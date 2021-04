El Clasico live: Real Madrid vs. FC Barcelona heute im LIVE-TICKER

In LaLiga steht El Clasico an. Wer kann sich im Titelrennen durchsetzen? Hier gibt's Real Madrid gegen den FC Barcelona kostenlos im LIVE-TICKER.

Bühne frei für El Clasico : Real Madrid empfängt den FC Barcelona . In der Liga trennen die beiden Erzrivalen nur drei Punkte - Hochspannung im Titelkampf ist garantiert. Anpfiff der Partie im Estadio Alfredo di Stefano ist heute um 21 Uhr .

Wer das Duell nicht hier im TICKER, sondern lieber am Bildschirm verfolgen will, kann das ohne große Probleme tun.

Real Madrid - FC Barcelona | Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung RMA Courtois - Vazquez, Militao, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius Aufstellung FCB Ter Stegen - Mingueza, Araujo, Lenglet - Dest, Busquets, De Jong, Pedri, Alba - Messi, Dembele Gelbe Karten -

Vor Beginn | Ronald Koeman wechselt im Vergleich zum 1:0-Erfolg gegen Valladolid am vergangenen Montag auf einer Position: Innenverteidiger Araujo rückt für Griezmann in die Startformation. Pedri dürfte dadurch deutlich offensiver zum Einsatz kommen als noch zu Wochenbeginn.

Vor Beginn | Zinedine Zidane verändert sein Team nach dem 3:1-Erfolg in der Champions League gegen den FC Liverpool nur auf einer Position: Valverde rückt für Asensio in die Startelf. Möglicherweise gab die größere Defensivstärke den Ausschlag zugunsten des Uruguayers.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur Begegnung in LaLiga des 30. Spieltages zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. El Clasico steht an.

El Clasico live: Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Real Madrid im Clasico:

Courtois - Vazquez, Militao, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius

Bank: Lunin, Altube, Asensio, Marcelo, Odriozola, Isco, Mariano, Rodrygo

Barcelona setzt auf folgende Aufstellung:

Ter Stegen - Mingueza, Araujo, Lenglet - Dest, Busquets, De Jong, Pedri, Alba - Messi, Dembele

Bank: Inaki Pena, Arnau Tenas, Umtiti, Pique, Firpo, Sergi Roberto, Pjanic, Riqui Puig, Ilaix Moriba, Trincao, Braithwaite, Griezmann

El Clasico live: Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Real Madrid hat seine letzten 2 Pflichtspiele gegen Barcelona gewonnen. 3 Siege hintereinander gegen die Katalanen gab es zuletzt 1978 (alle 3 in LaLiga).

Nach dem 3-1-Sieg im Hinspiel könnte Real Madrid erstmals seit 2007/08 in der Liga wieder beide Saisonspiele gegen Barcelona gewinnen.

Barcelona hat wettbewerbsübergreifend 5 seiner letzten 7 Gastspiele bei Real Madrid gewonnen (N2). Im letzten Spiel in Madrid gab es im März 2020 eine 0-2-Niederlage in LaLiga. 2 Auswärtsniederlagen in Folge bei Real kassierten die Katalanen zuletzt 2008 unter Frank Rijkaard.

Real Madrid hat nur 1 seiner letzten 19 LaLiga-Spiele verloren (S14 U4): im Januar 2021 mit 1-2 gegen Levante. Zuvor hatte man noch 3 von 6 Ligaspielen verloren (S2 U1).

Barcelona hat in LaLiga seine letzten 9 Auswärtsspiele gewonnen. 10 Auswärtssiege in Folge in einer Saison gab es in der Liga für die Katalanen bisher erst 2-mal – 10 im Januar 2011 unter Pep Guardiola und 10 im Januar 2013 unter Tito Vilanova und Jordi Roura.

Nur Bayern München (15), Inter Mailand (14) und Montpellier (14) haben in den europäischen Top-5-Ligen in dieser Saison mehr Kopfballtore erzielt als Real Madrid (13).

Karim Benzema hat in seinen letzten 6 LaLiga-Spielen immer zumindest einen Treffer erzielt (8 Tore insgesamt) und könnte nun als 4. Real-Spieler im 21. Jahrhundert in 7+ Ligaspielen hintereinander treffen – die anderen sind Ruud van Nistelrooy (2007), Cristiano Ronaldo (4 x) und Gareth Bale (2018).

