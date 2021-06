England startet heute gegen Kroatien in die EM 2021. Dabei fehlt Jadon Sancho im Team der Three Lions. Goal erklärt, warum das so ist.

Jadon Sancho ist einer von vielen Jungstars im Kader der englischen Nationalmannschaft. Heute starten die Three Lions in die EM 2021 - Gegner ist Kroatien und um 15 Uhr geht es los (LIVE-TICKER).

Überraschenderweise steht BVB-Star Jadon Sancho nicht in der Startaufstellung der Engländer - und auch nicht im Spieltagskader. Goal erklärt, warum das so ist.

EM 2021: England vs. Kroatien auf einen Blick

BEGEGNUNG England vs. Kroatien WETTBEWERB EM 2021 | Gruppe D | 1. Spieltag ORT Wembley Stadium | London ANSTOß 15.00 Uhr (im LIVE-TICKER)

England: Darum spielt Jadon Sancho heute nicht gegen Kroatien

Der Dortmunder spielt heute nicht nur nicht von Anfang an, er hat es nicht einmal in den Kader der englischen Mannschaft geschafft. Insgesamt hat Nationaltrainer Gareth Southgate 26 Spieler für die EM 2021 nominiert. Doch am Spieltag selbst dürfen nur 23 Mann in den Spieltagskader mit aufgenommen werden.

Doch auch hier hat es Jadon Sancho nicht in das Aufgebot geschafft! Heißt im Klartext: Sancho wird heute gegen Kroatien gar nicht zum Einsatz kommen. Sein Teamkollege Jude Bellingham dagegen sitzt zumindest auf der Ersatzbank. Die Offensive der Three Lions besteht heute aus Harry Kane (27, Tottenham), Raheem Sterling (26, ManCity), Mason Mount (22, Chelsea) und Phil Foden (21, ManCity).

Einen genauen Grund für die Nicht-Nominierung Sanchos gibt es bis dato nicht, jedoch muss bei dem Star-Aufkommen der Engländer an jedem Spieltag ein bekannter Name zusehen. Dieses Mal hat es den 21 Jahre alten Sancho erwischt.

"Mit den beiden Jungs, die nicht im Kader sind (neben Sancho Linksverteidiger Ben Chilwell, Anm. d. Red.), können wir leider nur 23 benennen", erklärte Southgate vor Spielbeginn: "Mir gefällt es selbst nicht, dass wir Spieler aus dem Kader streichen müssen."

EM 2021: Jadon Sancho heute nicht im Kader gegen Kroatien - Englands Startaufstellung

Pickford - Walker, Stones, Mings, Trippier - Phillips, Rice - Foden, Mount, Sterling - Kane

Der Dortmunder Bundesligaprofi Jadon Sancho steht überraschend nicht im Kader für das erste EM-Spiel der englischen Nationalmannschaft am Sonntag (15.00 Uhr/ARD und MagentaSport) gegen Kroatien. Stattdessen vertraut Teammanager Gareth Southgate in der Offensive von Beginn an zunächst auf Raheem Sterling, Phil Foden, Mason Mount und Harry Kane. Weshalb für Sancho auch kein Platz auf der Bank blieb, war zunächst unklar.

Jude Bellingham, wie Sancho beim BVB unter Vertrag, hat es dagegen in den Kader geschafft. Er beginnt aber ebenso nicht. Southgate hat insbesondere in der Offensive ein Überangebot an hochtalentierten Spielern. Er hatte bereits vor dem Spiel betont, nicht das ganz große Risiko zu suchen, sondern eine Balance im Spiel haben zu wollen.

Team news is in!



Your #ThreeLions to face Croatia in our opening game at #EURO2020... 👊 pic.twitter.com/HxYXprXtex — England (@England) June 13, 2021

EM 2021 mit England: Jadon Sancho im 26-Mann-Kader