EM 2021 heute live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele am Montag übertragen

Frankreich, Schweiz, Kroatien und Spanien: Diese vier Teams sind heute im Einsatz. Goal schaut sich die Übertragung der EM am Montag genauer an.

Mehr als die Hälfte der EM ist rum, in nicht einmal zwei Wochen wird das Finale gespielt sein. Auf dem Weg dorthin steht das Achtelfinale an, wir erklären genauer, welche Spiele heute stattfinden und wie diese übertragen werden.

Fangen wir bei den Teams an: Frankreich und die Schweiz treffen im späten Abendspiel um 21.00 Uhr aufeinander, zuvor spielen bereits Kroatien und Spanien um 18.00 Uhr gegeneinander.

Frankreich ist in dieser Konstellation die einzige Nation, welche Gruppenerste geworden ist (Gruppe F, fünf Punkte), die anderen drei Länder haben ihre Gruppen jeweils als Zweitplatzierte beendet.

Zwei der vier Teams kommen in das Viertelfinale, die anderen beiden müssen die Heimreise antreten! Goal erklärt, wie die Achtelfinalspiele der EM am heutigen Montag LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen werden.

Europameisterschaft 2021 heute LIVE: So läuft die Fußball-EM ab!

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Zeitraum Achtelfinale 26. Juni bis 29. Juni 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020

Europameisterschaft im TV und LIVE-STREAM: Diese Sender übertragen die EM 2021 heute live

Bevor wir die zwei Begegnungen betrachten, müssen wir uns bewusstwerden, welche Sender für die Übertragung dieser EM zuständig sind - es sind tatsächlich gleich drei!

Fangen wir mit dem Free-TV, also den kostenlosen Anbietern an: Zwei unterschiedliche Sender zeigen die EM 2021 in diesem Sommer kostenlos!

Fußball heute LIVE: Das Erste und ZDF für EM-Übertragung zuständig

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Das Erste (ARD) und ZDF, also der ÖRR, sind für die Übertragung der EM im Free-TV in diesem Sommer zuständig: An jedem EM-Tag ist einer der beiden Sender für die Übertragung zuständig.

Dabei überschneiden sich die Sportangebote der beiden Sender nicht, wenn ein Spiel also im ZDF zu sehen ist, läuft im Ersten Programm ohne Bezug zur EM - und umgekehrt.

EM 2021 und das Achtelfinale kostenlos im Fernsehen: Das ist der Grund für Free-TV

Warum übertragen die beiden Sender die EM kostenlos ? Ganz einfach: Weil sie es müssen! Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten müssen für jedermensch frei empfangbar sein, weshalb man keine zusätzlichen Abonnements oder Sonstiges buchen muss, die einem teuer zu stehen kommen könnten.

Ein weiterer Vorteil: Öffentlich-rechtliche Fernsehsender sind nicht so finanzabhängig wie andere Fernsehsender und müssen so nicht rund um die Uhr werben - nach 20.00 Uhr herrscht für den ÖRR (öffentlich-rechtlicher Rundfunk) sowieso Werbeverbot .

Mit Mertesacker, Wagner und Boateng: Das können ZDF und ARD uns bieten

Stattdessen konzentrieren sich ARD und ZDF viel eher darauf, qualitativ hochwertigen Inhalt zu liefern. In diesem Sommer sind wieder eine Menge prominente Namen dabei :Almuth Schult, Bastian Schweinsteiger, Sandro Wagner, Kevin-Prince Boateng, Per Mertesacker, Christoph Kramer etc. - die Sendungen können sich wahrlich sehen lassen!

Auch im Internet ist die Übertragung der EM kein Problem! Die staatlich unterstützten, also öffentlich-rechtlichen Sender müssen ihr TV-Programm auch als kostenlosen LIVE-STREAM anbieten. So könnt ihr die EM einfach am Handy, an der Konsole oder im Browser verfolgen!

Jedes Spiel dieser EM wird im Pay-TV übertragen! So seht ihr die Europameisterschaft 2021 MagentaTV

Wir haben von drei Fernsehsendern gesprochen, aber erst über zwei gesprochen, daher kommen wir jetzt zum dritten. ZDF und ARD haben zwar ein tolles Programm, übertragen aber "nur" 41 der 51 Spiele (Zehn Spiele der Gruppenphase waren hier nicht zu sehen) - das ist/war bei MagentaTV nicht der Fall!

Der kostenpflichtige Fernsehsender der Telekom hat sich die Rechte an jeder der 51 Begegnungen, also auch am Achtelfinale gesichert und überträgt diese daher LIVE und in voller Länge. Alles zu TV-Übertragung, Kosten und LIVE-STREAMS findet ihr unter diesem Link.

Die EM 2021 im TV und LIVE-STREAM: Diese Spiele werden heute LIVE gezeigt

Nun haben wir schon einiges gelernt. Zum einen, dass ARD, ZDF und MagentaTV für die Übertragung der EM in diesem Sommer 2021 zuständig sind. Außerdem, dass MagentaTV jedes Spiel der EM zeigt - inklusive der vier Spiele heute.

Drittens: Auch ZDF und ARD übertragen die Fußball-Europameisterschaft, wobei immer nur ein Fernsehsender für die gesamte EM-Übertragung an einem Tag zuständig ist. Wer ist heute an der Reihe?

ZDF überträgt Fußball-EM kostenlos: Die Europameisterschaft im TV und LIVE-STRAEM

Es ist das ZDF: Das Zweite Deutsche Fernsehen strahlt heute ab Uhr 17.05 Uhr das "Sportstudio Live" mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker. Die Vorberichterstattung ist also ordentlich, das Spiel fängt schließlich erst um 18.00 Uhr an.

Nach dem zweiten Spiel (Frankreich vs. Schweiz), welches um 23.00 Uhr zu Ende ist, falls keine Verlängerung stattfindet, geht das Sportstudio noch für mindestens eine halbe Stunde weiter - für den ausführlichen und unterhaltsamen Fußballabend ist also gesorgt.

ZDF zeigt beide Spiele in voller Länge! Die Fußball-EM im kostenlosen TV und LIVE-STREAM

Das ZDF überträgt heute also die Fußball-Europameisterschaft - gut zu wissen. Aber zeigt die ZDF beide Spiele an diesem Montagnachmittag/-abend? Oder kommt etwa nur eines der beiden Spiele LIVE im TV?

Gute Nachrichten: Beide Spiele, also sowohl Frankreich vs. Schweiz als auch Kroatien vs. Spanien, sind heute einzeln im ZDF zu sehen! Ihr müsst also keine Sorge haben, dass ihr auch nur eine Minute des EM-Tags verpasst - im Free-TV ist alles zu sehen!

Kramer, Mertesacker, Hyballa: So zeigt das ZDF die EM 2021

Übertragung Spanien vs. Kroatien Übertragung Frankreich vs. Schweiz Beginn der Übertragung : 17.05 Uhr

: 17.05 Uhr Anstoß : 18 Uhr

: 18 Uhr Begegnung : Spanien vs. Kroatien

: Spanien vs. Kroatien Moderation : Jochen Breyer

: Expertise : Christoph Kramer Per Mertesacker Peter Hyballa

: Kommentar : Claudia Neumann Ariane Hingst

EM 2021 live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung des Achtelfinals im Überblick