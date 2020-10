Ramos und Modric entscheiden den Clasico! FC Barcelona vs. Real Madrid im TICKER zum Nachlesen

Der FC Barcelona und Real Madrid trafen zum ersten Mal in der noch jungen Saison aufeinander. Goal war beim Clasico heute im LIVE-TICKER mit dabei.

18 Uhr: hat den "Krisen-Clasico" beim gewonnen und damit die Misere des ewigen Rivalen weiter verschärft. Der Meister um Nationalspieler Toni Kroos gewann im leeren Camp Nou verdient 3:1 (1:1) und rehabilitierte sich für die desaströse Leistung bei der Königsklassen-Pleite gegen Donezk am Mittwoch. Barca um Superstar Lionel Messi drohen nach der zweiten Ligapleite ungemütliche Wochen.

In einem lange spannenden und intensiven, aber nur phasenweise hochklassigen Spiel schoss Fede Valverde (5.) die Königlichen früh in Führung, Barcas Toptalent Ansu Fati (9.) glich schnell aus. Per Foulelfmeter nach Videobeweis brachte Kapitän Sergio Ramos (63.) die Gäste in Führung.

Nach einem Fehler von Barca-Torwart Neto, der den nach seiner Knie-OP noch nicht wieder voll hergestellten Marc-Andre ter Stegen vertrat, machte Luka Modric (90.+2) Reals zweiten Clasico-Sieg in Folge perfekt. Bei 245 Pflichtspiel-Duellen liegen die Madrilenen, die am Dienstag in der Königsklasse bei gastieren, nun mit 97:96 Siegen vorne.

Reals Trainer Zinedine Zidane, der nach dem 2:3 gegen Donezk öffentlich stark in der Kritik stand, darf zunächst durchatmen, zumal die Königlich mit 13 Punkten aus sechs Spielen zumindest bis Sonntag die Tabellenführung übernahmen. Barcelona (sieben Punkte aus fünf Partien) dümpelt im Mittelfeld herum.

In einer turbulenten Anfangsphase nutzte Valverde die erste große Real-Chance nach starker Vorarbeit von Karim Benzema, Neto war gegen den satten Rechtsschuss machtlos. Auf der Gegenseite sah Reals Abwehr ganz alt aus und wurde in ihrem Rücken ausgespielt, nach dem Pass von Jordi Alba schob der 17-jährige Fati aus kurzer Distanz ein.

Während Messi unglücklich spielte und zunehmend frustriert wirkte, holte Madrids "Mentalitätsmonster" Ramos selbst den vorentscheidenden Elfmeter heraus. Dem dritten Treffer durch Modric ging eine unglückliche Abwehraktion Netos voraus.

El Clasico live: FC Barcelona vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER

FC Barcelona vs. Real Madrid 1:3 (1:1) Tore 0:1 Valverde (5.), 1:1 Ansu Fati (8.), 1:2 Ramos (63.), 1:3 Modric (90.) Aufstellung FC Barcelona Neto - Dest, Pique, Lenglet, Alba (ab 86. Braithwaite) - De Jong, Busquets (ab 82. Dembele), Pedri (ab 82. Trincao) - Ansu Fati (ab 82. Griezmann), Messi, Coutinho Aufstellung Real Madrid Courtois - Nacho (ab 43. Vazquez), Varane, Ramos, Mendy - Casemiro, Kroos, Valverde (ab 69. Modric) - Asensio (ab 81. Rodrygo), Benzema, Vinicius Gelbe Karten Casemiro (20.), Lenglet (29.), Nacho (37.), Jordi Alba (62.), Messi (90.+1) Platzverweise -

Das war es von hier. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen.

Gegen kann die Mannschaft von Ronald Koeman am Mittwoch in der Wiedergutmachung betreiben, in der Liga geht es danach gegen . Für die Königlichen geht es Dienstag nach Mönchengladbach, Samstag dann gegen SD .

Nach ausgeglichener erster Hälfte befand Barca sich nicht lange nach Wiederanpfiff in einer sehr starken Phase, als Sergio Ramos zunächst durch theatralisches Fallen einen Elfmeter herausholte und diesen dann auch verwandelte. Danach ließen die Gäste nicht mehr viel zu und kamen, weil die Katalanen wesentlich offensiver agierten, zu weiteren Chancen. Mit Abauf der regulären Spielzeit entschied Modric die Partie endgültig. Nach zwei Niederlagen in Folge siegt Real im Clasico und stürzt Barca tiefer in die Krise.