Barcelonas Lionel Messi ist mit 26 Treffern der beste Torschütze in der Geschichte des El Clásico, in den LaLiga-Duellen beider Teams ist er mit 18 Toren ebenfalls führend. Allerdings hat er in den letzten 6 Spielen gegen Real nicht mehr getroffen, nur 1-mal ist er bislang gegen Real in Pflichtspielen so lange ohne Tor geblieben: in 6 Partien zwischen April 2014 und Dezember 2016.

Karim Benzema hat seit 9 Pflichtspielen gegen Barcelona nicht mehr getroffen. Sein längster Negativlauf gegen einen bestimmten Gegner, seit er für Real Madrid spielt.

Sollte Barcelona dieses Spiel verlieren, wäre Ronald Koeman der 1. Trainer der Blaugrana seit Joaquim Rifé (2, 1980), der seine ersten 2 LaLiga-Spiele gegen Real Madrid verloren hat.

El Clasico live: Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

In LaLiga wird heute El Clasico gespielt.

El Clasico live: Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Schuster sieht keinen Clasico-Favoriten - und wünscht Atletico den Titel

Der Clasico als Verfolgerduell: Real Madrid und der FC Barcelona kämpfen am Samstag darum, wer Tabellenführer Atletico Madrid mehr unter Druck setzen kann.

Mehr Expertentum geht eigentlich nicht, doch einen klaren Favoriten für den Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona am Samstag (21.00 Uhr/DAZN) kann Bernd Schuster nicht ausmachen. "Aber es wird ein hochklassiges Spiel werden, beide Teams sind in guter Verfassung", prognostizierte der Europameister von 1980, der als einziger deutscher Profi das Trikot beider Topklubs trug.

Die aktuellen Zahlen belegen die Einschätzung des mittlerweile 61-Jährigen. Seit neun Spielen sind die "Königlichen" ungeschlagen, die letzte Barca-Niederlage stammt noch aus dem vergangenen Jahr (5. Dezember). Dennoch ist es ein Verfolgerduell, denn in der Primera Division grüßt seit Monaten Atletico Madrid von der Tabellenspitze.

Der Sieger des 279. Clasicos seit 1902 würde indes den Druck auf Atletico verstärken, deshalb käme Schuster ein Remis sehr gelegen, denn: "Ich würde mich freuen, wenn Atletico nach so langer Zeit wieder einmal spanischer Meister würde. Sie hätten es verdient."

Sein Herz schlägt auch für die "Colchoneros", weil er als einziger Nicht-Spanier bei Real, Barca, aber eben auch bei Atletico unter Vertrag stand. Und der letzte Meistertitel ging vor sieben Jahren an den Hauptstadtklub. Aktuell allerdings zeigt die Formkurve des Spitzenreiters nach unten, nur drei der letzten zehn Pflichtspiele wurden gewonnen.

Daher sieht Barca-Trainer Ronald Koeman eine gute Chance, nach den letzten neun Ligaspielen doch noch an Atletico vorbeizuziehen. "Wir sind stark genug, alle restlichen Partien zu gewinnen", sagte der Niederländer, Clasico und Heimspiel gegen Atletico inklusive.

Das würde tatsächlich zum Titel reichen, doch es gibt noch genügend Stolperfallen. Erst am Ostermontag quälten sich die Katalanen zu einem Last-Minute-Heimsieg gegen den Abstiegskandidaten Real Valladolid.

Nach seinem 768. Pflichtspiel für Barcelona, ein neuer Vereinsrekord, forderte Superstar Lionel Messi als Reaktion auf diesen schwachen Auftritt für den Clasico eine deutliche Leistungssteigerung. "Wir müssen mit mehr Rhythmus spielen und einen Gang höher schalten", sagte der Argentinier.

Ein weitere Bestmarke, unabhängig vom Ergebnis, ist dem Südamerikaner schon sicher. Mit seinem 45. Clasico-Einsatz wird Messi mit Sergio Ramos gleichziehen. Reals Mannschaftskapitän fällt für das Prestigeduell wegen einer Muskelverletzung in der linken Wade aus.

Quelle: SID

