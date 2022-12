WM 2022, Elfmeterschießen: Anzahl der Schützen, Ablauf, Regeln

Elfmeterschießen gibt es praktisch bei jedem Turnier, sie winken uns also auch bei der WM-Endrunde in Katar. Aber wie ist eigentlich der Ablauf?

Die WM 2022 in Katar geht in die entscheidende Phase, am 18. Dezember findet das Finale statt, und wir wissen endlich, wer Weltmeister wird. Die K.-o.-Phase ist bereits voll im Gange - und wie der Name schon sagt, muss es in jedem Spiel einen Sieger und einen Verlierer geben, auch wenn es nach 90 Minuten und der anschließenden Verlängerung noch Unentschieden steht.

Hier kommt nun das Elfmeterschießen ins Spiel, welches seit 1976 weltweit angewendet wird. Und ja, das Elfmeterschießen führt immer zu einem Gewinner und einem Verlierer. Doch wie sehen eigentlich die Regeln aus? Wie viele Schützen dürfen antreten, und was ist mit einem Nachschuss?

GOAL erklärt Euch alle Regeln zum Elfmeterschießen, damit Ihr für die entscheidenden Duelle bei der WM 2022 bestens gerüstet seid.

WM 2022 - Elfmeterschießen: Regeln und Ablauf

Zunächst lost der Schiedsrichter mit den beiden Kapitänen der Mannschaften aus, auf welches Tor geschossen wird. Denn im Unterschied zum normalen Spiel schießen beim Elfmeterschießen beide Teams auf das gleiche Tor. Anschließend wird durch einen Münzwurf geklärt, welches Team beginnt.

Mit Ausnahmen des aktuellen Schützen und den beiden Torhütern müssen sich während des Elfmeterschießens alle Akteure im Mittelkreis aufhalten, wobei der Torwart der Mannschaft des Schützen außerhalb des Strafraums an der Torlinie warten muss.

Jede Mannschaft nominiert jeweils fünf Schützen, die dann im Wechsel mit dem anderen Team antreten. Es gewinnt die Mannschaft, welche von ihren fünf Elfmetern mehr verwandelt. Gerät ein Team dabei in Rückstand, hat es noch nicht verloren, sofern noch genügend Elfmeter verbleiben, um den Rückstand aufzuholen. Ist der Rückstand so groß, dass er mit den verbleibenden Versuchen nicht mehr ausgeglichen werden kann, ist das Elfmeterschießen vorzeitig beendet.

WM 2022 - Elfmeterschießen: Was passiert bei Gleichstand nach fünf Schützen?

Sind alle fünf Schützen der jeweiligen Mannschaft angetreten und gibt es noch immer keinen Sieger, darf jede Mannschaft jeweils abwechselnd einen weiteren Schützen nominieren, und es wird solange geschossen, bis ein Schütze in diesem Vergleich vergibt. Beispiel: Vergibt Team A, darf Team B seinen Versuch noch nachziehen. Trifft Team B, gewinnt es. Trifft Team B aber auch nicht, geht es wieder im Eins-gegen-Eins weiter.

WM 2022 - Elfmeterschießen - Darf der Torwart schießen?

Ja, der Torwart darf zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Elfmeterschießens antreten. Gibt es nach oben angesprochenen fünf Versuchen noch keinen Sieger, muss nämlich ein anderer Schütze antreten. Steht es nach zehn Schützen jeder Mannschaft immer noch Remis, müsste sogar der Torwart antreten.

WM 2022 - Elfmeterschießen: Darf ein Spieler mehrmals antreten?

Ja, das ist theoretisch möglich. Allerdings erst dann, wenn jeder Spieler einer Mannschaft beim Elfmeterschießen einmal angetreten ist. Beispiel: Steht es nach jeweils fünf Schützen immer noch Unentschieden, müssen erst die anderen sechs Spieler einer Mannschaft angetreten sein, bis ein Spieler das zweite Mal schießen darf.

Einzige Ausnahme: Ist eine Mannschaft beim Elfmeterschießen in Unterzahl, zum Beispiel nach einer Roten Karte, muss die Mannschaft in Überzahl ebenfalls einen Spieler streichen. Dann würden jeweils nur zehn Spieler antreten, ehe es mit den Schützen wieder von vorne losgeht. Damit soll verhindert werden, dass die Mannschaft mit nur zehn Spielern beispielsweise ihren besten Schützen zweimal antreten lässt, während das Team in Überzahl ihren elften und vermeintlich schlechtesten Schützen erst noch schießen lassen müsste.

WM 2022 - Elfmeterschießen: Gibt es einen Nachschuss?

Im Vergleich zum normalen Strafstoß darf beim Elfmeterschießen nicht nochmal geschossen werden. Der Schütze darf den Ball nur einmal berühren, landet er dann nicht im Tor, ist es kein Treffer und der Schütze des Gegners ist wieder an der Reihe. Der Elfmeter gilt allerdings erst als abgeschlossen, wenn der Ball im Tor ist, das Spielfeld oder den Strafraum verlassen hat oder sich nicht mehr bewegt.

WM 2022 - Elfmeterschießen: Darf man wechseln?

Während eines Elfmeterschießens darf nicht gewechselt werden - dies muss vor dem Abpfiff des Spiels erfolgen. Teilnahmeberechtigt an einem Elfmeterschießen sind nur alle Spieler, die beim Abpfiff noch auf dem Rasen stehen.

Es gibt jedoch eine Ausnahme: Verletzt sich der Torwart während des Elfmeterschießens und hat die entsprechende Mannschaft ihr Wechselkontingent noch nicht ausgeschöpft, darf dieser getauscht werden. Ist ein Feldspieler verletzt und kann nicht antreten, so muss der Gegner ähnlich wie bei einer Roten Karte im Zweifel den überschüssigen Spieler streichen.

