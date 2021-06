EM 2021: Darum läuft Schweiz - Türkei nicht live im Free-TV

Es ist der letzte und entscheidende Spieltag der Gruppe A - aber Türkei vs. Schweiz läuft nicht im Free-TV? Goal erklärt, was es damit auf sich hat.

Der finale Spieltag der Gruppenphase steht an, als erstes sind die vier Teams der Gruppe A dran. Die Türkei trifft heute auf die Schweiz, Anpfiff in Baku in Aserbaidschan ist heute um 18.00 Uhr deutscher Zeit.

Sowohl für die Türkei als auch für die Schweiz lief die EM bis dato enttäuschend: Null Punkte für die Türkei, einen für die Schweiz - das Weiterkommen in die K.o-Runde ist nicht mehr aus eigener Hand möglich.

Trotzdem werden beide Nationen alles für den Sieg geben - als Dritter hat man ja weiterhin eine Chance auf das Achtelfinale. Die Schweiz kann mit einem Sieg bei zeitgleicher Niederlage der Waliser noch den zweiten Platz erobern - sollte dafür aber ordentlich das Torverhältnis aufpolieren.

Do or die - wer heute nicht gewinnt, der kann die Koffer für die Rückfahrt packen. Goal schaut sich in diesem Artikel an, wieso das spannende Spiel nicht im Free-TV übertragen wird.

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021

Darum läuft Schweiz - Türkei nicht im Free-TV - die EM 2021 LIVE im kostenlosen Fernsehen

Es ist für beide Mannschaften ein Spiel von extremer Wichtigkeit - selbst wenn man heute nicht den Achtelfinaleinzug erreichen kann, will man sich doch gebührend aus dem Turnier verabschieden.

Gerade in Deutschland hat das Spiel viele Zuschauer - ob Fans der Türkei oder der Schweiz, die Quoten im Fernsehen wären den Fernsehsendern gewiss. Trotzdem wird das Spiel nicht im Free-TV übertragen. Warum ist das so?

ARD und ZDF übertragen jeden Tag die EM 2021 - auch heute?

Zuallererst muss man eines klarstellen: An jedem Tag dieser EM, an dem gespielt wird, ist ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender im Einsatz. Sei es Das Erste, welches zur ARD gehört, oder das ZDF - in diesem läuft jede Menge Fußball im kostenlosen TV.

Kostenlos? Ja, ihr habt richtig gelesen: Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sind gezwungen, ihr Programm kostenlos zur Verfügung zu stellen! Ihr müsst also keinen Cent dafür bezahlen, um Radio zu hören, Fernsehen zu schauen oder Inhalte im Internet abzurufen.

ZDF überträgt heute Gruppe A LIVE im Free-TV - aber nicht Türkei vs. Schweiz

Nun kommen wir aber zum heutigen Problem: Das ZDF ist heute für die Übertragung der Fußball-EM zuständig - was ja an sich gute Nachrichten sind. Allerdings finden am letzten Spieltag der Gruppenphase die beiden Spiele einer Gruppe zeitgleich statt!

Das ZDF hat sich hierbei nicht für eine Konferenz, sondern für die Übertragung des Einzelspiels Italien vs. Wales entschieden - sehr zum Ärger der Fans der Türkei und Schweiz. Die Highlights gibt es im Free-TV im Anschluss zwar auch zu sehen, die LIVE-Übertragung allerdings nicht.

MagentaTV rettet Sonntagabend: Pay-TV zeigt jedes Spiel dieser EM

Auf das Spiel komplett verzichten müsst ihr allerdings auch nicht, es gibt einen Fernsehsender, der alle Begegnungen dieser EM LIVE überträgt: MagentaTV, der Fernsehsender der Telekom, zeigt alle 51 Partien!

Der Haken: Dieser Fernsehsender ist nicht kostenlos! Ihr müsst ein Abonnement bezahlen, mit welchem ihr erst Zugang zu den unterschiedlichen Inhalten habt. Hier findet ihr alle weiteren Informationen dazu.

EM 2021: LIVE Darum läuft Türkei vs. Schweiz nicht im kostenlosen LIVE-STREAM

Die Begegnung der Fußball-EM 2021 zwischen der Schweiz und der Türkei läuft heute zwar nicht im Free-TV. Aber besteht vielleicht noch ein Funken Hoffnung, dass die Begegnung kostenlos und legal im Internet, also via LIVE-STREAM zu sehen ist?

ZDF überträgt heute Fußball-EM LIVE und kostenlos, Schweiz vs. Türkei aber nicht

Gute Nachrichten für alle Anhänger:innen: Im Internet ist die Begegnung kostenlos zu sehen. Das ZDF überträgt zeigt die Begegnung zwischen der Türkei und der Schweiz im LIVE-STREAM pünktlich zum Anstoß um 18:00 Uhr.

Ihr könnt Euch also das Spiel bequem anschauen. Sei es im Browser oder in der App - der LIVE-STREAM des ZDFs ist kostenlos, sofern ihr euch in Deutschland befindet.

MagentaTV überträgt alle EM-Spiele im Internet: So seht ihr Türkei - Schweiz online

Kommen wir nun wieder zu MagentaTV: Der Pay-TV-Sender ist auch als LIVE-STREAM zu sehen! Ihr benötigt also kein TV-Signal, sondern könnt Türkei - Schweiz auch im Internet verfolgen!

Der Nachteil ist natürlich weiterhin vorhanden: MagentaTV ist auch im Internet nicht kostenlos. Auch hier müsst ihr das passende Paket/Abo buchen, sonst könnt ihr Burak Yilmaz und Co. nicht in Aktion sehen.

EM 2021: Die Tabelle der Gruppe A mit der Schweiz, Türkei, Wales und Italien

Platz Nation Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Italien 2 6:0 6 6 2 Wales 2 3:1 2 4 3 Schweiz 2 1:4 -3 1 4 Türkei 2 0:5 -5 0

