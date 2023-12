"Ein absoluter Traum für mich, in die Bundesliga zu wechseln": RB Leipzig verpflichtet neuen Mittelfeld-Star als Ersatz für Emil Forsberg

Emil Forsberg hinterlässt in Leipzig eine große Lücke. Diese soll Eljif Elmas künftig füllen.

WAS IST PASSIERT? Verspätetes Weihnachtsgeschenk für RB Leipzig: Der Tabellen-Vierte der Bundesliga hat den nordmazedonischen Nationalspieler Eljif Elmas verpflichtet. Der 24-Jährige kommt zum 1. Januar vom italienischen Meister SSC Neapel und unterschrieb beim DFB-Pokalsieger einen Vertrag bis Sommer 2028. Das gaben die Sachsen am Mittwoch bekannt. Die Ablösesumme soll laut Medien bei 23 Millionen Euro liegen.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist ein absoluter Traum für mich, in die Bundesliga zu wechseln und nun für RB Leipzig zu spielen", sagte Elmas. "Der Klub steht für eine besondere Art von Fußball mit Gegenpressing, Tempo und viel Offensivpower – das passt perfekt zu mir."

WAS IST DER HINTERGRUND? Mit der Verpflichtung reagierte RB auch auf den Abgang von Vereinslegende Emil Forsberg, den es in die USA zu den New York Red Bulls zog. "Wir beobachten Eljif schon über einen längeren Zeitraum, weil er vom Gesamtpaket her extrem spannend ist, charakterlich perfekt ins Team passen und uns mit seiner Qualität verstärken wird", sagte RB-Sportdirektor Rouven Schröder. "Er ist technisch top ausgebildet, lauf- und dribbelstark und dazu torgefährlich. Er ist flexibel einsetzbar, kann offensiv zentral, aber auch auf beiden Flügeln spielen."

Elmas spielte seit 2019 für Neapel, feierte im Sommer den ersten Scudetto Napolis nach 33 Jahren. Für Nordmazedonien kommt der offensive Mittelfeldspieler in 56 Einsätzen auf zwölf Treffer. Elmas wird bereits am 2. Januar mit Leipzig nach La Manga (Spanien) ins Trainingslager reisen.