El Clasico (Barca vs. Real Madrid) live: Schlusspfiff

90.+6. | Ende! Real Madrid besiegt den FC Barcelona 3:1.

90.+4. | Real spielt die angezeigten fünf Minuten Nachspielzeit bisher sauber runter.

90.+1. | Lionel Messi ist unzufrieden, holt sich für sein Gemecker Gelb ab.

El Clasico (Barca vs. Real Madrid) live: Tor durch Modric, 1:3

90. | Tooor! FC Barcelona - REAL MADRID 1:3 . Jetzt fällt das dritte Real-Tor: Neto, eben noch mehrfach der Retter, kommt aus dem Kasten, rutscht vor Vinicius in den Ball, lässt ihn aber unfreiwillig wieder los. Luka Modric erhält die Kugel, wackelt Neto aus und schießt per Außenrist zwischen Dest und Lenglet hindurch aus zwölf Metern ins leere Tor.

87. | Vazquez flankt erneut, dieses Mal hoch auf den zweiten Pfosten. Dort ist Ramos völlig blank, schießt mit der linken Innenseite aus sechs Metern - und scheitert wie Mannschaftskollege Kroos an Neto. Entscheidung vertagt.

86. | Doppelchance Kroos! Weil Vazquez auf rechts viel Raum hat, ist die flache Hereingabe auf den aufgerückten Mittelfeldspieler wohl temperiert. Zunächst scheitert er mit seinem zu zentralen Schuss aus elf Metern, im Nachsetzen visiert er aus wenigen Metern die rechte Ecke an - und wieder ist Neto da.

82. | Ousmane Dembele ist ebenfalls neu, Sergio Busquets geht runter.

81. | Außerdem kommt Trincao für Pedri.

82. | Bei Barca hat Ansu Fati Feierabend, Antoine Griezmann darf ein paar Minuten spielen.

81. | Jetzt wird gewechselt: Rodrygo kommt für Marco Asensio.

79. | Etwa sieben Meter vor dem Strafraum holt Busquets einen Freistoß gegen Vinicius heraus. Natürlich schreitet Messi zur Tat, scheitert aber schon an der Mauer.

76. | Bei einem Standard boxt Courtois Mitspieler Varane mit dem Ball so an, dass dieser wieder in Richtung Kasten springt. Kurzer Schockmoment, dann aber doch deulich daneben.

74. | Barca in Kontrolle, Real steht tief - so wird es wahrscheinlich die restliche Spielzeit laufen. Es fehlt bei den Katalanen gerade an Tempo und Ideen, um sich durch diese Defensive zu spielen.

71. | Durcheinander im Real-Strafraum, Ramos möchte klären, schießt Varane gegen den anliegenden Arm. Nach kurzer Prüfung entscheidet sich das Schiedsrichtergespann gegen einen Handelfmeter.

69. | Fede Valverde geht runter, es kommt Luka Modric.

66. | Gerade machte Barca den deutlich besseren Eindruck, kam kurz vor der Elfmeter-Entscheidung zu zwei guten Chancen. Auf diese Weise wieder in Rückstand zu geraten, ist eine bittere Sache für die Gastgeber.

El Clasico (Barca vs. Real Madrid) live: Tor durch Sergio Ramos, 1:2

63. | Tooor! FC Barcelona - REAL MADRID 1:2. Der "Gefoulte" tritt selbst an. Sergio Ramos entscheidet sich für den Schuss in die untere linke Ecke, Neto kommt nicht dran.

62. | Tatsächlich wird der Strafstoß gegeben!

61. | Doch der VAR meldet sich, die Bilder werden studiert, das Spiel ist unterbrochen.

60. | Nicht zum ersten Mal in diesem Spiel schmeißt sich Sergio Ramos im Sechzehner auf den Rasen. Er wurde von Lenglet tatsächlich leicht am Trikot gezogen, die Reaktion war aber vollkommen übertrieben.

57. | Für Real ist Fede Valverdes Pass links an die Box der Auslöser einer weiteren Chance. Doch Benzema entscheidet sich für einen direkten Schuss, der ihm ordentlich über den Fuß rutscht. Auch der geht sehr deutlich neben das Ziel.

