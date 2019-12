Clasico: FC Barcelona vs. Real Madrid im LIVE-TICKER 0:0 - wer siegt im Camp Nou?

Im Camp Nou kommt es zum Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid - wer behält die Oberhand? Die Entscheidung gibt's hier im LIVE-TICKER.

Am Mittwochabend steigt im Camp Nou der Clasico zwischen dem und . Anpfiff der Partie ist um 20.00 Uhr . Hier gibt's die Partie im LIVE-TICKER sowie alles Wichtige auf einen Blick.

Barca und Real stehen sich in der Liga zum 179-mal gegenüber und spielen um die Vorherrschaft in der Primera Division

Vor dem Clasico sorgte vor allem die politische Situation in Barcelona und Katalonien für Schlagzeilen

In der Tabelle sind Barca und Real vor dem Clasico punktlich auf den ersten beiden Plätzen - der Gewinner kann sich also einen Vorsprung verschaffen



33' Auf der anderen Seite Valverde mit einem Volleykracher aus über 20 Metern. Technisch ist das perfekt gemacht, der Ball streicht knapp am rechten Pfosten vorbei, ter Stegen wäre da nicht mehr rangekommen.

31' Dass Barca aber auch aus dem Nichts brandgefährlich werden kann, ist natürlich auch kein Geheimnis. Der Ball rollt gemächlich durch die Reihen, bis Alba links freisteht und scharf in die Mitte flanken kann. Courtouis klärt per Hechtsprung, allerdings nach vorne und direkt vor die Füße von Messi. Der zieht ab - und Ramos muss zwei Meter vor der Linie klären.

28' Jetzt kommt Semedo mal zu seinem ersten Ausflug auf seiner rechten Seite, kommt mithilfe eines Doppelpasses bis zur Strafraumkante, rennt dann beim Pass von Messi aber ins Abseits.

26' Real kommt über rechts, wo Benzema an der Strafraumlinie Platz hat und den Ball flach und scharf in die Mitte bringt. Ter Stegen geht mit dem Fuß hin und klärt. Der zweite Ball landet bei Casemiro, der aus rund 28 Metern draufhält. Und auch hier muss ter Stegen eingreifen, er macht sich lang und wehrt zur Seite ab.

25' Von Barcelona kommt noch gar nichts. Das Spiel findet ausschließlich in der Hälfte der Katalanen statt. 5:0 Torschüsse für Real sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache. Bislang ist das ein sehr überzeugender Auftritt Reals. Er sollte allmählich in die Führung umgemünzt werden ...

Clasico live - FC Barcelona vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

21' Isco bricht zwischen den Linien durch und stürmt auf den Sechzehner zu. Rakitic stellt ihm ein Bein und sieht die erste Verwarnung der Partie.

19' Real Madrid bleibt auf dem Gaspedal, schiebt sich den Ball rund um den Sechzehner so lange hin und her, bis einer Platz und Zeit für die Flanke hat. Zidane setzt ganz klar auf die Kopfballstärke seines Teams als taktisches Mittel.

17' Die kommt aber nicht, stattdessen muss Pique auf der Linie für den geschlagenen ter Stegen retten! Eine Ecke wird kurz ausgeführt, dann segelt die Kugel an die Fünferkante, wo Benzema und Casemiro beide zum Ball hochsteigen. Wer genau letztlich köpft, ist gar nicht so genau zu erkennen, Fakt ist aber, dass Pique im langen Eck in allerhöchster Not retten muss.

15' Alles in allem sehr ausgeglichen, doch peu a peu wird Real mutiger und druckvoller. Von beiden Seiten werden immer wieder Flanken in den Sechzehner geschlagen, auch rund um den Strafraum herum läuft der Ball gut. Barca ist hinten rein gedrückt und wartet auf die Umschaltsituation.

12' Alba mit der Flanke, die Carvajal abblockt. Das Camp Nou wartet vergeblich auf den Elfmeterpfiff, ein paar mit den Händen angedeutete Vierecke gehen hoch. Viel Aufregung um nichts, denn das TV-Bild zeigt: Carvajal blockte den Ball mit seinem Hintern.

