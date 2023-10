EM 2024: Preise & Kategorien! Wie teuer sind die Tickets?

Die EM 2024 rückt näher, Fans können sich um Tickets bewerben. Doch was kosten diese eigentlich und welche Kategorien gibt es?

Die EM 2024 rückt näher, sie wird das fußballerische Großereignis im kommenden Jahr. Vom 14. Juni 2024 bis zum 14. Juli 2024 rollt der Ball in insgesamt zehn deutschen Stadien, am Ende wird nach 51 Spielen im Olympiastadion Berlin der Europameister gekrönt.

Für die Fans in Deutschland und ganz Europa wird das Turnier das Highlight schlechthin werden, da will man am liebsten live vor Ort im Stadion sein und das DFB-Team oder eine der 23 weiteren qualifizierten Nationen anfeuern. Dazu benötigt man aber ein Ticket.

Doch wie teuer sind die Tickets für die EM 2024 eigentlich? Welche Kategorien gibt es und was kosten die Plätze? GOAL verrät Euch in diesem Artikel die Preise der EM-Tickets 2024.

EM 2024: Die Zahlen und Fakten

Turnier UEFA EURO 2024 Ort Deutschland Zeit 14. Juni 2024 - 14. Juli 2024 Mannschaften 24 Spiele 51

EM 2024: In welchen Städten und Stadien wird gespielt?

Insgesamt stehen bei der EM 2024 51 Spiele an, diese sind unterteilt in die Gruppenphase, sowie Achtel-, Viertel-, Halbfinale und dem Endspiel am 14. Juli 2024 um 21 Uhr im Olympiastadion Berlin. Für diese Duelle wurden insgesamt zehn Stadien in Deutschland ausgewählt.

Das Endspiel findet wie gesagt in Berlin statt, das Eröffnungsspiel steigt einen Monat zuvor in der Allianz Arena (UEFA-Name: Fußball Arena München). In welchen Städten und Stadien ansonsten gespielt wird, könnt Ihr HIER nachlesen.

EM 2024: Welche Kategorien gibt es bei den Tickets?

Die UEFA hat für die zehn Stadien insgesamt vier Kategorien festgelegt: Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3 und die Kategorie Fans First. Zudem wird es in jedem Stadion auch ein Kontingent an barrierefreien Tickets (Rollstuhl- und leicht zugängliche Plätze) geben.

Wie die UEFA mitteilt, werden in einer späteren Phase auch noch sogenannte Prime Seats angeboten, die sich innerhalb der Kategorie 1 befinden, sich von den normalen Tickets dort aber nochmals deutlich im Preis unterscheiden.

Kategorie 1 Plätze befinden sich auf der Haupttribüne und Gegengerade oder in den unteren Reihen der Eckbereiche Kategorie 2 Plätze befinden sich in den Eckbereichen sowie hinter den Toren oder auf der Haupttribüne und Gegengerade, oberhalb der Plätze der Kategorie 1 Kategorie 3 Plätze befinden sich in den Eckbereichen sowie hinter den Toren, etwas weiter entfernt vom Spielfeld als die Plätze der Kategorie 2 Fans First Plätze befinden sich hinter den Toren

EM 2024: Wie teuer sind die Tickets? Die Preise nach Kategorien

Die Fans haben also mehrere Kategorien für die Tickets zur Auswahl, die besten Plätze findet man in Kategorie 1. Dort sind die Ticketpreise logischerweise auch am teuersten, wohingegen die Kategorie Fans First die günstigsten Tickets beinhaltet.

Doch die Ticketpreise werden nicht nur nach Kategorien angepasst, sondern auch nach der Art des Spiels. So sind die Tickets in der Gruppenphase günstiger, als zum Beispiel für das Halbfinale oder das Endspiel. Eine Ausnahme macht außerdem das Eröffnungsspiel.

Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Fans First Gruppenphase €200 € 150 € 60 € 30 Eröffnungsspiel € 600 € 400 € 195 € 50 Achtelfinale € 250 € 175 € 85 € 50 Viertelfinale € 300 € 200 € 100 € 60 Halbfinale € 600 € 400 € 195 € 80 Finale € 1000 € 600 € 300 € 95

Die barrierefreien Tickets kosten immer den gleichen Preis (Preis der günstigsten Kategorie), unabhängig davon, wo sich die Plätze im Stadion befinden. Die Prime Seats bewegen sich zwischen €400 (Gruppenphase) und €2000 (Finale).

EM 2024: Wo kann man Tickets kaufen?

Tickets für die EM 2024 kann man nicht auf die klassische Art und Weise kaufen - man muss sich dafür bei der UEFA bewerben. Am Ende der Bewerbungsphase wird es ein Losverfahren geben, in dem die Tickets unter den Bewerben aufgeteilt bzw. verlost werden.

Ihr wollt Euch noch für ein Ticket für die EM 2024 bewerben? Dann könnt Ihr das hier im offiziellen UEFA-Ticketportal tun.