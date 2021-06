Italien muss im letzten Gruppenspiel gegen Wales ran. Hier findet ihr alle Infos zur Übertragung der Partie im TV, LIVE-STREAM und Co.

Heute am 20.06 um 18:00 Uhr werden die letzten beiden Spiele in Gruppe A der Europameisterschaft angepfiffen, Italien trifft dabei im Olympiastadion von Rom auf Wales.

Nachdem die Squadra Azzurra die ersten beiden Gruppenspiele bereits gewinnen konnte, werden sie mit entsprechendem Selbstvertrauen in die Partie gehen. Aber auch Wales mit Superstar Gareth Bale braucht sich nicht zu verstecken. Nach dem 1:1 Unentschieden gegen die Schweiz und dem Sieg gegen die Türkei kann man sich auch hier sehr berechtigte Hoffnungen auf ein Weiterkommen machen.

Wer sich übrigens fragt, warum die letzten zwei Gruppenspiele immer gleichzeitig angepfiffen werden, der kann mal eine Suchmaschine seiner Wahl nach der "Schande von Gijon" Ausschau halten lassen. Die letzten beiden Spiele werden immer zeitgleich gestartet, um eine Absprache wie die zwischen Deutschland und Österreich bei der gerade angesprochenen "Schande von Gijon" nicht mehr möglich zu machen. Damals wurde nach einer 1:0 Führung für Deutschland der Ball nur noch hin und hergeschoben, da genau dieses Ergebnis beiden Mannschaften zum Weiterkommen reichte.

Das Nachsehen hatte damals Algerien, die deshalb aufgrund des schlechteren Torverhältnisses rausfolgen. Jetzt aber zurück zum Spiel: Italien wird sicherlich alles daran setzen, auch das letzte Gruppenspiel erfolgreich abzuschließen. Ob die Waliser es schaffen dem entgegenzuhalten, könnt ihr heute Abend ab 18:00 Uhr selbst live beobachten.

Goal erklärt euch wie sich die TV- und LIVE-STREAM Übertragung des Spiels gestaltet, genauso findet ihr hier alle Infos zu Aufstellungen, Highlights und einen LIVE-TICKER.

Italien vs. Wales heute live: Die TV-Übertragung des Spiels

Die gute Nachricht gleich vorweg: Das Spiel zwischen Italien und Wales ist frei empfangbar beim ZDF im deutschen Fernsehen zu sehen. Das ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, wie ihr das Spiel verfolgen könnt. Neben der ARD und dem ZDF hat sich auch der Pay-TV Sender MagentaTV die Übertragungsrechte der EM-Spiele sichern können.

Alle 51 Spiele der Europameisterschaft könnt ihr sogar nur bei dem gerade angesprochenen Dienst der Telekom verfolgen. Im Free-TV sind nur 41 Spiele zu sehen, darunter allerdings alle Spiele mit deutscher Beteiligung, sowie die Begegnungen ab dem Achtelfinale. Wie bereits angesprochen gehört das heutige Duell aber nicht zu den zehn exklusiven Spielen, die nur per Pay-TV zu sehen sind, sondern kann ganz normal am Fernsehen verfolgt werden.

Italien vs. Wales heute live im ZDF

Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein begrüßt ab ca. 17:00 Uhr den Experten Per Mertesacker im Studio. Ab da beginnt also die Vorberichterstattung, bei der auch die Trainerin der Frauen-Nationalmannschaft Martina Voss-Tecklenburg als Gast dabei ist. Wenn die Partie dann um 18:00 Uhr angepfiffen wird, könnt ihr Claudia Neumann am Mikrofon hören, die von der Ex-Nationalspielerin Ariane Hingst unterstützt wird.

Italien vs. Wales heute live: Die Partie bei MagentaTV

Wie zuvor beschrieben, ist auch der Pay-TV Sender MagentaTV für die Übertragung der EM-Spiele verantwortlich. Um das Spiel aber dort mit Moderator Johannes B. Kerner, Experte Michael Ballack und vielen weiteren bekannten Gesichtern und Stimmen verfolgen zu können, müsst ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Nur dann erhaltet ihr Zugriff auf den exklusiven LIVE-STREAM, über den ihr dann die Partie sehen könnt.

MagentaTV bietet euch dabei unterschiedliche Abo-Modelle an. Wie genau diese aussehen, welche Kosten auf euch zukommen und wie lange ihr vertraglich gebunden werdet, könnt ihr hier nachlesen. Zusätzlich zur Übertragung der Spiele bietet MagentaTV auch diverse Taktikanalysen und tägliche Updates aus dem Hauptquartier der deutschen Elf an. Viel Programm also, dass dort zur EM geboten wird.

Italien vs. Wales heute live: Wie kann man das Spiel per LIVE-STREAM verfolgen?

Wer das Spiel nicht am heimischen Fernseher verfolgen kann oder will, für den gibt es natürlich die Option, das ganze per LIVE-STREAM zu sehen.

Italien vs. Wales heute live: Der LIVE-STREAM des ZDF

Wie immer bietet das ZDF gleichzeitig zur Übertragung im Free-TV inen kostenlosen LIVE-STREAM an. Diesen könnt ihr entweder über die Website des ZDF abrufen oder einfach über diesen Link. Auch dort startet die Vorberichterstattung mit Kathrin Müller-Hohenstein um 17:05 Uhr, und Claudia Neumann gibt für das Spiel den Ton an.

Italien vs. Wales heute live: Der LIVE-STREAM von MagentaTV

Wie bereits erklärt, wird die Partie beim Pay-TV Sender MagentaTV als LIVE-STREAM gezeigt. Dieser ist (falls ihr denn ein gültiges Abonnement abgeschlossen habt) über diesen Link hier abrufbar.

Gebucht werden kann so ein Abo übrigens von jedem. Auch wenn MagentaTV zur Telekomgruppe gehört, braucht ihr kein Kunde der Telekom sein oder werden, falls ihr die EM dort verfolgen wollt. Verfolgen könnt ihr den LIVE-STREAM übrigens auf jedem internetfähigem Gerät, egal ob Smartphone, Tablet oder Smart-TV.

Italien vs. Wales heute live:Der LIVE-TICKER zum Spiel

Auch für alle, die unterwegs sind, oder das Spiel einfach nicht live verfolgen können, haben wir eine Lösung. Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst ihr kein Tor und keine Karte der Partie. Sobald etwas auf dem Spielfeld passiert ,könnt ihr es entspannt auf dem Smartphone nachlesen. Zum LIVE-TICKER von Goal geht es hier entlang.

Italien vs. Wales heute live: Die Highlights der Partie bei DAZN

Das Netflix des Sports bietet euch übrigens die Möglichkeit die schönsten Szenen aller EM-Spiele noch einmal zu sehen. Immer 60 Minuten nach Abpfiff könnt ihr bei DAZN alle Highlights der Spiele sehen. Wer also noch einmal in den Genuss von Gareth Bale oder Ciro Immobile kommen will, der kann sich hier den kostenlosen Probemonat von DAZN sichern.

Dort kommen nicht nur Fußballfans auf ihre Kosten. Von der NBA, über Kampfsport, Motorsport bis hin zur NFL ist dort für jeden Sportbegeisterten etwas dabei. Ein Abo bei DAZN kostet ab August 14,99€ monatlich, oder 149,99€ im Jahr. Dafür hat man allerdings die Anzahl an Liveübertragungen der Bundesliga und Champions-League- Spiele noch einmal kräftig nach oben geschraubt.

Italien vs. Wales heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Highlights auf einen Blick

