Schweden im Halbfinale mit 2-3 gegen Deutschland und 2004 gab es im Viertelfinale nach einem torlosen Remis eine Niederlage im Elfmeterschießen gegen die Niederlande.

Die Ukraine hat 7 ihrer letzten 8 Spiele bei Europameisterschaften verloren, der Sieg gegen Nordmazedonien in der Gruppenphase dieser EURO reichte jedoch für den Einzug ins Achtelfinale. Es ist erst die 2. Teilnahme der Ukraine an der K.o.-Runde eines großen Turniers, nachdem die Ukrainer bei der WM 2006 bis ins Viertelfinale kamen (0-3 gegen Italien).

Von den noch verblieben Teams bei der EURO 2020 musste keine Mannschaft in der Gruppenphase mehr gegnerische Schüsse aufs Tor hinnehmen als die Ukraine (16, wie mit Wales).

Schweden spielte die wenigsten erfolgreichen Pässe (591) und hatte die geringste Passgenauigkeit (69.9%) aller Mannschaften in der Gruppenphase der EURO 2020. Von den noch verblieben Teams bei der EURO 2020 haben die Schweden zudem die durchschnittlich niedrigste Ballbesitzquote (29.6%).

Schweden traf in der Gruppenphase der EURO 2020 mit 44% der Abschlüsse (4 von 9), unter allen Achtelfinalisten hatte nur Portugal eine bessere Chancenverwertung in der Gruppenphase (50% – 7 von 14).

Die Ukrainer Andriy Yarmolenko und Ruslan Malinovskiy haben sich bei der EURO 2020 bisher 6 Torschüsse gegenseitig aufgelegt – Bestwert eines Duos in der Gruppenphase (gleichauf mit den Walisern Gareth Bale und Aaron Ramsey).

Emil Forsberg hat in seinen letzten 4 Spielen in allen Wettbewerben 4 Tore für Schweden erzielt, in den 11 Spielen für die Nationalmannschaft zuvor gelang ihm kein einziger Treffer. Bei der EURO 2020 hat er bisher 3 Tore erzielt – letztmals erzielte ein schwedischer Spieler bei der WM 1994 mehr Tore bei einem großen Turnier (Kennet Andersson 5, Martin Dahlin 4).

Sowohl Andriy Yarmolenko (2 Tore, 1 Assist) als auch Roman Yaremchuk (2 Tore, 1 Assist) waren jeweils an 3 der 4 Tore der Ukraine in der Gruppenphase der EURO 2020 direkt beteiligt, kein Ukrainer war jemals an mehr Toren bei einem großen Turnier (WM und EM) beteiligt.

Schweden vs. Ukraine im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Geht das Mittsommer-Märchen weiter? Emil Forsberg soll die Schweden gegen die Ukraine nach langer Zeit wieder ins EM-Viertelfinale führen.

Glasgow (SID) Auf den Achterbahnen im Vergnügungspark Liseberg ging es für Emil Forsberg und Co. schon hoch hinaus, nun wollen sich Schwedens Fußballer ins EM-Viertelfinale katapultieren. Nach einem spaßigen Mittsommer-Ausflug in Göteborgs Freizeitpark wird es gegen die Ukraine am Dienstag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Glasgow wieder ernst - Hoffnungsträger Forsberg soll "Blagult" erstmals seit 17 Jahren in die Runde der letzten Acht führen.

In Abwesenheit des verletzten Superstars Zlatan Ibrahimovic ist der Offensivspieler von RB Leipzig förmlich aufgeblüht. Drei der vier schwedischen EM-Tore hat der 29-Jährige erzielt.

"Ich bin eine bessere Version von mir selbst", lautete Forsbergs Erklärung seiner Topform, mit der er die Schweden zum Gruppensieg vor Ex-Europameister Spanien führte. Gegen Polen (3:2) gelang ihm am Mittwoch in St. Petersburg sogar ein Doppelpack.

Das Geheimnis? Forsberg setzt sich nach eigener Aussage weniger unter Druck als in jüngeren Jahren. "Ich bin entspannter im Kopf, ruhiger." Gleichzeitig mache es Lust auf mehr, den eigenen Namen unter den besten EM-Torschützen zu lesen: "Ich muss mich schon selbst kneifen. Aber ich habe noch nicht genug, ich möchte noch mehr Tore schießen."

Dass Forsberg am vergangenen Samstag mit dem Training aussetze, sorgte entsprechend in Schweden für einige Sorgenfalten. Doch der Bundesliga-Profi, der 2015 von Malmö FF nach Leipzig gewechselt war, gab Entwarnung - es handelte sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme: "Es gibt keine Probleme."

Im Hampden Park also soll dieses Mittsommermärchen unter Forsbergs Federführung weitergehen. Gesucht wird der Gegner für den Sieger im Klassiker Deutschland gegen England, der drei Stunden zuvor in Wembley ausgespielt wird.

Zur Entspannung stand am Wochenende aber erst einmal der menschenleere Liseberg zur Verfügung. Selbst Nationalcoach Janne Andersson drehte eine Runde im Autoscooter.

Jetzt wird wieder auf dem Platz Gas gegeben, an das letzte Kräftemessen mit der Ukraine aber werden die Schweden eher ungerne zurückdenken. Das erste EM-Gruppenspiel 2012 in Kiew ging 1:2 verloren, der ukrainische Matchwinner von damals sitzt heute auf der gegnerischen Trainerbank: Andrej Schewtschenko.

"Das ist mein denkwürdigster EM-Moment. Mein letztes Turnier, meine liebste Erinnerung", sagte der frühere Weltklassestürmer, der vor seinem 50. Spiel als ukrainischer Nationaltrainer steht, beim Blick zurück. Heute muss ein anderer die ukrainischen Tore schießen - die Hoffnungen ruhen besonders auf dem Andrej Jarmolenko.

Der frühere BVB-Angreifer freut sich auf die Premiere der Ukraine in der K.o.-Runde einer EM, sieht den Gegner aber nach den bisherigen Auftritten in der Favoritenrolle. "Das ist ein sehr gutes Team, das sehr aggressiven Fußball spielt. Sie haben nicht umsonst ihre Gruppe gewonnen", warnte der 31-Jährige von West Ham United.

Schweden vs. Ukraine im LIVE-TICKER: Das EM-Achtelfinale im Überblick