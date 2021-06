Die EM 2021 live im TV: So läuft die Europameisterschaft im Fernsehen bei ARD, ZDF und Sky

Die EM steht an, wie jedes Jahr stellt sich dabei eine wichtige Frage: Wie wird das Turnier übertragen? Goal erklärt die Rollen von ARD, ZDF und Sky.

Nach drei Jahren Pause steht für die Nationen Europas wieder ein großes Fußballturnier an: Die Europameisterschaft 2021 (offiziell: UEFA EURO 2020) geht vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2020.

Mit einem Jahr Verspätung geht das Event los, mit dabei sind natürlich auch Titelverteidiger Portugal und Weltmeister Frankreich - wie das Losglück es wollte befinden sich beide in einer Gruppe mit der deutschen Nationalmannschaft!

Für Trainer Joachim Löw ist es das letzte große Turnier, 26 Spieler darf der Fußballlehrer dank vergrößertem Kader mitnehmen. Dabei ist die deutsche Nationalmannschaft auch in Deutschland zu sehen: München trägt teilweise die Spiele der Gruppe F aus.

Frankreich, Portugal, Belgien, Spanien, Italien, Deutschland, Kroatien ... Der Kreis der Titelanwärter ist groß! Goal erklärt, ob und wie die 51 Spiele durch die Fernsehsender ARD, ZDF und Sky übertragen werden.

Europameisterschaft 2021 bietet 51 Spiele: So wird die Fußball-EM ablaufen

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte Amsterdam | Niederlande London | Großbritannien Rom | Italien Kopenhagen | Dänemark Sevilla | Spanien Glasgow | Großbritannien Bukarest | Rumänien Budapest | Ungarn Sankt Peterburg | Russland München | Deutschland Baku | Aserbaidschan Titelverteidiger Portugal

EM 2021 LIVE im Free-TV? Die Übertragung durch die ARD und Das Erste

Die Europameisterschaft verspricht viel Spannung und soll die Fußballsaison 2020/2021 gebührend verabschieden - es ist das letzte große fußballerische Event in Europa in dieser Spielzeit.

24 Nationen sind beim internationalen Turnier dabei - dementsprechend viele Anhänger:innen werden die 51 Spiele verfolgen wollen. Wir schauen uns die einzelnen Sender an und fangen mit der ARD an.

EM 2021 LIVE in der ARD? Das macht Das Erste, WDR etc. aus

Die ARD ist an sich kein Fernsehsender, sondern ein Rundfunkverbund, der aus mehreren regionalen und nationalen Sendern im Fernsehen, Radio und Internet besteht. Der bekannteste Sender dürfte Das Erste sein, aber auch arte, Phoenix, Kika und die Regionalsender WDR, BR, rbb etc. dürften vielen Menschen in Deutschland ein Begriff sein.

Es sind also eine ganze Menge Angebote unter dem Dach der ARD zusammengefasst - da dürfte doch sicherlich der eine oder andere Sender dabei sein, der die EM überträgt, oder?

Das Erste überträgt die EM kostenlos! So wird Fußball im Free-TV live übertragen

Richtig gehofft: Das Erste überträgt in dieser Spielzeit eine Auswahl an Spielen der Europameisterschaft! In den vergangenen Jahren war der prominenteste deutsche Fernsehsender ebenfalls für die Übertragung der EM zuständig - 2016 beispielsweise wurde das Finale der EM durch den Sender übertragen.

51 Spiele finden dieses Jahr statt - 41 werden durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also kostenlos übertragen! Dabei ist nicht durchgehend die ARD dafür zuständig, wie im Laufe des Artikels klar werden wird - bleibt also aufmerksam!

Boateng, Schweinsteiger, Sedlazceck, Beisenherz: Die ARD fährt die schweren Geschütze auf

Wie immer, wenn die ARD und Das Erste Sportinhalte ausstrahlen, ist die "Sportschau" die zuständige Sendung. In diesem Sommer wird es einige erfahrene Experten geben, die noch nicht allzu lange in ihrem neuen Job aktiv sind!

Moderation Jessy Welmer Alexander Bommes Matthias Opdenhövel Esther Sedlazcek Micky Beisenherz

Expertise Kevin-Prince Boateng Bastian Schweinsteiger Almuth Schult Thomas Broich

Kommentar Gerd Gottlob Tom Bartels Florian Naß Thomas Broich (als Co-Kommentator)



Fußball-EM 2021 im kostenlosen LIVE-STREAM sehen? Die ARD macht's möglich!

Die Übertragung der EM 2021 im Fernsehen ist ja schön und gut (welcher Sender wann welches Spiel überträgt, findet ihr übrigens am Ende der Seite), aber ihr würdet das Spiel gerne im LIVE-STREAM sehen? Das geht sowohl im Browser unter daserste.de als auch in den folgenden Apps!

