EM 2021, Deutschlands Weg ins Finale: So kommt das DFB-Team ins Endspiel der Europameisterschaft

Sollte das DFB-Team gegen England bestehen, warten vermeintlich leichtere Kontrahenten. Ein Überblick der möglichen Gegner in den nächsten Runden.

Nach der überstandenen Gruppenphase steht für die deutsche Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale der Kracher gegen England an. Am Dienstagabend wissen wir dann, welche der beiden Nationen ins Viertelfinale einzieht.

Doch welches Team wartet in der Runde der letzten Acht überhaupt auf die deutsche Mannschaft, sofern sie sich gegen die Three Lions durchsetzen sollte? Und welche möglichen Kontrahenten kommen im Halbfinale und Finale der EM in Frage?

In diesem Artikel zeichnen wir den etwaigen Weg des DFB-Teams bis ins Endspiel der Europameisterschaft vor. Alle möglichen Gegner im Viertelfinale, Halbfinale und Finale findet Ihr hier.

EM 2021, Deutschland vs. England: Das Achtelfinale auf einen Blick

Duell England - Deutschland Datum Dienstag, 29. Juni 2021, 18 Uhr Ort Wembley-Stadion, London

EM 2021, Deutschlands Weg ins Viertelfinale: Mögliche DFB-Gegner

Gelingt es dem Team von Bundestrainer Joachim Löw, England zu bezwingen und ins Viertelfinale einzuziehen, wartet dort der Sieger der Partie Schweden vs. Ukraine.

Das etwaige Viertelfinale mit deutscher Beteiligung würde dann am Samstag, den 3. Juli, um 21 Uhr im Römer Olympiastadion ausgetragen werden.

EM-Viertelfinale: Schweden als möglicher DFB-Gegner

Trotz der Abwesenheit von Superstar Zlatan Ibrahimovic hat die schwedische Nationalmannschaft eine nahezu perfekte Gruppenphase hingelegt.

Mit einer Ausbeute von sieben Punkten aus drei Spielen hat sich das Team von Trainer Janne Andersson als Gruppenerster in der Gruppe E für das Achtelfinale qualifiziert.

Schweden geht als leichter Favorit in das Achtelfinal-Duell mit der Ukraine - können Alexander Isak, Emil Forsberg und Co. dieser Rolle gerecht werden?

EM-Viertelfinale: Ukraine als möglicher DFB-Gegner

Die Ukraine qualifizierte sich trotz lediglich drei Punkten als einer der besten Gruppendritten für das EM-Achtelfinale - dabei reichte ein knapper Sieg gegen Nordmazedonien (1:0).

Das Team um den Ex-BVB-Stürmer Andriy Yarmolenko und Trainer Andriy Shevchenko geht als leichter Underdog in die Partie gegen Schweden.

EM 2021, Deutschlands Weg ins Halbfinale: Mögliche DFB-Gegner

Vor Turnierbeginn zählten weder Tschechien noch Dänemark zum Favoritenkreis. Eine der beiden Nationen wird sich nun aber definitiv im Halbfinale wiederfinden - und dort womöglich auf Deutschland treffen.

EM-Halbfinale: Tschechien als möglicher DFB-Gegner

Tschechien erreichte die K.-o.-Phase zwar nur als Gruppendritter, überraschte anschließend jedoch mit einem fulminanten 2:0-Triumph im Achtelfinale gegen die Niederlande.

"Wir waren der Underdog, schon in der Gruppe. Und wir sind so weit gekommen", sagte Tschechiens Nationaltrainer Jaroslav Silhavy nach dem Sieg gegen die Elftal und ergänzte im Hinblick auf das anstehende Viertelfinale: "Vielleicht können wir auch gegen Dänemark überraschen und sogar noch weiter kommen."

EM-Halbfinale: Dänemark als möglicher DFB-Gegner

Dass Dänemark das Auftaktspiel gegen Finnland mit 0:1 verlor, war zum damaligen Zeitpunkt angesichts des Kollapses von Christian Eriksen nur Nebensache.

Trotz der zweiten Niederlage gegen Belgien (1:2) schaffte es das Team von Trainer Kasper Hjulmand allerdings am letzten Spieltag doch noch, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren - dank eines überzeugenden 4:1-Erfolgs über Russland.

Im Achtelfinale folgte dann ein fulminantes 4:0 gegen Wales. Nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Leistungen gehen die Dänen nun als leichter Favorit in das Viertelfinal-Duell gegen Tschechien.

EM 2021, Finale: Gegen wen könnte Deutschland spielen?

Mit Frankreich ist bereits ein großer Favorit auf den EM-Titel vorzeitig im Achtelfinale ausgeschieden. Dort verlor die Equipe Tricolore gegen die Schweiz (7:8 n.E.), welche nun im Viertelfinale auf Spanien trifft.

Derweil setzte sich die belgische Nationalmannschaft im Achtelfinale gegen Portugal durch (1:0) und sicherte sich den Einzug in die Runde der letzten Acht. Im Viertelfinale wartet auf Belgien nun Italien, das sich zuvor in der Verlängerung mit 2:1 gegen Österreich durchgesetzt hatte.

Somit ergibt sich aus dieser Konstellation, dass der Sieger des Duells Schweiz vs. Spanien anschließend im Halbfinale auf den Sieger der Begegnung zwischen Belgien und Italien trifft.

Für das DFB-Team bedeutet das wiederum, dass man in einem möglichen Endspiel auf eine der vier genannten Nationen treffen würde: Schweiz, Spanien, Belgien oder Italien!

EM 2021, Weg ins Finale: Die möglichen DFB-Gegner in der Übersicht

Achtelfinale: England (steht als Gegner fest)

mögliches Viertelfinale: Schweden oder Ukraine

mögliches Halbfinale: Tschechien oder Dänemark

mögliches Finale: Schweiz, Spanien, Belgien oder Italien