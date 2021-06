EM 2021: Wer spielt heute? Alle Infos zu den Begegnungen

Die EM 2021 ist in vollem Gange. Alle Infos zu den Begegnungen und den Anstoßzeiten des heutigen Tages gibt es hier.

Die paneuropäische EM 2021 läuft. Die Spiele, die heute stattfinden, bekommt Ihr hier mit Austragungsort und Anstoßzeit in der Übersicht.

Der ehemalige UEFA-Präsident Michel Platini war es, der die Idee hatte, zum 60. Geburtstag der Fußball-Europameisterschaft das Turnier über den gesamten Kontinent verteilt auszutragen. So sollte es auch kommen, doch die Corona-Pandemie machte 2020 einen Strich durch die Pläne.

Um ein Jahr musste das Turnier verschoben werden, einige Austragungsorte sind nicht mehr dabei, weil die Corona-Auflagen zu streng waren. Doch Platinis alter Traum wird in diesen Tagen zur Realität. In elf Städten in elf Ländern findet die EM statt. Eine logistische Herausforderung, umso mehr in den aktuellen Pandemiezeiten.

Insgesamt 51 Spiele werden bei der EM 2021 ausgetragen. Goal hat den Spielplan für heute mit allen Begegnungen.

EM 2021: Wer spielt heute? Die Duelle vom Samstag, 12. Juni auf einen Blick

Wales vs. Schweiz Anstoß: 15.00 Uhr MESZ

Gruppe A | 1. Spieltag

Olympiastadion | Baku Dänemark vs. Finnland Anstoß: 18.00 Uhr

Gruppe B | 1. Spieltag

Parken | Kopenhagen Belgien vs. Russland Anstoß: 21.00 Uhr MESZ

Gruppe B | 1. Spieltag

St.-Petersburg-Stadion | St. Petersburg

EM 2021: Wer spielt am Sonntag, den 13. Juni

England vs. Kroatien Anstoß: 15.00 Uhr MESZ

Gruppe D | 1. Spieltag

Wembley Stadium| London Österreich vs. Nordmazedonien Anstoß: 18.00 Uhr MESZ

Gruppe C | 1. Spieltag

Arena Nationala | Bukarest Niederlande vs. Ukraine Anstoß: 21.00 Uhr

Gruppe C | 1. Spieltag

Johan-Cruijff-Arena | Amsterdam

EM 2021: Wer spielt am Montag, den 14. Juni

Schottland vs. Tschechien Anstoß: 15.00 Uhr MESZ

Gruppe D | 1. Spieltag

Hampden Park | Glasgow Polen vs. Slowakei Anstoß: 18.00 Uhr MESZ

Gruppe E | 1. Spieltag

St.-Petersburg-Stadion| St. Petersburg Spanien vs. Schweden Anstoß: 21.00 Uhr

Gruppe E | 1. Spieltag

Estadio La Cartuja | Sevilla

EM 2021 live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die EURO 2020 übertragen

Erstmals hat die Deutsche Telekom die Bühne der TV-Übertragungen bei den großen Fußballturniere betreten. Der Konzern hält über sein Sportangebot MagentaSport die Übertragungsrechte an allen 51 Spielen des Turniers. Auch die Spiele der WM 2022 und der Heim-EM 2024 werden dort zu sehen sein. Jedoch einigte sich die Telekom für die EM 2021 mit ARD und ZDF auf eine umfangreiche Sublizenzierung der Spiele.

Die Übereinkunft sieht vor, dass 41 der 51 Partien für jedermann zugänglich auch von einem der beiden öffentlich-rechtlichen Sender übertragen werden. Dazu gehören unter anderem sämtliche Spiele ab dem Achtelfinale sowie alle deutschen Spiele. Diese müssen aber ohnehin frei empfangbar übertragen werden, das schreibt der Rundfunkstaatsvertrag vor.

MagentaSport hält unterdessen die Exklusivrechte an zehn Gruppenspielen ohne deutsche Beteiligung. Einen detaillierten Plan über die TV-Übertragungen aller Spiele findet Ihr unter nachfolgendem Link.

EM 2021: Die Übertragung aller Spiele auf einen Blick