Die EM 2021 LIVE im kostenlosen Fernsehen? So überträgt das ZDF die Europameisterschaft

Kommen wir nun zum zweiten Fernsehsender, der die EM in diesem Jahr überträgt. Wir haben es bereits angekündigt - neben dem Ersten gibt es einen weiteren kostenlosen Sender, welcher das Kontinentalturnier übertragen wird, dieser hört auf den Namen ZDF.

Das Zweite Deutsche Fernsehen ist zusammen mit der ARD für die Übertragung von über 80% der Begegnungen im Free-TV zuständig - der in Mainz ansässige Sender war ebenfalls in den letzten Jahren aktiv bei den großen Turnieren und zeigte unter anderem das Finale der WM 2018.

ZDF überträgt diesen Sommer LIVE: So wird die Fußball-EM ausgestrahlt

Ihr wisst nicht, wie ihr das ZDF auf eurem TV-Gerät einrichtet? Wie der Name schon sagt, sieht sich das ZDF als zweiter Sender - eigentlich sollte also die Eingabe der "2" schon genügen. Falls das weiterhin nicht funktioniert, findet ihr hier eine Hilfestellung.

Genau wie die ARD ist das ZDF eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, welche sich an mehreren Sender beteiligt, wenn auch nicht ganz so umfassend wie die Kollegen von der ARD. Beim orangenen Sender ist der Name der Sportsendung simpel gehalten: ZDFsport.

Mit Mertesacker, Wagner und Kramer: So begleitet das ZDF die EM 2021

Moderation Jochen Breyer Katrin Müller-Hohenstein Sven Voss

Expertise Per Mertesacker Christoph Kramer Sandro Wagner Peter Hyballa Manuel Gräfe

Kommentar Claudia Neumann Bela Rethy Oliver Schmidt Martin Schneider Ariane Hingst (als Co-Kommentatorin) Hanno Balitsch (als Co-Kommentator)



ZDF auch in der App? So seht ihr die Fußball-EM im LIVE-STREAM

Auch hier ist es natürlich durchaus interessant, ob man das Spiel auch im LIVE-STREAM verfolgen kann. Keine Sorge, auch das ist möglich: Das ZDF bietet all seine Inhalte online an! Die App für Handys und Tablets findet ihr hier:​

Überträgt Sky die Fußball-EM 2021? So seht ihr alle Spiele der Europameisterschaft LIVE im TV!

ARD und ZDF übertragen also die EM 2021, allerdings nicht jedes Spiel: Nur 41 von 51 Spielen sind im kostenlosen TV zu sehen. Was passiert mit den übrigen zehn Spielen? Und was ist eigentlich mit Sky?

Fangen wir mit der zweiten Frage an: Sky spielt bei der EM in diesem Sommer keine Rolle! Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring konnte sich kein Übertragungspaket sichern und geht deswegen leer aus.

Sky verliert den Anschluss: Neue Anbieter überholen teuren Pay-TV-Sender

Für Sky schwindet der Einfluss auf dem Fußballmarkt: Neue Player wie DAZN, Amazon und MagentaTV bekommen immer mehr Rechtepakete, Sky muss beispielsweise in der kommenden Saison auf die gesamte Champions League und zusätzliche Bundesligapartien verzichten!

Dass Sky die EM in diesem Sommer nicht überträgt, bedeutet aber nicht, dass die zehn Begegnungen, welche ARD und ZDF nicht übertragen, unter den Teppich gekehrt werden: Auch diese können bei Bedarf im TV verfolgt werden!

Kein Sky, dafür Magenta: So werden alle Spiele der Fußball-EM übertragen

Bezahlfernsehsender MagentaTV hat sich nämlich die Übertragungsrechte für alle Spiele dieser Europameisterschaft gesichert! Ihr habt richtig gelesen: Der Fernsehsender der Telekom wird jedes Spiel LIVE übertragen!

Der Sender mag zwar noch nicht vielen Zuschauer:innen in Deutschland ein Begriff sein, das Team an den Mikrofonen kann sich aber sehen lassen! Ihr habt Fragen zu Kosten und Funktionsweise von MagentaTV? Hier entlang!

Jedes Spiel der Fußball-EM 2021 LIVE dank der Telekom: So geht MagentaTV ins Rennen

Moderation: Johannes B. Kerner Sascha Bandermann Anett Sattler Thomas Wagner

Expertise Michael Ballack Fredi Bobic Jan Henkel Manuel Baum

Kommentar Wolff Fuss Marco Hagemann Jan Platte Markus Höhner Christian Straßburger Benni Zander



MagentaTV im LIVE-STREAM? So seht ihr jedes EM-Spiel mobil und online

Genau wie ARD und ZDF hat natürlich auch MagentaTV eine App, mit welcher man die Fußball-EM im LIVE-STREAM verfolgen kann:

EM 2021 live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung aller Spiele im Überblick