9' Suarez will einen tiefen Pass von ter Stegen an der Mittelline klatschen lassen, spielt damit den Ball aber Valverde in den Fuß. Der findet rechts Bale, dessen Außenristflanke köpft Pique ungestört aus dem Sechzehner.

7' Ansonsten ist aber noch nicht all zu viel los in dieser Anfangsphase. Beide Teams sind auf Spielkontrolle aus und drosseln das Tempo noch, das ganz große Feuer ist auch noch nicht ausgebrochen. Casemiro mal mit einem harmlosen Foul gegen de Jong im Mittelfeld, das wird verständnisvoll abgenickt.

4' Den ersten konstruktiven Angriff der Partie leitet Messi mit einem tollen, langen Flugball aus dem Mittelfeld auf Alba ein. Der Linksverteidiger will volley in die Mitte legen, dort verpasst Suarez nur haarscharf. Das war schon direkt mal verdammt knapp.

3' Real Madrid ist sein sechs Spielen gegen Barcelona in der Liga sieglos, es droht die längste Durststrecke aller Zeiten. Nur, falls es noch mehr Motivationsschub geben sollte, als es ein solches Spiel ohnehin schon bietet.

Clasico live - FC Barcelona vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Los geht's! Real hat Anstoß, der Ball rollt!

Aaaaaaaaaaaand the ball is r⚽️lling in #ElClásico ! — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2019

19.57 Uhr | Wo wir mal beim Personal sind: Glückwunsch an Sergio Ramos, der mit seinem Startelfeinsatz heute in seinen 43. Classico geht und damit zum alleinigen Rekordspieler aufsteigt. Sein Pendant Lionel Messi kommt mit heute auf 42 Classicos und ist nun gemeinsam mit Xavi Rekordspieler der Katalanen.

19.52 Uhr | Auffällig bei Real: Valverde, der sich in dieser Saison enorm in den Vordergrund gespielt hat, bekommt den Vorzug vor Luka Modric. Und Bale einmal mehr die Chance, es sich und seinen Kritikern zu beweisen. Mindestens genauso auffällig bei Barca ist, dass Ernesto Valverde freiwillig auf Sergio Busquets verzichtet, Sergi Roberto wird ihn im Mittelfeld vertreten.

19.48 Uhr | Und so treffen heute, ich hoffe mal zur Freude aller, zwei formstarke Gegner aufeinander. Und zwei Trainer, die personell fast aus dem Vollen schöpfen können. Schmerzvollster Ausfall ist wohl Eden Hazard bei Real Madrid, der seinen ersten Classico verletzt verpasst, auch auf Marcelo kann Zidane nicht bauen, den ersetzte Mendy die letzten Wochen aber schon hervorragend.

19.45 Uhr | Barcelona wirkte da von Beginn an stabiler, wenn auch manchmal vergessen wird, dass auch Messi und Co. in der Liga schon drei Mal verloren haben. Die letzte Pleite ist allerdings schon neun Spiele her. Und für die Tabellenführung reicht das auch, wenn sie auch geteilt wird - eben mit dem heutigen Gegner.

19.42 Uhr | Heute ist davon nichts mehr übrig. Zidane hat seine Kritiker mal wieder Lügen gestraft, einzelne Spieler gestärkt, sein Team stabilisiert und die fehlenden Ergebnisse wieder eingeholt. Das Achtelfinale der Königsklasse wurde frühzeitig klargemacht, in der Liga liefert sich Real einen Schlagabtausch mit Barca. Längst steht fest, dass mit dem Weißen Ballett in dieser Saison wieder zu rechnen ist.

19.35 Uhr | Letztlich haben es aber alle Protagonisten ins Rund geschafft - und wir können uns dem Sportlichen widmen. Hätte die Partie wie geplant im Oktober stattgefunden, die Sachlage wäre klar gewesen. Barca wäre als klarer Favorit ins Rennen gegangen, denn es war ein stürmischer Herbst bei den Königlichen. Ein vernichtendes 0:3 in der Königsklasse gegen PSG, ein blödes 2:2 gegen Brügge, ein peinliches 0:1 in der Liga gegen Mallorca: Real stolperte bedenklich und Zidane stand dem Vernehmen nach vor dem Aus.

