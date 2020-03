EM 2020: Wird die Europameisterschaft nachgeholt?

Die EM 2020 wurde angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise verschoben. Hier erfahrt Ihr, wann die Europameisterschaft nachgeholt wird.

Die Austragung der Europameisterschaft 2020 wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben. Ursprünglich war geplant, dass die EM-Endrunde in diesem Jahr vom 12. Juni bis zum 12. Juli in zwölf Ländern ausgetragen wird. Nun hat die UEFA aber entschieden, die EM 2020 nicht auszutragen.

Darauf haben sowohl die nationalen Ligen als auch die Europäische Clubvereinigung ECA auf eine entsprechende Lösung geeinigt. Letztlich gaben noch die 55 Nationalverbände ihre Zustimmung, damit konnte dass Exekutivkomitee der UEFA seine Entscheidung fällen.

Wann findet die EM nun statt? In diesem Artikel erfahrt Ihr, in welchem Zeitraum die Europameisterschaft 2020 nachgeholt werden soll.

: Wird die Europameisterschaft nachgeholt?

Während der Großteil aller Ligen und Wettbewerbe momentan aufgrund der anhaltenden Sicherheitsvorkehrungen im Hinblick auf die Ausbreitung des Coronavirus pausieren, war lange ungewiss, wie die UEFA mit der Terminierung der anstehenden Europameisterschaft umgeht und ob die EM nachgeholt wird.

Mehr Teams

Noch bevor die UEFA selbst Stellung bezüglich der EM-Verschiebung bezog, hatte der norwegische Verband NFF am Dienstag, den 17. März, via Twitter bekanntgegeben, dass die EM 2020 nicht wie geplant in diesem Sommer stattfinden, sondern um ein Jahr verschoben wird.

Wenig später zog aber die UEFA nach und bestätigte dieses Vorgehen. Die EM wird auf 2021 verschoben und soll dann im Zeitraum zwischen dem 11. Juni und dem 11. Juli nachgeholt werden. Ursprünglich war geplant, dass die EM 2020 in diesem Jahr vom 12. Juni bis 12. Juli ausgetragen wird.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Wird die EM 2020 nachgeholt? Alle Infos auf einen Blick

Zwar wird die EM-Endrunde in diesem Sommer nicht stattfinden, allerdings wird das Turnier im kommenden Jahr nachgeholt. Welche Auswirkung die Verschiebung auf andere Wettbewerbe, wie beispielsweise die oder die haben wird, ist aktuell noch unklar.

Die EM 2020 wird nachgeholt - alle Infos im Überblick: