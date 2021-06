EM 2021, Sperre bei Gelben Karten: Wann ist ein Spieler gesperrt?

Auch bei der EM 2021 können Spieler bei mehreren Gelben Karten im Turnierverlauf gesperrt werden. Wir erklären das Regelwerk.

Auch bei der EM 2021 kann es zu Sperren kommen, wenn ein Spieler im Verlauf des Turniers zu viele Gelbe Karten gesehen hat. Doch wie sieht das Reglement genau aus?

Bei großen Turnieren gab es bereits diverse prominente Fälle, in denen wichtige Spieler im Endspiel zusehen mussten, weil sie im Halbfinale die eine Gelbe Karte zu viel bekommen hatten. Jeder dürfte sich noch an die WM 2002 und Michael Ballack erinnern, der im Semifinale gegen Südkorea mit einem taktischen Foul retten musste und dadurch das Endspiel gegen Brasilien verpasste.

Diese Sperren für Finals wurden später nahezu ausgeschlossen. Wer keine Rote Karte sieht, der soll auch kein Endspiel verpassen, so die Begründung. Und auch bei der EM 2021 sind Finalsperren bei Gelben Karten quasi unmöglich - mit einer großen Ausnahme.

Sperren bei der EM 2021: Goal erklärt das Reglement.

EM 2021: Nach wie vielen Gelben Karten ist ein Spieler gesperrt?

Ein Spieler wird bei der EM 2021 für das nächste Spiel gesperrt, wenn er seine zweite oder vierte Gelbe Karte gesehen hat. Ebenso muss ein Akteur natürlich zusehen, wenn ein Platzverweis gegen ihn ausgesprochen wird.

Abgesehen von den sportlichen Geschehnissen kann die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der UEFA Spieler natürlich auch für andere Vergehen sperren. Der Österreicher Marko Arnautovic etwa wurde wegen beleidigender Aussagen im Spiel gegen Nordmazedonien im Nachgang für ein Spiel gesperrt.

EM 2021: Wann werden die Gelben Karten gelöscht?

Dies ist die entscheidende Änderung, die vor ein paar Jahren eingeführt wurde. War es früher so, dass die Gelben Karten während eines gesamten Turniers gezählt wurden, so werden sie - sowohl bei Welt- als auch bei Europameisterschaften - inzwischen nach dem Viertelfinale gelöscht.

Damit soll verhindert werden, dass Spieler erneut - wie etwa Ballack - im Halbfinale die entscheidende Gelbe Karte sehen können. Dabei muss allerdings angemerkt werden, dass Gelbsperren, die sich aus dem Viertelfinale selbst ergeben, bestehen bleiben. Sieht ein Spieler also im Viertelfinale seine zweite oder vierte Gelbe Karte, ist er für das Halbfinale gesperrt. Im Finale dürfte er aber wieder mitmischen.

EM 2021 - Sonderfall: So kann ein Spieler für das Finale doch gelbgesperrt werden

Eine - wenn auch nur theoretische - Ausnahme gibt es allerdings, nach der Spieler nur durch Gelbe Karten auch für das Finale gesperrt werden könnten. Zum Tragen käme diese - wenn überhaupt - aber nur in einem Elfmeterschießen der Vorschlussrunde.

Denn 2020 wurde eine Regeländerung beschlossen, nach der eine Gelbe Karte aus der regulären Spielzeit oder der Verlängerung nicht mehr in ein Elfmeterschießen übernommen wird, um bei einem dortigen Regelverstoß nicht sofort des Feldes verwiesen zu werden. Die Gelbe Karte aus dem Spiel selbst bleibt jedoch in den Büchern, sie wird für das Elfmeterschießen quasi nur nicht beachtet.

Sollte also ein Spieler im Halbfinale in der regulären Spielzeit oder in der Verlängerung Gelb sehen und dann nochmals im Elfmeterschießen für ein Vergehen verwarnt werden wären dies zwei Gelbe Karten, die eine Sperre für das Finale nach sich zöge.

EM 2021: Was ist mit Roten Karten?

Rote und Gelb-Rote Karten bleiben von den Löschungen natürlich ausgenommen. Ein Spieler, der im Turnierverlauf des Feldes verwiesen wird, ist für (mindestens) das folgende Spiel gesperrt. Dies gilt auch für ein etwaiges Finale, wenn ein Spieler im Halbfinale die Rote oder Gelb-Rote Karte sieht.

Zudem kann auch eine Rote Karte aus einer früheren Runde zu einer Sperre im Finale führen, wenn die UEFA zu der Erkenntnis kommt, dass die obligatorische Sperre von einem Spiel nicht ausreicht. Dieses Vorgehen ist auch aus anderen Wettbewerben und auch aus dem Ligaalltag bekannt, wenn gröbere Vergehen mit einer längeren Sperre sanktioniert werden.