19.28 Uhr | Auch heute wurde in der katalanischen Hochburg zum Protest aufgerufen, wenn auch zum friedlichen, was im Oktober nicht immer der Fall war. Gehörige Probleme hat aber auch das bereitet. Rund 4.000 Polizisten sind im Einsatz, zwei Helikopter haben die Teambusse zum Stadion begleitet - wohlgemerkt auf einem 600-Meter-Weg. Beide Teams sind am Vormittag im nächstgelegenen Hotel eingecheckt, um so schnell und sicher wie möglich ins Camp Nou zu gelangen.

19.22 Uhr | Fast acht Wochen länger als geplant mussten alle Fußballfreunde warten, nun steht er er endlich an: Der erste Classico der Saison 2019/2020! Ursprünglich sollte das wie immer elektrisierende Duell schon am 26. Oktober stattfinden, aufrund politischer Unruhen, Demonstrationen und zahlreichen Kundgebungen war die Stadt Barcelona aber im Ausnahmezustand und lahmgelegt und La Liga gezwungen, das Spiel in die Weihnachtszeit zu verlegen.

19.10 Uhr | Auch Real Madrid holte am letzten Spieltag nur ein Unentschieden, 1:1 ging die Partie gegen den aus. Zinedine Zidane rotiert auf drei Positionen: Nacho Monreal, Luka Modric und Rodrygo schauen erst einmal zu, stattdessen beginnen Ferland Mendy, der extra geschonte und dementsprechend ausgeruhte Casemiro und Gareth Bale.

19.02 Uhr | Barcelona kam am Wochenende gegen nicht über ein 2:2 hinaus und wechselt im Vergleich dazu auf einer Position: Sergio Busquets rotiert raus, Nelson Semedo darf ran.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Die Aufstellungen zum Clasico

18.56 Uhr | Für Real Madrid läuft folgende Elf auf: Courtouis - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Valverde, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Isco.

18.52 Uhr | Der FC Barcelona beginnt mit dieser Startelf: ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Roberto, Rakitic, de Jong - Messi, Suarez, Griezman.

18.48 Uhr | Vor Clasico: Separatisten blockieren Zufahrtswege zum Camp Nou

Politische Proteste überschatten bereits vor dem Anpfiff den 179. Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Bereits fünf Stunden vor der für 20.00 Uhr (DAZN) angesetzten Partie sorgten die katalanischen Unabhängigkeitskämpfer in Barcelona erneut für Unruhen und verliehen ihren Forderungen nach der Aushandlung eines Unabhängigkeitsreferendums für Katalonien mit neuerlichen Protesten Nachdruck.

Auf Initiative der Unabhängigkeitsplattform Tsunami Democratic versammelten sich tausende Separatisten und versperrten die Zufahrtswege zum Camp Nou. Die ursprünglich für den 26. Oktober angesetzte Partie war bereits damals wegen der zu erwartenden Unruhen verschoben worden.

Die Mannschaften kamen unter dem Schutz von zwei Helikoptern und zahlreicher Sicherheitskräfte gegen 18.00 Uhr im Stadion an. Für das Hochrisikospiel sind insgesamt rund 3000 Polizisten und private Sicherheitskräfte im Einsatz. Beide Teams hatten wegen der besonderen Lage nur 700 m von der Arena entfernt im selben Hotel eingecheckt.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Das ist die Aufstellung vom Clasico

Das ist die Aufstellung des FC Barcelona:

Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - De Jong, Rakitic, Roberto - Messi, Suarez, Griezmann

The Starting 11 for #ElClásico ! — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2019

Mit dieser Aufstellung geht Real Madrid in die Partie:

Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Mendy - Casemiro, Valverde, Kroos, Isco - Bale, Benzema

Geschichten und Nachrichten vor dem Clasico zwischen FC Barcelona und Real Madrid heute

Alfredo Di Stefano: Als Real und Barca um den besten Spieler der Welt kämpften

Im Jahr 1953 betrat Alfredo Di Stefano mit einem Knall die europäische Fußballbühne. In der Folge unternahmen Real Madrid und der FC Barcelona alles, um ihn zu verpflichten - was zu Vorwürfen, einem Rücktritt, Sabotage, einem Rekord und einem absoluten Novum führte. Und ein Teil der heutigen tiefen Rivalität ist. Eine Geschichte, in der es die eine Wahrheit nicht gibt .