54. | Jetzt tritt Ansu Fati als Vorbereiter auf den Plan. Durch eine schnelle Bewegung im Mittelfeld verschafft Messi seinem Team viel Raum. Dest schickt auf rechts Ansu Fati, der den Ball schön auf den langen Pfosten hebt. Dort köpft Coutinho freistehend aus fünf Metern ans Außennetz.

52. | Ansu Fati wird auf der Gegenseite rechts in der Box angespielt. Durch die Beine von Ramos schickt der Youngster das Leder in Richtung langes Eck. Da fehlt nicht viel, die Kugel rauscht flach am Pfosten vorbei.

51. | Das war deutlich zu weit weg: Casemiro probiert es aus bestimmt 30 Metern, der Ball fliegt völlig harmlos weit, weit links neben das Tor.

49. | Eine Kroos-Ecke von der rechten Seite erwischt Sergio Ramos am ersten Pfosten vor Pique, er setzt den Kopfball recht deutlich neben das Tor.

47. | Beide Trainer haben zum Wiederanpfiff keine neuen Spieler gebracht.

46. | Es geht weiter.

El Clasico (Barca vs. Real Madrid) live: Anpfiff zur 2. Halbzeit

Halbzeit | Nach zwei schnellen Toren zu Beginn, die defensive Schwachstellen auf beiden Seiten offenlegten, entwickelte die Partie eine rasante Phase mit Chancen auf beiden Seiten. Die Defensivreihen stabilisierten sich in der Folge, was deutlich weniger Chancen ermöglichte. Gegen Ende der ersten Hälfte war es kein so hochklassiges Spiel mehr, zudem gab es viele Unterbrechungen.

El Clasico (Barca vs. Real Madrid) live: Halbzeitpause

45.+3. | Pause! Barca und Real gehen mit einem 1:1 in die Kabinen.

45. | Zwei Minuten sollen nachgespielt werden.

43. | Nacho muss vom Feld, er ist wohl angeschlagen. Lucas Vazquez kommt herein.

37. | Gelbe Karte gegen Nacho.

34. | Die Partie befindet sich das erste Mal in einer kleineren Auszeit, was Strafraumszenen angeht. Nach dieser ereignisreichen ersten halben Stunde kann man das verkraften.

29. | Gelbe Karte gegen Clement Lenglet.

29. | Riskantes Tackling von Casemiro, der nicht nur schon Gelb hat, sondern auch im Strafraum gegen Messi mit dem langen Bein zu Werke geht. Er trifft gerade so den Ball, dann fällt der Argentinier. Wieder kein Strafstoß, das ist die richtige Entscheidung.

25. | Nur wenig später hat Kroos das Leder bei einer Kontersituation auf dem linken Flügel. Von dort flankt er zu Benzema, der zentral in den Strafraum stürmt und aus vollem Lauf zu ungenau abschließt. Neto wehrt ab.

23. | Bei einer Ecke von links kommt Ramos zum Kopfball, Neto fängt den Ball und macht das Spiel schnell. Über Fati kommt das Spielgerät an den Sechzehner, er hebt es perfekt rechts in die Box zu Messi. Der lässt Ramos mit einem Haken stehen und schießt aus sieben Metern flach auf die rechte Ecke - Courtois pariert den noch!

19. | Nur einen Augenblick später kommt das Leder wieder zu Messi, der aus 20 Metern schießt und dabei von Casemiro gefoult wird. Der Ball wird gehalten, der Brasilianer für seinen Einsatz verwarnt.

18. | Im Strafraum geht Messi ins Dribbling, dann mit einem Schrei zu Boden. Es gibt keinen Elfmeter.

17. | Die Gäste kommen nach Balleroberung gerade vor allem über die linke Seite, wo Vinicius seine Schnelligkeit in Umschaltbewegungen ausspielen soll. Bisher wird er stets gestoppt, bevor er Gefahr erzeugen kann.

14. | Coutinho mit einem Versuch aus der Distanz: Aus 20 Metern schickt er den Ball per Aufsetzer mittig auf das Tor. Damit hat Courtois natürlich keine Probleme.

