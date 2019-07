Eljero Elia kritisiert Basaksehir: "Wenn du zur FIFA gehst, versetzen sie dich in die zweite Mannschaft"

Bei Basaksehir bekommt Eljero Elia unregelmäßig sein Gehalt. Die FIFA will er aber dennoch nicht einschalten, da er um seinen Kaderplatz fürchtet.

Der ehemalige niederländische Nationalspieler Eljero Elia hat über ausstehende Gehaltszahlungen bei seinem Klub Istanbul gesprochen und die Vorgehensweisen in der kritisiert.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Gegenüber Ziggo Sport verriet er am Rande eines Testspiels zwischen Basaksehir und Amsterdam, dass sein Gehalt nicht regelmäßig überwiesen wird. "Ab und zu tätigen sie eine Zahlung. Nach drei Monaten kann man sagen, dass man gehen will, aber in der Türkei ist das respektlos gegenüber dem Präsidenten. Er vertraut darauf, dass du kommst und für ihn arbeitest."

Eljero Elia steht bei Basaksehir vor einer ungewissen Zukunft

Bei ausstehenden Zahlungen haben Profis zwar die Möglichkeit, Beschwerde bei der FIFA einzulegen, doch laut Elia kommt das in der Türkei nicht gut an. "Wenn du drei Monate lang dein Gehalt nicht bekommst und zur FIFA gehst, werden sie dich einfach in die zweite Mannschaft versetzen. Es darf nicht gemacht werden, aber es passiert. Es ist einfach anders als die Situation in Europa, wo du gehen kannst, wenn du drei Monate lang kein Gehalt bekommst."

Auch wegen dieser unregelmäßigen Gehaltsüberweisungen ist die Zukunft von Elia bei Basaksehir offen. Angesprochen auf eine mögliche Vertragsverlängerung sagte er: "Normalerweise ist es so, im letzten Jahr zu verlängern oder zu gehen. Wir sehen uns jetzt an, was ich tun werde."

Elia wechselte 2017 von Rotterdam in die und absolvierte seitdem 56 Spiele für den Klub aus Istanbul. Dabei gelangen ihm neun Treffer.