Barcelona gegen Real Madrid: So will Zinedine Zidane Lionel Messi im Clasico stoppen

Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona exklusiv: Messi? "Das ist verrückt"

Er ist der große Rückhalt im Tor des FC Barcelona. Marc-Andre ter Stegen spricht im Gespräch mit Goal und DAZN über den anstehenden Clasico, seine persönliche Entwicklung und die Torwartdebatte im DFB-Team.

Hier geht's zum Interview mit Marc-Andre ter Stegen .

FC Barcelona gegen Real Madrid: Die Opta-Fakten zum Clasico heute

Barcelona gewann mehr -Spiele gegen Real Madrid als jedes andere Team (72), das gleiche gilt im Umkehrschluss für Real Madrid (72 LaLiga-Siege gegen Barcelona).

Barcelona könnte erstmals im Liga-Vergleich an Real Madrid vorbeiziehen (aktuell beide bei 72 LaLiga-Siegen im direkten Duell). Durch den 1-0-Erfolg im Santiago Bernabeu in LaLiga im März 2019 zog Barcelona mit dem 96. Pflichtspielsieg erstmals seit 1931 (6-5 Siege) im Direktvergleich an Real (95 Pflichtspielsiege) vorbei.

Barcelona ist einen Treffer vom 400. Pflichtspiel-Tor im Clásico entfernt und liegt 4 Treffer hinter Real Madrid (403).

Real Madrid ist seit 6 LaLiga-Duellen mit Barcelona sieglos (2 Remis, 4 Niederlagen) – das ist die längste Durststrecke der Königlichen im Clásico seit Reals Rekord-Durststrecke von 7 sieglosen LaLiga-Spielen gegen die Katalanen (Dezember 2008 bis Dezember 2011).

Barcelonas Lionel Messi blieb in seinen letzten 3 Pflichtspielen gegen Real Madrid ohne Torbeteiligung – nie blieb der Argentinier 4 Pflichtspiele in Folge gegen Real ohne Scorerpunkt.

Real Madrids Kapitän Sergio Ramos könnte mit seinem 43. Pflichtspiel-Einsatz alleiniger Rekordspieler im Clásico werden (vor Manolo Sanchís, Francisco Gento und Xavi Hernández mit je 42 Einsätzen).

Barcelonas Lionel Messi könnte mit seinem 42. Pflichtspiel-Einsatz im Clásico mit Xavi Hernández gleichziehen, dem Rekordspieler der Katalanen im Clásico.

Barcelonas Luis Suárez (9 Tore) könnte nach Lionel Messi (18) und César Rodríguez (12) als 3. Spieler des FC Barcelona die Marke von 10 LaLiga-Treffern gegen Real Madrid knacken.

Neben den Barca-Spielern Lionel Messi (11) und Luis Suárez (9) erzielte Antoine Griezmann seit Saisonbeginn 2010/11 die meisten LaLiga-Tore gegen Real Madrid (7 in 18 Spielen).

Barcelonas Sergi Roberto bereitete in 8 LaLiga-Spielen gegen Real Madrid 6 Tore vor, 5 davon für Luis Suárez. Kein anderes Duo sorgte im 21. Jahrhundert für so viele LaLiga-Tore im Clasico.

Barca-Coach Ernesto Valverde (4 Siege, 2 Remis, 0 Niederlagen) könnte den Rekord von Pep Guardiola einstellen, der als einziger Trainer der Katalanen 7 Pflichtspiele in Folge gegen Real Madrid nicht verlor (4 Siege und 3 Remis von April 2011 bis Januar 2012).

Real-Trainer Zinedine Zidane verlor als Trainer keines seiner 4 Pflichtspiele im Camp Nou (2 Siege, 2 Remis) und könnte als erster Real-Trainer 5 Auswärts-Clasicos in Folge ungeschlagen bleiben.