11. | Zehn Minuten sind erst gespielt und schon haben beide Seiten getroffen. Was für den neutralen Zuschauer eine tolle Sache ist, zeigt allerdings auch die defensiven Proleme, die beiden Mannschaften dieser Tage nicht zum ersten Mal zeigen.

El Clasico (Barca vs. Real Madrid) live: Tor durch Ansu Fati, 1:1

8. | Tooor! FC BARCELONA - Real Madrid 1:1 . Die schnelle Antwort der Hausherren! Jordi Alba startet auf seiner linke Seite, der Pass aus dem Mittelfeld kommt im richtigen Augenblick. Alba geht bis zur Grundlinie, legt in die Mitte, wo Ansu Fati mit der ersten Chance trifft. War auch nicht mehr so schwer.

El Clasico (Barca vs. Real Madrid) live: Tor durch Valverde, 0:1

5. | Tooor! FC Barcelona - REAL MADRID 0:1. Real kombiniert sich über die rechte Seite spielend leicht durch die Reihen der passiven Barca-Spieler. Zwei Pässe reichen, Benzema steckt in den Sechzehner zum gestarteten Fede Valverde durch. Der macht das souverän - aus zehn Metern rechter Position trifft er oben links.

4. | Die ersten Minuten gehören den Hausherren, die den Ball locker laufen lassen, dabei aber auch nicht wirklich gestört werden. Völlig ohne Zuschauer kommt die Derby-Hektik zumindest ganz zu Beginn nicht auf.

1. | Es geht los.

El Clasico (Barca vs. Real Madrid) live: Anpfiff

vor Beginn | Gemeinsam mit den zuletzt schwachen Auftritten in der Liga und dem ohnehin schwelenden Streit zwischen Klubführung und Mannschaft ergibt sich ein Gemisch, das diesen Clasico zu einem Teil der Krisenbewältigung in einer sehr schwierigen Saison macht. Gerade hat Abwehrchef Pique seinen Unmut über das Vorgehen der Chefs ein weiteres Mal ausgedrückt.

vor Beginn | Auch wenn sich ein 5:1 schön anhört, war der Auftritt in der Königsklasse gegen den krassen Außenseiter aus Ungarn wahrlich kein Freudenfest für den neuen Trainer Ronald Koeman. In der ersten Hälfte hätte Ferencvaros in Führung gehen müssen, vergab aber mehrere gute Chancen. Gegen Ende der Partie schraubte Barca das Ergebnis in die Höhe.

vor Beginn | Beim FC Barcelona sieht die Altersstruktur ein bisschen anders aus. Die beiden 17-jährigen Torschützen vom 5:1-Sieg über Ferencvaros dürfen auch heute ran. Während das bei Shootingstar Ansu Fati zu erwarten war, spielt Pedri statt der im Klub längst angezählten Griezmann oder Dembele. Alba, Busquets und eben Pedri beginnen für Sergi Roberto, Trincao und Pjanic.

vor Beginn | Diese sonderbaren Ergebnisse bringen Zinedine Zidane ordentlich Druck ein. Er bringt beim Topspiel viel Erfahrung ins Team: Im Vergleich zum CL-Match unter der Woche sind Nacho, Sergio Ramos, Kroos und Vinicius neu für Eder Militao, Modric, Marcelo und Rodrygo.

vor Beginn | Beim amtierenden Meister aus der Hauptstadt geschahen innerhalb von fünf Tagen zwei äußerst ungewöhnliche Dinge: Zunächst erlaubte man einem Aufsteiger, dem FC Cadiz, alle drei Punkte aus Madrid zu entführen. Dann ließ man gegen Donezk in der Champions League ein 0:3 zur Pause zu - ebenfalls bei einem Heimspiel, am Ende ging das Match 2:3 verloren.

vor Beginn | El Clasico mal anders: Beim Aufeinandertreffen zwischen Barca und Real geht es gewöhnlich um die Tabellenspitze, die Meisterschaft, einen Pokalsieg - jetzt aber ist es eine Partie der Krisenbewältigung.

vor Beginn | Dies ist die Startelf der Gäste: Courtois - Nacho, Varane, Ramos, Mendy - Fede Valverde, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius.

vor Beginn | Dies ist die Startelf der Hausherren: Neto - Dest, Pique, Lenglet, Alba - Busquets, de Jong - Pedri, Coutinho, Ansu Fati - Messi.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Primera Division zur Begegnung des 7. Spieltages zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid!

