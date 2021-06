EM 2021: So geht Deutschland als Gruppensieger ins Achtelfinale

Die deutsche Mannschaft bestreitet heute ihr abschließendes Gruppenspiel bei der EM 2021 gegen Ungarn. Wie wird die DFB-Elf noch Gruppensieger?

Deutschland bestreitet bei der EM 2021 heute sein abschließendes Gruppenspiel gegen Ungarn. Vor der Partie um 21 Uhr in München hat das DFB-Team sogar noch Chancen auf den Gruppensieg.

Auf die Auftaktniederlage gegen Frankreich folgte das Schützenfest gegen Portugal, nun heißt der letzte Gegner Ungarn. Für das Team von Bundestrainer Joachim Löw ist von Gruppensieg bis Gruppenletzter noch alles möglich.

Ein einfacher Sieg würde jedoch bereits sicher für das Achtelfinale reichen und damit die Blamage der WM 2018 zumindest wieder etwas ausbügeln. Doch wie sehen die Konstellationen für die einzelnen Gruppenplatzierungen aus?

Deutschland hat bei der EM 2021 noch Chancen auf den Gruppensieg. Goal hat den Taschenrechner angeworfen.

Deutschland bei der EM 2021: So ist die Ausgangslage in der Gruppe F

Deutschland trifft im abschließenden Gruppenspiel heute in München auf Ungarn, parallel messen sich Portugal und Frankreich in Budapest. Zur Erinnerung: der Gruppensieger und der -zweite kommen sicher weiter, der Dritte muss unter Umständen noch zittern. So sieht die Gruppe F vor den Partien aus:

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1. Frankreich 2 1 1 0 2:1 +1 4 2. Deutschland 2 1 0 1 4:3 +1 3 3. Portugal 2 1 0 1 5:4 +1 3 4. Ungarn 2 0 1 1 1:4 -3 1

Bei Punktgleichheit zwischen zwei Mannschaften zählt zunächst der direkte Vergleich, erst danach die Tordifferenz und die mehr erzielten Tore. Daher liegt Deutschland auch vor Portugal, da das direkte Duell ja bekanntlich an die Löw-Elf ging.

EM 2021: So wird Deutschland Gruppensieger

Durch die aktuelle Konstellation besteht für die deutsche Mannschaft eine reelle Chance, trotz der Startschwierigkeiten gegen Frankreich und aller Unkenrufe vor dem Turnier zum Trotz, die "Todesgruppe" als Sieger abzuschließen. Komplett in der eigenen Hand hat die deutsche Mannschaft diesen Erfolg aber nicht.

Um überhaupt auf den Gruppensieg schielen zu können, muss Deutschland zwingend gegen Ungarn gewinnen. Ein Unentschieden würde auf keinen Fall für den Gruppensieg reichen, da es keine Konstellation im Parallelspiel gibt, bei der Deutschland mit vier Punkten sowohl vor Frankreich als auch vor Portugal landen könnte.

Wenn Deutschland aber gewinnt, dann kommt das DFB-Team auf sechs Punkte und könnte nur noch von Frankreich verdrängt werden, wenn der Weltmeister im Parallelspiel Portugal schlägt. Oder anders ausgedrückt: Gewinnt Deutschland gegen Ungarn, aber Frankreich nicht gegen Portugal, sind die Deutschen Gruppensieger. Bei einem portugiesischen Sieg käme der Titelverteidiger dann zwar auch auf sechs Punkte, dann käme aber wieder der direkte Vergleich zugunsten der Deutschen zum Tragen.

EM 2021: So holt Deutschland den zweiten Platz

Auch der zweite Platz reicht sicher zum Einzug ins EM-Achtelfinale, der Gegner wäre dann am kommenden Dienstag in Wembley England. Um Rang zwei zu festigen, gilt auf jeden Fall die Devise: Verlieren verboten! Denn bei einer Pleite gegen Ungarn würden die Magyaren sofort am DFB-Team vorbeiziehen. Dann würde sogar das Vorrundenaus drohen, doch dazu später mehr.

Der einfachste Weg, Platz zwei zu halten, wäre ein Sieg gegen Ungarn. Gewinnt Frankreich dann im Parallelspiel gegen Portugal, beendet Deutschland die Gruppe auf Rang zwei, ansonsten winkt - wie bereits oben beschrieben - sogar der Gruppensieg.

Doch auch ein Remis gegen Ungarn könnte schon zu Rang zwei reichen, nämlich dann, wenn Portugal nicht gegen Frankreich gewinnt.

EM 2021: So reicht auch der dritte Platz für das Achtelfinale

Die vier besten Gruppendritten der sechs Vorrundengruppen erhalten ebenfalls ein Ticket für das Achtelfinale. Schon vor den Mittwochsspielen war klar, dass vier Punkte definitiv reichen, um in die Runde der letzten 16 einzuziehen.

Das heißt: Schon ein Unentschieden gegen Ungarn genügt der deutschen Mannschaft zum Weiterkommen, egal, ob als Zweiter oder Dritter. Mit einem Remis würde Deutschland Gruppenzweiter werden, wenn Portugal nicht gewinnt. Andernfalls reicht das Remis zu Rang drei. Kompliziert wird es jedoch bei einer Niederlage. Vorneweg: auch mit einer Pleite könnte Deutschland das Achtelfinale erreichen, wäre allerdings auf fremde Hilfe angewiesen.

🎙️ @matshummels über #GERHUN 🇩🇪🇭🇺:

"Wir gehen mit dem absolut richtigen Mindset in die Partie. Wir wissen, dass wir arbeiten müssen, um erfolgreich zu sein. Ich bin mir sicher, dass wir Ungarn auf gar keinen Fall unterschätzen."#DFBPK #EURO2020 #GER #Hummels #DieMannschaft pic.twitter.com/xXJzDkqmJW — Die Mannschaft (@DFB_Team) June 22, 2021

Verliert Deutschland gegen Ungarn, bleibt das DFB-Team bei drei Punkten. Ungarn käme auf vier Zähler und würde den viermaligen Weltmeister übertrumpfen. Um dann noch Dritter werden zu können, müsste Deutschland auf Schützenhilfe von Frankreich hoffen. Denn nur bei einem Sieg der Franzosen gegen Portugal würde Deutschland trotz eigener Niederlage Dritter werden. Gelänge Frankreich kein Sieg, wäre Deutschland raus, da Portugal dann selbst mindestens auf vier Punkte käme.

Doch würden die drei Punkte überhaupt reichen, um einer der vier besten Gruppendritten zu werden? Hier kommt es jetzt auf die Tordifferenz im Vergleich zu den anderen Gruppendritten an. Klar ist: eine hohe Niederlage wäre ganz gefährlich. Verliert Deutschland aber nur mit einem Tor Unterschied, läge die Tordifferenz des Löw-Teams bei null. Dies würde auf jeden Fall zum Weiterkommen reichen, wenn - wie gesagt - Frankreich gewinnt.

Deutschland bei der EM 2021: Die möglichen deutschen Konstellationen in der Gruppe F