Der Vorbericht zu FC Barcelona gegen Real Madrid : Clasico unter besonderen Vorzeichen - Politische Unruhen belasten Topspiel zwischen Barca und Real

Das ewig spannende Duell zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid steht im Schatten politischer Proteste. Die ursprünglich für den 26. Oktober angesetzte Partie war wegen der Unruhen verschoben worden.

Drohgebärden der Unabhängigkeitskämpfer, ein massives Polizeiaufgebot und eine ungewöhnlich "kuschelige" Spielvorbereitung der ewigen Rivalen: Vor dem 179. Clasico in der Primera Division zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid ist alles anders. Die politisch brisante Situation in Katalonien zwingt die Verantwortlichen zu einschneidenden Maßnahmen.

"Ich mache mir keine Sorgen. Am Ende wollen die Leute ein gutes Fußballspiel sehen, nichts weiter", sagte Real Madrids Trainer Zinedine Zidane zwar und versuchte die Aufregung etwas einzudämmen. Doch vor dem Duell am Mittwoch, das eigentlich am 26. Oktober hätte stattfinden sollen, herrscht alles andere als business as usual.

Die Unabhängigkeitsplattform Tsunami Democratic kündigte an, ihren Forderungen nach der Aushandlung eines Unabhängigkeitsreferendums für Katalonien Ausdruck zu verleihen : "In einer Ausnahmesituation müssen wir außergewöhnlich handeln." Schon im Oktober hatte der anhaltende Konflikt letztlich zur Absage geführt. Auch der FC Barcelona setzte sich damals öffentlich für die Freilassung von neun inhaftierten Separatistenführern ein.

Vor El Clasico: Großversammlung von Separatisten in Barcelona geplant

Am Mittwoch wollen sich mehr als 25.000 Anhänger der Bewegung Stunden vor dem Anpfiff nahe des Stadions versammeln. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden massiv erhöht, rund 3000 Polizisten und private Sicherheitskräfte werden für das Spiel zusätzlich abgestellt, teilten die Behörden mit. Für die Teams ändert sich der Ablauf vor dem Anpfiff.

Der Tabellenführer Barca mit Torhüter Marc-Andre ter Stegen checkt im selben Hotel ein wie der punktgleiche Verfolger Real Madrid um Taktgeber Toni Kroos. Ein Doppelzimmer beim Mittagsschlaf werden sich die deutschen Nationalspieler dann aber doch nicht teilen. Beide Mannschaften bewohnen unterschiedliche Trakte im "Princesa Sofia", werden dann zeitgleich mit getarnten Bussen die Fahrt zum Camp Nou antreten.

FC Barcelona gegen Real Mardi: Zidane will im Clasico den Fokus auf den Fußball legen

Die Protagonisten des Showdowns in der fast 100.000 Zuschauer fassenden Arena bemühen sich, siehe Zidane, den Fokus auf den Fußball zu richten. "Das sind Duelle, die die Leute mitreißen und begeistern", sagte ter Stegen, der beide Klubs noch nicht vollständig im Groove sieht. Wie Barca habe auch Real "gegen viele Gegner kleinere Probleme", sagte er DAZN : "Die Liga ist physisch stärker geworden, es gibt keine einfachen Spiele mehr."

Dennoch haben sich der 26-malige Meister aus Katalonien und der 33-malige Champion aus der Hauptstadt nach anfänglichem Schlingerkurs wieder an die Spitze der Primera Division gekämpft, das Titelrennen verspricht erneut Spannung.

In der Vorsaison hatte in den vier Clasicos in Liga und Pokal klar Barca mit drei Siegen und einem Unentschieden die Nase vorn. Doch das heißt nichts für das nächste Kräftemessen, es werde wieder "kompliziert", sagte Lionel Messi, der Held der Barca-Fans. Seine Aussage gilt wohl auch für die Begleitumstände der nicht-alltäglichen Partie.

Quelle: SID

El Clasico - FC Barcelona vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum LIVE-TICKER für eine der bedeutensten Partien im Weltfußball - el Clasico. Wenn der FC Barcelona gegen Real Madrid spielt, schauen Millionen von Fans zu. Ihr könnt Ihr im ebenfalls live im TICKER mit von der Partie sein - und das ganze ist natürlich für Euch völlig kostenlos.