El Clasico live: Die Aufstellung von Barca und Real Madrid

Aufstellung FC Barcelona:

Neto - Dest, Pique, Lenglet, Alba - De Jong, Busquets, Pedri - Ansu Fati, Messi, Coutinho

𝓔𝓵 𝓒𝓵𝓪𝓼𝓲𝓬𝓸 𝓛𝓲𝓷𝓮𝓾𝓹 pic.twitter.com/8tRIJ4i5cs — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 24, 2020

Aufstellung Real Madrid:

Courtois - Nacho, Varane, Ramos, Mendy - Casemiro, Kroos, Valverde - Asensio, Benzema, Vinicius

El Clasico live: Die Opta-Fakten zu FC Barcelona vs. Real Madrid

Barcelona hat in den letzten beiden Clásicos in kein Tor erzielt. In 3 Liga-Spielen in Folge ohne Tor gegen Real Madrid sind die Katalanen bisher nur 1-mal geblieben – zwischen März 1957 und Februar 1958.

Der FC Barcelona hat in der Geschichte des El Clásico in allen Wettbewerben bislang 399 Tore erzielt und steht dicht vor einem Jubiläum. Das 300. Tor für Barcelona hatte Luis Enrique im Oktober 2000 erzielt, damals siegte Barça mit 2-0 und Luís Figo kehrte erstmals als Spieler von Real Madrid ins Camp Nou zurück.

Real Madrid ist in LaLiga seit 2 Spielen in Clásicos ungeschlagen (S1 U1), beide Male blieb man ohne Gegentor. Nachdem man im März mit 2-0 im Santiago Bernabéu siegte, könnte Real nun erstmals seit Mai 2008 2 Ligaspiele in Folge gegen Barcelona gewinnen (damals auch 2).

Real Madrid hat nur 1-mal in den letzten 12 Jahren den ersten El Clásico einer LaLiga-Saison gewonnen (U3 N8). Diesen Sieg (3-1) gab es im Oktober 2014 im Santiago Bernabéu. Den letzten Sieg im 1. El Clásico einer LaLiga-Saison im Camp Nou gab es im Dezember 2007, den 1-0-Siegtreffer erzielte damals Júlio Baptista.

Barcelona hat die letzten beiden LaLiga-Spiele nicht gewinnen können (U1 N1), 3 Ligaspiele ohne Sieg gab es zuletzt im September 2018 (U2 N1) unter Ernesto Valverde.

Nach der 0-1-Pleite gegen Cádiz am letzten Wochenende könnte Real Madrid erstmals seit Mai 2019 wieder 2 Ligaspiele in Folge verlieren (1-3 gegen und 0-2 gegen ).

Barcelonas Lionel Messi ist der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte des El Clásico (26 Tore), der erfolgreichste Torschütze aller LaLiga-Clásicos (18) und der erfolgreichste Torschütze der LaLiga-Clásicos im Camp Nou (7).

Barcelonas Lionel Messi wartet seit 425 Pflichtspiel-Minuten auf ein Tor gegen Real Madrid, seine zweitlängste Negativserie im El Clásico (522 Minuten). Gegen Real ist der Argentinier mit seinen letzten 16 Schüssen (6 davon aufs Tor) erfolglos geblieben.

Ronald Koeman steht vor seinem 1. El Clásico als Trainer von Barcelona. Er ist damit der 7. niederländische Trainer in der LaLiga-Geschichte dieses Duells. Nur Louis van Gaal hat es (als Coach von Barcelona) im November 1997 geschafft, gleich sein 1. Clásico in der Liga zu gewinnen (3-2 im Santiago Bernabéu), die anderen 5 Trainer verzeichneten 3 Remis und 2 Niederlagen.

Zinedine Zidane hat als Trainer von Real nur 2 seiner 9 Clásicos in allen Wettbewerben verloren (S4 U3), 2 seiner 4 Siege gab es im Camp Nou.

El Clasico live: FC Barcelona vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM

FC Barcelona gegen Real Madrid (El Clasico) heute live im ... LIVE-STREAM DAZN TV DAZN (nur mit Smart-TV) LIVE-TICKER Goal

El Clasico live: FC Barcelona vs. Real Madrid auf einen Blick