Ehemaliges Supertalent von Fenerbahce soll wohl Emil Forsberg bei RB Leipzig ersetzen

Bei den Sachsen besteht Bedarf im zentralen Mittelfeld. Abhilfe soll angeblich Eljif Elmas schaffen.

WAS IST PASSIERT? Bundesligist RB Leipzig zeigt laut italienischen Medienberichten Interesse am Nordmazedonier Eljif Elmas von Meister SSC Neapel. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bei den Sachsen Emil Forsberg (Wechsel nach New York) ersetzen könnte, besitzt noch einen Vertrag bis 2025 bei Napoli. Als Ablösesumme sind 25 Millionen Euro im Gespräch.

Transferexperte Fabrizio Romano schreibt, zwischen den Leipziger und Elmas gebe es bereits eine Einigung wegen eines Transfers in die Bundesliga. Laut Romano könnte es schon bald Vollzug geben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Nationalspieler Nordmazedoniens hat seinen Stammplatz beim italienischen Meister verloren. 16 Pflichtspiele bestritt Elmas bislang mit der SSC in dieser Saison, nur viermal stand er in der Startelf. Für Nordmazedonien absolvierte Elmas 52 Länderspiele und erzielte dabei zwölf Tore.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: 2017 wechselte Elmas für 180.000 Euro Ablöse von Rabotnicki Skopje zu Fenerbahce. Dort galt er als Ausnahmetalent und 2019 holte ihn Napoli für rund 16 Millionen Euro Ablöse in die Serie A.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty